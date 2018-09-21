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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 8000
Сассуоло
3:1
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
1' Гол
Капуто Франческо
6' Желтая карточка
Капецци Леонардо
11' Желтая карточка
Крунич Раде
1:1
13' Гол
Боатенг Кевин-Принс
31' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
45' Желтая карточка
Зайц Миха
2:1
57' Гол
Феррари Джанмарко
71' Вторая желтая карточка
Зайц Миха
3:1
85' Гол
Ди Франческо Федерико
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков
94'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Дункан Альфред атаковал сзади соперника. Это Беннасер Исмаэль заработал своей команде штрафной
93'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Hamed Traore нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Hamed Traore из команды Эмполи делает пас партнеру.
92'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Весели Фредерик из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Бурабья Мехди
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Сассуоло контролирует мяч.
88'
Удар от ворот произведет Эмполи
88'
Бриньола Энрико не смог попасть в створ ударом издали
87'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Лирола Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес игрок команды Сассуоло.
85'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Hamed Traore из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
83'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Hamed Traore оказался на газоне.
83'
Ди Франческо Федерико имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
83'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло делает пас партнеру.
82'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Тактическая замена. Капецци Леонардо уходит с поля и его заменяет Hamed Traore
81'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Бриньола Энрико
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
80'
Сассуоло контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Капуто Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Дункан Альфред из команды Сассуоло подал угловой справа.
79'
Берарди Доменико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
79'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
78'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
78'
Удар от ворот произведет Эмполи
78'
Бабакар Хоума нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Сассуоло контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет Эмполи
75'
Локателли Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
73'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
73'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло делает пас партнеру.
71'
УДАЛЕНИЕ! - Зайц Миха симулировал и судья показал ему за это вторую желтую карточку
Фол, нарушение
71'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Зайц Миха нырнул в штрафной. Спорно!
71'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
71'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Удар от ворот произведет Эмполи
70'
Бурабья Мехди не смог попасть в створ ударом издали
70'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
70'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Бурабья Мехди из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
69'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Эмполи
68'
Удар от ворот произведет Эмполи
68'
Шанс! Бабакар Хоума из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
68'
Локателли Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Сенси Стефано уходит с поля и его заменяет Бурабья Мехди
Фол, нарушение
67'
Судья свистит. Ди Лоренцо Джованни атаковал сзади соперника. Это Лирола Поль заработал своей команде штрафной
67'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Ла Гумина Антонино уходит с поля и его заменяет Мраз Самуэл
66'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Берарди Доменико пробил со штрафного прямо в стенку
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Крунич Раде из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
Фол, нарушение
64'
Сильвестре Матиас из команды Эмполи играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
63'
Удар от ворот произведет Сассуоло
63'
Капецци Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
62'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Капецци Леонардо из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Феррари Джанмарко
61'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
57'
Ди Франческо Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОООООЛ - Феррари Джанмарко Сассуоло забивает ударом головой
Угловой
57'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло подал угловой справа.
57'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
56'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Сассуоло
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Зайц Миха решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
54'
Дункан Альфред наказан за толчок Крунич Раде
53'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
Удар от ворот произведет Сассуоло
52'
Капецци Леонардо из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Удар от ворот произведет Сассуоло
51'
Ла Гумина Антонино нанес удар чуть мимо. Близко!
51'
Зайц Миха из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Боатенг Кевин-Принс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
51'
Сенси Стефано из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
50'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
49'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло в офсайде
48'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
48'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
47'
Удар от ворот произведет Эмполи
47'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Сассуоло
46'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
46'
Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Зайц Миха из команды Эмполи опасно и грубо сыграл. Сенси Стефано пострадал.
Угловой
46'
Крунич Раде из команды Эмполи подал угловой справа.
46'
Сенси Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
45'
Весели Фредерик из команды Эмполи подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Капуто Франческо мяч отрикошетил от ворот
45'
Отличные скиллы показывает Капуто Франческо, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет Эмполи
44'
Берарди Доменико из команды Сассуоло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
43'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Зайц Миха атаковал сзади соперника. Это Дункан Альфред заработал своей команде штрафной
41'
Консильи Андреа не дал случится голу! Зайц Миха должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
41'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Эмполи
41'
Боатенг Кевин-Принс не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
39'
Удар от ворот произведет Эмполи
39'
Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали
39'
Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой справа.
38'
Должен был быть гол! Дункан Альфред имел отличный шанс, но Террачано Пьетро не дал голу состоятся!
37'
Удар от ворот произведет Сассуоло
37'
Крунич Раде нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
37'
Весели Фредерик из команды Эмполи подал угловой справа.
37'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Весели Фредерик из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Майетта Доменико атаковал сзади соперника. Это Боатенг Кевин-Принс заработал своей команде штрафной
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
35'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает пас партнеру.
35'
Ла Гумина Антонино нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
35'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи забрасывает мяч в штрафную.
34'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
34'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
32'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
31'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Беннасер Исмаэль оказался на газоне.
30'
Весели Фредерик из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Сассуоло
29'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Марлон атаковал сзади соперника. Это Капуто Франческо заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Боатенг Кевин-Принс атаковал сзади соперника. Это Зайц Миха заработал своей команде штрафной
27'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Капецци Леонардо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Эмполи
26'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сенси Стефано не смог удачно сыграть.
25'
Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Ди Франческо Федерико мяч отрикошетил от ворот
24'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает пас партнеру.
24'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Сассуоло
23'
Капуто Франческо нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
23'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Отличные скиллы показывает Берарди Доменико, обводя своих соперников
22'
Террачано Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Сенси Стефано из команды Сассуоло подал угловой слева.
22'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
21'
Сассуоло контролирует мяч.
20'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
19'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Удар от ворот произведет Сассуоло
18'
ШАНС! Крунич Раде нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
17'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
15'
Зайц Миха из команды Эмполи в офсайде
14'
Аскуа Африйе получил травму и заменен. Беннасер Исмаэль выходит на поле.
13'
Ди Франческо Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Боатенг Кевин-Принс изменил счет на табло!
12'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
12'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
12'
Сенси Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
11'
Крунич Раде получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Крунич Раде грубо играет против соперника. Пострадал Лирола Поль
11'
Удар от ворот произведет Сассуоло
10'
ШАНС! Ла Гумина Антонино нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Зайц Миха, обводя своих соперников
10'
Удар от ворот произведет Эмполи
10'
Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
9'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
8'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Зайц Миха из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Аскуа Африйе
7'
Удар от ворот произведет Эмполи
7'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Желтая карточка
6'
Капецци Леонардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
6'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
6'
Ла Гумина Антонино из команды Эмполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Угловой
5'
Зайц Миха из команды Эмполи подал угловой слева.
5'
Зайц Миха мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Локателли Мануэль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Капуто Франческо
3'
Удар от ворот произведет Сассуоло
3'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
3'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло играет слишком грубо. Ла Гумина Антонино оказался на газоне.
2'
Сассуоло контролирует мяч.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Капуто Франческо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
1'
Капецци Леонардо из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сассуоло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 3:1 Эмполи
Сассуоло
85.2% (150)
Ничья:
11.9% (21)
Эмполи
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Сассуоло:
37.5% (66)
Сассуоло:
27.8% (49)
Сассуоло:
10.2% (18)
Ничья:
9.7% (17)
Сассуоло:
6.3% (11)
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