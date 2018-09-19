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Барселона
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Жирона

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Барселона - Жирона
Барселона
92% (69)
Ничья:
4% (3)
Жирона
4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
36% (27)
Барселона:
20% (15)
Барселона:
12% (9)
Барселона:
5.3% (4)
Барселона:
5.3% (4)
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