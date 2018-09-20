Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Аталанта

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
Аталанта (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.09.2018 СПАЛ 2013 2:0 Аталанта СA
- 02.09.2018 Аталанта 0:1 Кальяри СA
- 30.08.2018 Копенгаген 0:0 Аталанта ЛЕ
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 23.08.2018 Аталанта 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 20.08.2018 Аталанта 4:0 Фрозиноне СA
- 16.08.2018 Аталанта 2:0 Хапоэль Хайфа ЛЕ
- 12.08.2018 Аталанта 2:1 Реццато ТМК
- 09.08.2018 Хапоэль Хайфа 1:4 Аталанта ЛЕ
- 02.08.2018 Сараево 0:8 Аталанта ЛЕ
- 28.07.2018 Аталанта 3:0 Виртус Бергамо Альцаносериате ТМК
- 26.07.2018 Аталанта 2:2 Сараево ЛЕ
- 21.07.2018 Аталанта 3:2 Герта ТМК
- 15.07.2018 Аталанта 6:1 Кьяссо ТМК
- 14.07.2018 Брусапорто 0:4 Аталанта ТМК
- 20.05.2018 Кальяри 1:0 Аталанта СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 06.05.2018 Лацио 1:1 Аталанта СA
- 29.04.2018 Аталанта 3:1 Дженоа СA
- 22.04.2018 Аталанта 2:1 Торино СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан Серия A
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта Серия A
- 13.05.2017 Аталанта 1:1 Милан Серия A
- 17.12.2016 Милан 0:0 Аталанта Серия A
- 03.04.2016 Аталанта 2:1 Милан Серия A
- 07.11.2015 Милан 0:0 Аталанта Серия A
- 30.05.2015 Аталанта 1:3 Милан Серия A
- 18.01.2015 Милан 0:1 Аталанта Серия A
- 11.05.2014 Аталанта 2:1 Милан Серия A
- 06.01.2014 Милан 3:0 Аталанта Серия A
- 27.01.2013 Аталанта 0:1 Милан Серия A
- 15.09.2012 Милан 0:1 Аталанта Серия A
- 02.05.2012 Милан 2:0 Аталанта Серия A
- 08.01.2012 Аталанта 0:2 Милан Серия A
- 28.02.2010 Милан 3:1 Аталанта Серия A
- 04.10.2009 Аталанта 1:1 Милан Серия A
- 08.03.2009 Милан 3:0 Аталанта Серия A
- 26.10.2008 Аталанта 0:1 Милан Серия A
- 30.03.2008 Милан 1:2 Аталанта Серия A
- 23.01.2008 Аталанта 2:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|4.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 2
|7
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|12.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Милан - АталантаДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Аталанта
Милан
86.5% (64)
Ничья:
8.1% (6)
Аталанта
5.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
44.6% (33)
1:0 Милан:
16.2% (12)
2:0 Милан:
14.9% (11)
1:1 Ничья:
5.4% (4)
3:1 Милан:
4.1% (3)
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