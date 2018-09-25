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  5. Серия B
Стадион:
Верона
2:1
Конец матча
Специя
0'
14' Желтая карточка
Терци Клаудио
0:1
39' Гол
Бидуи Софьян
40' Желтая карточка
Кривелло Роберто
1:1
42' Гол
Матос Ридер
54' Желтая карточка
Santiago Colombatto
76' Желтая карточка
Караччоло Антонио
2:1
77' Гол
Цаканьи Маттиа
79' Желтая карточка
Крими Марко
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Верона делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Кальвано Симоне выходит на его замену.
82'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Галабинов Андрей выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
77'
Специя делает замену. Giulio Maggiore уходит с поля, а Matteo Ricci выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Цаканьи Маттиа бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
66'
Верона делает замену. Паццини Джампаоло уходит с поля, а Тупта Любомир выходит на его замену.
60'
Верона делает замену. Густафссон Самуэль уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Матос Ридер бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Кривелло Роберто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Бидуи Софьян бьет в цель!
24'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
Желтая карточка
14'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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