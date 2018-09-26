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Стадион:
Кремонезе
1:0
Перерыв
Козенца
0'
1:0
30' Гол
Vasile Mogos
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Vasile Mogos бьет в цель!
28'
Кремонезе делает замену. Мильоре Франческо уходит с поля, а Ренцетти Франческо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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