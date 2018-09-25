- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:1
Конец матча
0:1
37' ГолАсенсио Рауль
40' Желтая карточкаNicholas Siega I
82' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
90' Желтая карточкаАсенсио Рауль
90' Желтая карточкаТельо Андрес
|
37'
0:1
40'
90'
90'
Состав команд
18
Mirko
Drudi
20
Паза
Симоне
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 26 Alberto Rizzo Защитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 11 Nicholas Siega I Полузащитник
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 10 Giancarlo Malcore Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 22 Luca Maniero II
- 28 Andrea Bussaglia
- 27 Gabriele Dalla Bernardina
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 17 Cristian Buonaiuto Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 15 Коста Андреа Защитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 2 Luca Sparandeo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
Последние игры между собой
Читтаделла
Беневенто
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
24 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|6.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Кремонезе
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Кротоне
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|17.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Козенца
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Асенсио Рауль получил желтую карточку от судьи
82'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
81'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
71'
Беневенто делает замену. Дель Пинто Лоренцо уходит с поля, а Filippo Bandinelli выходит на его замену.
70'
Читтаделла делает замену. Паза Симоне уходит с поля, а Бранка Симоне выходит на его замену.
69'
Читтаделла делает замену. Federico Proia уходит с поля, а Сеттембрини Андреа выходит на его замену.
61'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
60'
Читтаделла делает замену. Giancarlo Malcore уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация