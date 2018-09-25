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Стадион: Ренато Кури
61' Желтая карточкаМокулу Бенжамен
0:1
76' ГолМокулу Бенжамен
83' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
|
61'
76'
0:1
83'
Состав команд
20
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 25 Nicola Falasco Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леали Никола Вратарь
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 10 Видо Лука Нападающий
- 28 Christian Kouan
- 13 Filippo Sgarbi
- 16 Filippo Ranocchia
- 20 Andrea Bianchimano
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Карпи 4-5-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 2 Суагер Эмануэле Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 5 Пецци Энрико Защитник
- 20 Еленич Эней Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 32 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 10 Пишителла Джаммарио Полузащитник
- 11 Пью Алессандро Нападающий
- 10 Машаш Зинедин Нападающий
- 16 Alessandro Romairone
- 6 Alessandro Buongiorno
- 15 Michele Vano
- 12 Alessandro Pasotti
- 21 Dario Saric
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
Карпи (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 04.08.2018 Карпи 0:2 Тернана К
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа Серия B
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи Серия B
- 26.03.2017 Карпи 0:0 Перуджа Серия B
- 25.10.2016 Перуджа 0:2 Карпи Серия B
- 13.08.2016 Перуджа 2:1 Карпи Кубок
- 01.08.2015 Перуджа 1:0 Карпи Товарищеские матчи. Клубы
- 15.05.2015 Перуджа 2:0 Карпи Серия B
- 24.12.2014 Карпи 4:0 Перуджа Серия B
Перуджа
Карпи
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|6.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Кремонезе
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Кротоне
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|17.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Козенца
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
82'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Ди Ноя Джованни выходит на его замену.
80'
Перуджа делает замену. Nicola Falasco уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Мокулу Бенжамен бьет в цель!
69'
Перуджа делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
66'
Карпи делает замену. Пецци Энрико уходит с поля, а Alessandro Buongiorno выходит на его замену.
61'
Мокулу Бенжамен получил желтую карточку от судьи
60'
Перуджа делает замену. Драгомир Влад уходит с поля, а Верре Валерио выходит на его замену.
55'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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