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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 50193
Бетис
2:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
7' Гол
Уильямс Иньяки
0:2
18' Гол
Гарсия Рауль
38' Желтая карточка
Сусаета Маркель
40' Желтая карточка
Йерай Альварес
45' Вторая желтая карточка
Сусаета Маркель
45' Желтая карточка
Беньят Эчебария
50' Желтая карточка
Юри Берчиче
1:2
51' Гол
Бартра Марк
53' Желтая карточка
Каналес Серхио
2:2
68' Гол
Каналес Серхио
70' Желтая карточка
Сидней
87' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90' Желтая карточка
Унай Симон
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 50193 болельщиков
96'
Каналес Серхио из команды Бетис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
95'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Сидней
94'
Бартра Марк пробует нанести удар издали, но Унай Симон держит все под контролем
94'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
94'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
94'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
Желтая карточка
93'
Судье надоело, что Унай Симон тянет время и он наказал его горчичником
93'
Каналес Серхио из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
92'
Манди Аисса из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
91'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
90'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
90'
Каналес Серхио из команды Бетис делает неудачный навес.
Угловой
90'
Инуи Такаси из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
89'
Тельо Кристиан мяч отрикошетил от ворот
89'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
88'
Гуардадо Андрес мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
87'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
86'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
86'
Какой промах! Санабрия Антонио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный кросс...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Капа Андер
84'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Каналес Серхио из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
83'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Морон Лорен из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Бетис контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
82'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
81'
Каналес Серхио из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
Унай Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
79'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Герреро Франсис уходит с поля и его заменяет Инуи Такаси
78'
Матч возобновлен
77'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
75'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Удар от ворот произведет Бетис
74'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
73'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
73'
Герреро Франсис из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
72'
ШАНС! Санабрия Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
72'
Унай Симон из команды Атлетик Б сделал отличный сейв!
72'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Унай Симон не удержал его в руках.
71'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
71'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Желтая карточка
70'
Сидней получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
70'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
68'
Тельо Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!
68'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает пас партнеру.
67'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Каналес Серхио из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Тельо Кристиан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Капа Андер
66'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
66'
Гуардадо Андрес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
65'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
65'
Йерай Альварес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
64'
Санабрия Антонио нанес удар головой, но Унай Симон спокойно отбил мяч.
64'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
63'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
62'
Тактическая замена. Фирпо Жуниор уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
62'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Бетис
61'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
61'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
60'
Гуардадо Андрес задерживает мяч рукой
59'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Капа Андер наказан за толчок Сидней
59'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
58'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
58'
Юри Берчиче нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
57'
Каналес Серхио из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
56'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
56'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Капа Андер
Офсайд
55'
Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
55'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
54'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
53'
Каналес Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
53'
Назначен штрафной. Пострадал Юри Берчиче, его свалил Каналес Серхио.
Угловой
53'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
53'
Санабрия Антонио мяч отрикошетил от ворот
53'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
52'
Отличный гол забил Бартра Марк
51'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Бартра Марк из команды Бетис переиграл вратаря дальним ударом!
51'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
50'
Юри Берчиче получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Манди Аисса оказался на газоне.
50'
Манди Аисса из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
49'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
49'
Фирпо Жуниор из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
48'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
48'
Санабрия Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Гарсия Рауль наказан за толчок Хоакин Санчес
46'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
47'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
47'
Уильямс Иньяки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Беньят Эчебария получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
46'
Гарсия Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Сусаета Маркель получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Сусаета Маркель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Манди Аисса, его свалил Уильямс Иньяки.
44'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
44'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
44'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
43'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
42'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Бартра Марк наказан за толчок Йерай Альварес
41'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Йерай Альварес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Йерай Альварес грубо играет против соперника. Пострадал Хоакин Санчес
40'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Бетис контролирует мяч.
39'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
38'
Сусаета Маркель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Сусаета Маркель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
37'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Назначен штрафной. Пострадал Сидней, его свалил Гарсия Рауль.
37'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
36'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
36'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
36'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
36'
Отличные скиллы показывает Каналес Серхио, обводя своих соперников
36'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
35'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
33'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Матч возобновлен
32'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Бетис контролирует мяч.
29'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Баленсиага Микель из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Каналес Серхио оказался на газоне.
28'
Удар от ворот произведет Бетис
28'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
27'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Бартра Марк из команды Бетис играет слишком грубо. Гарсия Рауль оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Герреро Франсис из команды Бетис пасует в штрафную, но Унай Симон выходит и ловит мяч.
24'
Сидней из команды Бетис делает пас партнеру.
24'
Бетис контролирует мяч.
22'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
21'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
18'
Отличный гол забил Гарсия Рауль
18'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль из команды Атлетик Б переиграл вратаря дальним ударом!
17'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
16'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
16'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
15'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
14'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Бетис
13'
Иньиго Мартинес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
13'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
13'
Фирпо Жуниор из команды Бетис навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Гарсия Рауль пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
11'
Атлетик Б контролирует мяч.
Офсайд
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б в офсайде
11'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б находит одноклубника четким пасом пяткой.
10'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
10'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
9'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
8'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Ло Чельсо Джовани из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
7'
Гарсия Рауль сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Уильямс Иньяки изменил счет на табло!
7'
Головой пробил Беньят Эчебария, но голкипер отбил его в поле!
7'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
7'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Атлетик Б контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Бетис контролирует мяч.
3'
Бетис контролирует мяч.
3'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
2'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
1'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Бетис начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Атлетик Б
Бетис
41.3% (74)
Ничья:
39.7% (71)
Атлетик Б
19% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.3% (65)
Бетис:
21.2% (38)
Бетис:
16.8% (30)
Атлетик Б:
9.5% (17)
Атлетик Б:
2.2% (4)
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