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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
2:1
Конец матча
Палермо
0'
1:0
27' Гол
Доннарумма Альфредо
2:0
29' Гол
Доннарумма Альфредо
40' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
51' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
77' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
2:1
86' Гол
Stefano Moreo
90' Желтая карточка
Sandro Tonali
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
89'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Stefano Moreo бьет в цель!
83'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
80'
Брешия делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Матею Алеш выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Алеесами Хайтам получил желтую карточку от судьи
65'
Палермо делает замену. Сальви Алессандро уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
46'
Палермо делает замену. Муравски Радослав уходит с поля, а Алеесами Хайтам выходит на его замену.
46'
Палермо делает замену. Маццотта Антонио уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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