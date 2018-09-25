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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
14' Желтая карточкаТерци Клаудио
0:1
39' ГолБидуи Софьян
40' Желтая карточкаКривелло Роберто
1:1
42' ГолМатос Ридер
54' Желтая карточкаSantiago Colombatto
76' Желтая карточкаКараччоло Антонио
2:1
77' ГолЦаканьи Маттиа
79' Желтая карточкаКрими Марко
|
14'
39'
0:1
40'
42'
1:1
77'
2:1
79'
Состав команд
15
Балковец
Юре
21
Лариби
Карим
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 15 Балковец Юре Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 7 Матос Ридер Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 21 Лариби Карим Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 3 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 25 Данци Андреа Полузащитник
- 27 Давидович Павел Полузащитник
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 20 Цаканьи Маттиа Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- 32 Mattia Chiesa
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Специя 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Манфредини Никколо Вратарь
- 4 Кривелло Роберто Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 6 Мора Лука Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 7 Пьерини Николас Полузащитник
- 15 Крими Марко Полузащитник
- 11 Emmanuel Quartsin Gyasi Полузащитник
- 21 David Okereke Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Tommaso Augello Защитник
- 32 Бачини Маттео Защитник
- 29 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 33 Бароне Симоне Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 9 Галабинов Андрей Нападающий
- 17 Гудьонсен Свейнн
- 8 Matteo Ricci II
- 20 Simone Bastoni
- 12 Axel Desjardins
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
Специя (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 04.08.2018 Специя 2:1 Самбенедеттезе К
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 04.04.2017 Верона 0:1 Специя Серия B
- 05.11.2016 Специя 1:4 Верона Серия B
- 26.01.2013 Специя 0:1 Верона Серия B
- 01.09.2012 Верона 1:1 Специя Серия B
Верона
Специя
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|6.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Кремонезе
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Кротоне
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|17.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Козенца
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Верона делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Кальвано Симоне выходит на его замену.
82'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Галабинов Андрей выходит на его замену.
79'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
77'
Специя делает замену. Giulio Maggiore уходит с поля, а Matteo Ricci выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Цаканьи Маттиа бьет в цель!
76'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
66'
Верона делает замену. Паццини Джампаоло уходит с поля, а Тупта Любомир выходит на его замену.
60'
Верона делает замену. Густафссон Самуэль уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
54'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Матос Ридер бьет в цель!
40'
Кривелло Роберто получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Бидуи Софьян бьет в цель!
24'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
14'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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