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Стадион: Джованни Цини
1:0
30' ГолVasile Mogos
|
30'
1:0
Состав команд
14
Vasile
Mogos
27
Эммерс
Сиан
10
Paulinho
XX
Кремонезе 4-5-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 10 Paulinho XX Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 12 Giacomo Volpe
- 21 Gabriel Strefezza
Козенца 3-5-2
- Основной состав
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 14 Тиритиельо Андреа Защитник
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 4 Капела Анибал Защитник
- 30 Luca Verna Полузащитник
- 21 Mirko Bruccini Полузащитник
- 24 Гарритано Лука Полузащитник
- 27 Беарцотти Энрико Полузащитник
- 11 Tommaso D'Orazio Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 28 Armando Anastasio Защитник
- 2 Angelo Corsi Полузащитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 6 Luca Palmiero
- 5 Ricardo Idda
- 10 Matteo Di Piazza
- 16 Alain Pierre Baclet
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
Козенца (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
- 11.05.2018 Козенца 2:1 Сикула Леонцио СCППО
- 06.05.2018 Козенца 4:2 Трапани СC
- 29.04.2018 Виртус Франкавилла 1:5 Козенца СC
- 22.04.2018 Козенца 0:3 Ренде СC
- 15.04.2018 Сикула Леонцио 0:1 Козенца СC
- 08.04.2018 Козенца 0:0 Катанзаро СC
- 31.03.2018 Юве Стабия 1:2 Козенца СC
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 10.08.2014 Кремонезе 3:2 Козенца Кубок
Кремонезе
Козенца
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Кремонезе
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|Кротоне
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|17.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Козенца
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Vasile Mogos бьет в цель!
28'
Кремонезе делает замену. Мильоре Франческо уходит с поля, а Ренцетти Франческо выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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