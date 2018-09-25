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Стадион:
Перуджа
0:1
Конец матча
Карпи
0'
61' Желтая карточка
Мокулу Бенжамен
0:1
76' Гол
Мокулу Бенжамен
83' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
82'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Ди Ноя Джованни выходит на его замену.
80'
Перуджа делает замену. Nicola Falasco уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Мокулу Бенжамен бьет в цель!
69'
Перуджа делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
66'
Карпи делает замену. Пецци Энрико уходит с поля, а Alessandro Buongiorno выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Мокулу Бенжамен получил желтую карточку от судьи
60'
Перуджа делает замену. Драгомир Влад уходит с поля, а Верре Валерио выходит на его замену.
55'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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