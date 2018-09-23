Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
0:1
4' ГолИнсинье Лоренцо
0:2
20' ГолВерди Симоне
23' Желтая карточкаКулибали Калиду
31' Желтая карточкаРинкон Томас
37' Желтая карточкаРог Марко
42' Желтая карточкаИццо Армандо
Первый тайм
48'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
ШАНС! Ринкон Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу одноклубнику.
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
46'
Мертенс Дрис из команды Наполи играет слишком грубо. Иццо Армандо оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
43'
Матч возобновлен
42'
Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи
42'
Иццо Армандо из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Кальехон Хосе заработал фол
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
41'
41'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Рог Марко
39'
39'
38'
Базелли Даниэле решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Рог Марко получил желтую карточку от судьи
37'
Рог Марко из команды Наполи играет слишком грубо. Дзадза Симоне оказался на газоне.
37'
Гамшик Марек из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Альбиоль Рауль из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
34'
34'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Оспина Давид
33'
32'
32'
Эйна Ола нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
31'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
31'
Ринкон Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Базелли Даниэле мяч отрикошетил от ворот
30'
30'
29'
29'
Матч возобновлен
28'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
28'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
27'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
27'
Беренгер Алекс мяч отрикошетил от ворот
26'
26'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Верди Симоне из команды Наполи делает пас партнеру.
25'
Верди Симоне из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
25'
Наполи начинает контратаку
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
25'
Белотти Андреа из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
24'
Кулибали Калиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Кулибали Калиду получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Кулибали Калиду грубо играет против соперника. Пострадал Дзадза Симоне
23'
Хорошую попытку сделал Дзадза Симоне. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Судья сигнализирует, что Гамшик Марек из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
20'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Верди Симоне изменил счет на табло!
20'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
20'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
19'
18'
17'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
17'
Эйна Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
15'
Инсинье Лоренцо задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Почти гол! Кулибали Калиду пробил головой по воротам, но Сиригу Сальваторе спас!
15'
Альбиоль Рауль из команды Наполи делает отличный кросс...
15'
Верди Симоне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
14'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
13'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Мертенс Дрис не смог попасть в створ ударом издали
12'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кулибали Калиду
12'
11'
11'
11'
11'
Шанс! Гамшик Марек из команды Наполи пробил головой, но мимо
10'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
10'
Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
8'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
8'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
8'
Верди Симоне имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
7'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Рог Марко
7'
Беренгер Алекс из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
4'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо забивает!
4'
Плохо сыграл Моретти Эмилиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Луперто Себастьяно из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
4'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Инсинье Лоренцо оказался на газоне.
3'
3'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
2'
2'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 0:2 Наполи
Торино
4.5% (8)
Ничья:
19.1% (34)
Наполи
76.4% (136)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
43.3% (77)
0:1 Наполи:
19.7% (35)
1:1 Ничья:
14% (25)
0:2 Наполи:
5.6% (10)
1:3 Наполи:
3.9% (7)
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