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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
2:1
Конец матча
Кротоне
0'
1:0
19' Гол
Leonardo Mancuso
43' Желтая карточка
Бругман Гастон
1:1
49' Гол
Бенали Ахмед
53' Желтая карточка
Бенали Ахмед
2:1
54' Гол
Leonardo Mancuso
61' Желтая карточка
Фиренце Марко
90' Желтая карточка
Големич Владимир
90'
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
89'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Marco Perrotta выходит на его замену.
88'
Кротоне делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Крочата Джованни выходит на его замену.
87'
Кротоне делает замену. Куомо Джузеппе уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
77'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Крекко Лука выходит на его замену.
75'
Пескара делает замену. Бальцано Антонио уходит с поля, а Чофани Маттео выходит на его замену.
69'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Налини Андреа выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Фиренце Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Бенали Ахмед бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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