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Милан
 
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Аталанта
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Аталанта

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 59 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Аталанта
Милан
86.5% (64)
Ничья:
8.1% (6)
Аталанта
5.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
44.6% (33)
Милан:
16.2% (12)
Милан:
14.9% (11)
Ничья:
5.4% (4)
Милан:
4.1% (3)
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