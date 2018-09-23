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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
0:2
Перерыв
Наполи
0'
0:1
4' Гол
Инсинье Лоренцо
0:2
20' Гол
Верди Симоне
23' Желтая карточка
Кулибали Калиду
31' Желтая карточка
Ринкон Томас
37' Желтая карточка
Рог Марко
42' Желтая карточка
Иццо Армандо
Первый тайм
48'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Наполи
47'
ШАНС! Ринкон Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу одноклубнику.
47'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Мертенс Дрис из команды Наполи играет слишком грубо. Иццо Армандо оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Наполи контролирует мяч.
44'
Эйна Ола из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Иццо Армандо из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Кальехон Хосе заработал фол
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Удар от ворот произведет Наполи
41'
Удар от ворот произведет Наполи
41'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
41'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Рог Марко
39'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Наполи
38'
Базелли Даниэле решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
37'
Рог Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Рог Марко из команды Наполи играет слишком грубо. Дзадза Симоне оказался на газоне.
37'
Гамшик Марек из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Альбиоль Рауль из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Оспина Давид
33'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Наполи
32'
Эйна Ола нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
31'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
Желтая карточка
31'
Ринкон Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Базелли Даниэле мяч отрикошетил от ворот
30'
Торино контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Наполи
29'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
28'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
28'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
27'
Беренгер Алекс мяч отрикошетил от ворот
26'
Удар от ворот произведет Торино
26'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Верди Симоне из команды Наполи делает пас партнеру.
25'
Верди Симоне из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
25'
Наполи начинает контратаку
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Удар от ворот произведет Наполи
25'
Белотти Андреа из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
25'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
24'
Кулибали Калиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
23'
Кулибали Калиду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Кулибали Калиду грубо играет против соперника. Пострадал Дзадза Симоне
23'
Хорошую попытку сделал Дзадза Симоне. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гамшик Марек из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
20'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Верди Симоне изменил счет на табло!
20'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Удар от ворот произведет Торино
20'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
19'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Кальехон Хосе из команды Наполи подал угловой справа.
17'
Эйна Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Инсинье Лоренцо задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Почти гол! Кулибали Калиду пробил головой по воротам, но Сиригу Сальваторе спас!
15'
Альбиоль Рауль из команды Наполи делает отличный кросс...
15'
Верди Симоне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
15'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
14'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Наполи контролирует мяч.
13'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Торино
13'
Мертенс Дрис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кулибали Калиду
12'
Торино контролирует мяч.
11'
Наполи контролирует мяч.
11'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Торино
11'
Шанс! Гамшик Марек из команды Наполи пробил головой, но мимо
Угловой
10'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
10'
Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
8'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
8'
Верди Симоне имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Рог Марко
Офсайд
7'
Эйна Ола из команды Торино в офсайде
7'
Беренгер Алекс из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
5'
Наполи контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
5'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо забивает!
4'
Плохо сыграл Моретти Эмилиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Луперто Себастьяно из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Инсинье Лоренцо оказался на газоне.
3'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Наполи контролирует мяч.
2'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
1'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 0:2 Наполи
Торино
4.5% (8)
Ничья:
19.1% (34)
Наполи
76.4% (136)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
43.3% (77)
Наполи:
19.7% (35)
Ничья:
14% (25)
Наполи:
5.6% (10)
Наполи:
3.9% (7)
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