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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
0:1
Конец матча
Беневенто
0'
0:1
37' Гол
Асенсио Рауль
40' Желтая карточка
Nicholas Siega I
82' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
90' Желтая карточка
Асенсио Рауль
90' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Асенсио Рауль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
81'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
71'
Беневенто делает замену. Дель Пинто Лоренцо уходит с поля, а Filippo Bandinelli выходит на его замену.
70'
Читтаделла делает замену. Паза Симоне уходит с поля, а Бранка Симоне выходит на его замену.
69'
Читтаделла делает замену. Federico Proia уходит с поля, а Сеттембрини Андреа выходит на его замену.
61'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
60'
Читтаделла делает замену. Giancarlo Malcore уходит с поля, а Mattia Finotto выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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