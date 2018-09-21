Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 8000
0:1
1' ГолКапуто Франческо
6' Желтая карточкаКапецци Леонардо
11' Желтая карточкаКрунич Раде
1:1
13' ГолБоатенг Кевин-Принс
31' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
45' Желтая карточкаЗайц Миха
2:1
57' ГолФеррари Джанмарко
71' Вторая желтая карточкаЗайц Миха
3:1
85' ГолДи Франческо Федерико
Новости после матча
Второй тайм
94'
Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков
94'
94'
93'
Судья свистит. Дункан Альфред атаковал сзади соперника. Это Беннасер Исмаэль заработал своей команде штрафной
93'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
93'
Hamed Traore нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Hamed Traore из команды Эмполи делает пас партнеру.
92'
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Весели Фредерик из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Бурабья Мехди
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
88'
88'
Бриньола Энрико не смог попасть в створ ударом издали
87'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Лирола Поль сделал результативную передачу.
85'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Сассуоло.
85'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
84'
Hamed Traore из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Hamed Traore оказался на газоне.
83'
Ди Франческо Федерико имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
83'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло делает пас партнеру.
82'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Тактическая замена. Капецци Леонардо уходит с поля и его заменяет Hamed Traore
81'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Бриньола Энрико
81'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Капуто Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Дункан Альфред из команды Сассуоло подал угловой справа.
79'
Берарди Доменико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
78'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
78'
78'
Бабакар Хоума нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
76'
75'
75'
Локателли Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
73'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
73'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло делает пас партнеру.
71'
УДАЛЕНИЕ! - Зайц Миха симулировал и судья показал ему за это вторую желтую карточку
71'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Зайц Миха нырнул в штрафной. Спорно!
71'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
71'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
70'
Бурабья Мехди не смог попасть в створ ударом издали
70'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
70'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
69'
69'
68'
68'
Шанс! Бабакар Хоума из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
68'
Локателли Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Сенси Стефано уходит с поля и его заменяет Бурабья Мехди
67'
Судья свистит. Ди Лоренцо Джованни атаковал сзади соперника. Это Лирола Поль заработал своей команде штрафной
67'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Ла Гумина Антонино уходит с поля и его заменяет Мраз Самуэл
66'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Берарди Доменико пробил со штрафного прямо в стенку
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
64'
Сильвестре Матиас из команды Эмполи играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
63'
63'
Капецци Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
62'
Судья сигнализирует, что Капецци Леонардо из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Феррари Джанмарко
61'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Сильвестре Матиас
59'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
57'
Ди Франческо Федерико сделал результативную передачу.
57'
ГОООООЛ - Феррари Джанмарко Сассуоло забивает ударом головой
57'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло подал угловой справа.
57'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
56'
55'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Зайц Миха решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
54'
Дункан Альфред наказан за толчок Крунич Раде
53'
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
52'
Капецци Леонардо из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
51'
Ла Гумина Антонино нанес удар чуть мимо. Близко!
51'
Боатенг Кевин-Принс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
51'
Сенси Стефано из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
50'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло в офсайде
48'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
48'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
48'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
47'
47'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
46'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
46'
Зайц Миха из команды Эмполи опасно и грубо сыграл. Сенси Стефано пострадал.
46'
Крунич Раде из команды Эмполи подал угловой справа.
46'
Сенси Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Весели Фредерик из команды Эмполи подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Капуто Франческо мяч отрикошетил от ворот
45'
Отличные скиллы показывает Капуто Франческо, обводя своих соперников
44'
44'
Берарди Доменико из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Судья свистит. Зайц Миха атаковал сзади соперника. Это Дункан Альфред заработал своей команде штрафной
41'
Консильи Андреа не дал случится голу! Зайц Миха должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
41'
41'
41'
Боатенг Кевин-Принс не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
39'
39'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
39'
Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
38'
Должен был быть гол! Дункан Альфред имел отличный шанс, но Террачано Пьетро не дал голу состоятся!
37'
37'
Крунич Раде нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Весели Фредерик из команды Эмполи подал угловой справа.
37'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Весели Фредерик из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Судья свистит. Майетта Доменико атаковал сзади соперника. Это Боатенг Кевин-Принс заработал своей команде штрафной
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
35'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает пас партнеру.
35'
Ла Гумина Антонино нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи забрасывает мяч в штрафную.
34'
34'
34'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
32'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
31'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Беннасер Исмаэль оказался на газоне.
30'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
29'
29'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Судья свистит. Марлон атаковал сзади соперника. Это Капуто Франческо заработал своей команде штрафной
28'
Судья свистит. Боатенг Кевин-Принс атаковал сзади соперника. Это Зайц Миха заработал своей команде штрафной
27'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Капецци Леонардо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сенси Стефано не смог удачно сыграть.
25'
Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Ди Франческо Федерико мяч отрикошетил от ворот
24'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает пас партнеру.
24'
23'
23'
Капуто Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
23'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
22'
Террачано Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
22'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
21'
20'
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
19'
19'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
ШАНС! Крунич Раде нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
17'
15'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Аскуа Африйе получил травму и заменен. Беннасер Исмаэль выходит на поле.
13'
Ди Франческо Федерико сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Боатенг Кевин-Принс изменил счет на табло!
12'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
12'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
12'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
11'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Крунич Раде грубо играет против соперника. Пострадал Лирола Поль
11'
10'
ШАНС! Ла Гумина Антонино нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Зайц Миха, обводя своих соперников
10'
10'
Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
9'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
8'
8'
8'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Аскуа Африйе
7'
7'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Капецци Леонардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
6'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
6'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Зайц Миха мяч отрикошетил от ворот
4'
Судья сигнализирует, что Локателли Мануэль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Капуто Франческо
3'
3'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло играет слишком грубо. Ла Гумина Антонино оказался на газоне.
2'
1'
Г О О О О Л - Капуто Франческо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
1'
Капецци Леонардо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сассуоло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 3:1 Эмполи
Сассуоло
85.2% (150)
Ничья:
11.9% (21)
Эмполи
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сассуоло:
37.5% (66)
1:0 Сассуоло:
27.8% (49)
2:0 Сассуоло:
10.2% (18)
1:1 Ничья:
9.7% (17)
3:1 Сассуоло:
6.3% (11)
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