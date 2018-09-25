- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стадио Адриатико
1:0
19' ГолLeonardo Mancuso
43' Желтая карточкаБругман Гастон
1:1
49' ГолБенали Ахмед
53' Желтая карточкаБенали Ахмед
2:1
54' ГолLeonardo Mancuso
61' Желтая карточкаФиренце Марко
90' Желтая карточкаГолемич Владимир
|
19'
1:0
43'
49'
1:1
53'
54'
2:1
61'
90'
Состав команд
10
Pepin
I
22
Феста
Марко
10
Бенали
Ахмед
17
Будимир
Анте
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 10 Pepin I Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 13 Форнасьер Микеле Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 11 Капоне Кристиан Нападающий
- 30 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Кротоне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Феста Марко Вратарь
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 10 Бенали Ахмед Полузащитник
- 7 Фиренце Марко Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Нападающий
- 17 Будимир Анте Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 9 Налини Андреа Нападающий
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 24 Nicola Nanni
- 32 Claudio Spinelli
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
Последние игры между собой
Пескара: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
- 07.05.2017 Пескара 0:1 Кротоне Серия A
- 10.12.2016 Кротоне 2:1 Пескара Серия A
- 20.03.2016 Кротоне 4:2 Пескара Серия B
- 31.10.2015 Пескара 4:1 Кротоне Серия B
- 03.03.2015 Пескара 2:1 Кротоне Серия B
- 12.10.2014 Кротоне 1:4 Пескара Серия B
- 08.02.2014 Кротоне 3:0 Пескара Серия B
- 08.09.2013 Пескара 2:2 Кротоне Серия B
- 31.01.2012 Кротоне 1:2 Пескара Серия B
- 10.09.2011 Пескара 2:0 Кротоне Серия B
- 02.04.2011 Пескара 1:0 Кротоне Серия B
- 06.11.2010 Кротоне 0:1 Пескара Серия B
- 11.01.2009 Пескара 0:1 Кротоне Серия C1 B
- 31.08.2008 Кротоне 2:0 Пескара Серия C1 B
- 31.03.2008 Пескара 1:0 Кротоне Серия C1 B
- 04.11.2007 Кротоне 1:1 Пескара Серия C1 B
Пескара
Кротоне
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|6.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Кремонезе
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Кротоне
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|17.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Козенца
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
89'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Marco Perrotta выходит на его замену.
88'
Кротоне делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Крочата Джованни выходит на его замену.
87'
Кротоне делает замену. Куомо Джузеппе уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
77'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Крекко Лука выходит на его замену.
75'
Пескара делает замену. Бальцано Антонио уходит с поля, а Чофани Маттео выходит на его замену.
69'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Налини Андреа выходит на его замену.
61'
Фиренце Марко получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
53'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Бенали Ахмед бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация