Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 50193
0:1
7' ГолУильямс Иньяки
0:2
18' ГолГарсия Рауль
38' Желтая карточкаСусаета Маркель
40' Желтая карточкаЙерай Альварес
45' Вторая желтая карточкаСусаета Маркель
45' Желтая карточкаБеньят Эчебария
50' Желтая карточкаЮри Берчиче
1:2
51' ГолБартра Марк
53' Желтая карточкаКаналес Серхио
2:2
68' ГолКаналес Серхио
70' Желтая карточкаСидней
87' Желтая карточкаИньиго Мартинес
90' Желтая карточкаУнай Симон
Новости после матча
Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 50193 болельщиков
96'
Каналес Серхио из команды Бетис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
95'
95'
95'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Сидней
94'
Бартра Марк пробует нанести удар издали, но Унай Симон держит все под контролем
94'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
94'
94'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
94'
93'
Судье надоело, что Унай Симон тянет время и он наказал его горчичником
93'
92'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
92'
92'
Манди Аисса из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
91'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
90'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
90'
Каналес Серхио из команды Бетис делает неудачный навес.
90'
Инуи Такаси из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
89'
Тельо Кристиан мяч отрикошетил от ворот
89'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
88'
Гуардадо Андрес мяч отрикошетил от ворот
87'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
87'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
86'
86'
Какой промах! Санабрия Антонио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный кросс...
85'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
85'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Капа Андер
84'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Каналес Серхио из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
83'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Морон Лорен из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Бетис контролирует мяч.
82'
82'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
81'
80'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
Унай Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
79'
78'
Тактическая замена. Герреро Франсис уходит с поля и его заменяет Инуи Такаси
78'
Матч возобновлен
77'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
75'
75'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Удар от ворот произведет Бетис
74'
74'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
73'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
73'
Герреро Франсис из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
72'
ШАНС! Санабрия Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
72'
Унай Симон из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
72'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Унай Симон не удержал его в руках.
71'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
71'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
70'
Сидней получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
70'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
68'
Тельо Кристиан сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!
68'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
67'
67'
Каналес Серхио из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Тельо Кристиан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Капа Андер
66'
66'
Гуардадо Андрес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
65'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
65'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
65'
Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Санабрия Антонио нанес удар головой, но Унай Симон спокойно отбил мяч.
64'
63'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
63'
63'
62'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
62'
Тактическая замена. Фирпо Жуниор уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
62'
61'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Бетис
61'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
61'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Гуардадо Андрес задерживает мяч рукой
59'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Капа Андер наказан за толчок Сидней
59'
58'
58'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
57'
56'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
56'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Капа Андер
55'
Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
54'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Каналес Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Назначен штрафной. Пострадал Юри Берчиче, его свалил Каналес Серхио.
53'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
53'
Санабрия Антонио мяч отрикошетил от ворот
53'
52'
Отличный гол забил Бартра Марк
51'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Бартра Марк из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!
51'
51'
50'
Юри Берчиче получил желтую карточку от судьи
50'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Манди Аисса оказался на газоне.
50'
Манди Аисса из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
49'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
49'
49'
Фирпо Жуниор из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
48'
48'
48'
Санабрия Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Гарсия Рауль наказан за толчок Хоакин Санчес
46'
46'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
47'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
47'
Уильямс Иньяки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
46'
Беньят Эчебария получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Гарсия Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Сусаета Маркель получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Судья сигнализирует, что Сусаета Маркель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Назначен штрафной. Пострадал Манди Аисса, его свалил Уильямс Иньяки.
44'
44'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
43'
43'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
42'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
42'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Бартра Марк наказан за толчок Йерай Альварес
41'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Йерай Альварес получил желтую карточку от судьи
40'
Безумный фол. Йерай Альварес грубо играет против соперника. Пострадал Хоакин Санчес
40'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Бетис контролирует мяч.
39'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Сусаета Маркель получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Сусаета Маркель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
37'
37'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Назначен штрафной. Пострадал Сидней, его свалил Гарсия Рауль.
37'
36'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
36'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
36'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
36'
Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
36'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
33'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Матч возобновлен
32'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Судья сигнализирует, что Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Бетис контролирует мяч.
29'
29'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
28'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Каналес Серхио оказался на газоне.
28'
Удар от ворот произведет Бетис
28'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
27'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
27'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
25'
Бартра Марк из команды Бетис играет слишком грубо. Гарсия Рауль оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Герреро Франсис из команды Бетис пасует в штрафную, но Унай Симон выходит и ловит мяч.
24'
Сидней из команды Бетис делает пас партнеру.
24'
Бетис контролирует мяч.
22'
22'
21'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
21'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
21'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
19'
18'
Отличный гол забил Гарсия Рауль
18'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б переиграл вратаря дальним ударом!
17'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
16'
16'
15'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
14'
13'
Удар от ворот произведет Бетис
13'
Иньиго Мартинес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
13'
13'
Фирпо Жуниор из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Гарсия Рауль пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
11'
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б в офсайде
11'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б находит одноклубника четким пасом пяткой.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
10'
9'
8'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
8'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
7'
Гарсия Рауль сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Уильямс Иньяки изменил счет на табло!
7'
Головой пробил Беньят Эчебария, но голкипер отбил его в поле!
7'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
7'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
4'
4'
Бетис контролирует мяч.
3'
Бетис контролирует мяч.
3'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
2'
2'
2'
Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
1'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Атлетик Б
Бетис
41.3% (74)
Ничья:
39.7% (71)
Атлетик Б
19% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.3% (65)
1:0 Бетис:
21.2% (38)
2:1 Бетис:
16.8% (30)
1:2 Атлетик Б:
9.5% (17)
0:1 Атлетик Б:
2.2% (4)
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