- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Марио Ригамонти
1:0
27' ГолДоннарумма Альфредо
2:0
29' ГолДоннарумма Альфредо
40' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
51' Желтая карточкаНдой Эмануэле
77' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
2:1
86' ГолStefano Moreo
90' Желтая карточкаSandro Tonali
|
27'
1:0
29'
2:0
51'
77'
86'
2:1
90'
Состав команд
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сабелли Стефано Защитник
- 5 Гастальделло Даниэле Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 14 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 28 Franco Ferrari Полузащитник
- 32 Тремолада Лука Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 7 Шпалек Николас Нападающий
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Палермо 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 14 Сальви Алессандро Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 10 Трайковски Александар Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 33 Аластра Фабрицио Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 7 Ло Фасо Симоне Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 13 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
Палермо (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Палермо: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Брешия
Палермо
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|6.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Кремонезе
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Кротоне
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|17.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Козенца
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
89'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Stefano Moreo бьет в цель!
83'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
80'
Брешия делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Матею Алеш выходит на его замену.
77'
Алеесами Хайтам получил желтую карточку от судьи
65'
Палермо делает замену. Сальви Алессандро уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
51'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
46'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Алеесами Хайтам выходит на его замену.
46'
Палермо делает замену. Маццотта Антонио уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация