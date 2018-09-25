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Стадион:
Салернитана
1:1
Конец матча
Ascoli Calcio 1898 FC
0'
0:1
8' Гол
Нинкович Никола
25' Желтая карточка
Казарини Федерико
44' Желтая карточка
Джурич Милан
1:1
61' Гол
Francesco Di Tacchio
88' Желтая карточка
Лавероне Лоренцо
89' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
90' Желтая карточка
Броско Риккардо
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Лавероне Лоренцо получил желтую карточку от судьи
86'
Асколи делает замену. Ардеманьи Маттео уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
82'
Асколи делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
73'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
67'
Асколи делает замену. Казарини Федерико уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Франческо Ди Тачио бьет в цель!
58'
Салернитана делает замену. Агустин Вулетич уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
46'
Салернитана делает замену. Ди Дженнаро Давид уходит с поля, а Кастилья Лука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Джурич Милан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Нинкович Никола бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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