Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Жирона

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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 28.05.2018 Индепенденте 0:0 Барселона СД
- 21.05.2018 Барселона 2:1 Сантос Ап СД
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад П
- 16.05.2018 Мамелоди Сандаунс 1:3 Барселона ТМК
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 12.05.2018 Пласидо де Кастро 3:2 Барселона СД
- 09.05.2018 Барселона 5:1 Вильярреал П
- 07.05.2018 Барселона 3:1 Пласидо де Кастро СД
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 29.04.2018 Сантос Ап 1:0 Барселона СД
Жирона (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 17.09.2018 Жирона 3:2 Сельта П
- 31.08.2018 Вильярреал 0:1 Жирона П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 17.08.2018 Жирона 0:0 Вальядолид П
- 11.08.2018 Хетафе 3:3 Жирона ТМК
- 08.08.2018 Реус Депортиу 1:0 Жирона ТМК
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 02.08.2018 Сабадель 0:1 Жирона ТМК
- 24.07.2018 Олдхэм Атлетик 1:0 Жирона ТМК
- 21.07.2018 Болтон 0:0 Жирона ТМК
- 19.05.2018 Лас-Пальмас 1:2 Жирона П
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 05.05.2018 Жирона 1:4 Эйбар П
- 29.04.2018 Хетафе 1:1 Жирона П
- 22.04.2018 Жирона 0:2 Эспаньол П
- 19.04.2018 Алавес 1:2 Жирона П
- 13.04.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 08.04.2018 Реал Сосьедад 5:0 Жирона П
- 31.03.2018 Жирона 1:1 Леванте П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Алавес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|11.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Валенсия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ЖиронаДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Барселона - Жирона
Барселона
92% (69)
Ничья:
4% (3)
Жирона
4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Барселона:
36% (27)
2:0 Барселона:
20% (15)
4:0 Барселона:
12% (9)
3:1 Барселона:
5.3% (4)
2:1 Барселона:
5.3% (4)
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