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Стадион: Аречи
1:1
Конец матча
0:1
8' ГолНинкович Никола
25' Желтая карточкаКазарини Федерико
44' Желтая карточкаДжурич Милан
1:1
61' ГолFrancesco Di Tacchio
88' Желтая карточкаЛавероне Лоренцо
89' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
90' Желтая карточкаБроско Риккардо
|
8'
0:1
44'
61'
1:1
88'
90'
Состав команд
11
Джурич
Милан
Салернитана 5-3-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Защитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 8 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 11 Джурич Милан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 29 Пертиконе Романо Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 28 Andre Anderson
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Ascoli Calcio 1898 FC 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 37 Лавероне Лоренцо Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 5 Трояно Микеле Полузащитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 11 Нинкович Никола Полузащитник
- 21 Беретта Джакомо Нападающий
- 32 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 13 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 7 Бальдини Энрико Полузащитник
- 10 Роззети Лоренцо Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 12 Alessandro Bacci
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
Салернитана
Ascoli Calcio 1898 FC
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|6.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Кремонезе
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Кротоне
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Специя
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Брешия
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Карпи
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|17.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Козенца
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ливорно
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
89'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил желтую карточку от судьи
88'
Лавероне Лоренцо получил желтую карточку от судьи
86'
Асколи делает замену. Ардеманьи Маттео уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
82'
Асколи делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
73'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
67'
Асколи делает замену. Казарини Федерико уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Франческо Ди Тачио бьет в цель!
58'
Салернитана делает замену. Агустин Вулетич уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Ди Дженнаро Давид уходит с поля, а Кастилья Лука выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Джурич Милан получил желтую карточку от судьи
25'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Нинкович Никола бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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