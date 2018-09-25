Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 13547
25' Желтая карточкаГарсия Серхио
60' Желтая карточкаБаптистао Лео
66' Желтая карточкаХордан Хоан
1:0
68' ГолЭрмосо Марио
74' Желтая карточкаБигас Педро
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
93'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Эскаланте Гонсало
92'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
92'
92'
91'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
ШАНС! Иглесиас Борха вышел один-на-один с голкипером...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Дмитрович Марко отбил мяч на угловой после удара Дардер Серхи из штрафной площади.
89'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
88'
87'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
87'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Рока Марк наказан за толчок Арбилья Анайц
86'
86'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
85'
Санчес Виктор наказан за толчок Де Бласис Пабло
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
84'
84'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
83'
Энрич Серхи наказан за толчок Дуарте Оскар
83'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Паулу Оливейра из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
83'
82'
81'
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
79'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
79'
Эйбар делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
78'
Тактическая замена. Альварес Серхио уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
78'
Хордан Хоан не смог попасть в створ ударом издали
78'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Соперник делает почти голевой пас, но Лопес Диего из команды Эспаньол начеку и спасает ситуацию.
77'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
75'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Бигас Педро из команды Эйбар должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
74'
Бигас Педро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
74'
Безумный фол. Бигас Педро грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
73'
Матч возобновлен
73'
Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Эскаланте Гонсало пострадал.
72'
71'
71'
71'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
68'
Мелендо Оскар сделал результативную передачу.
68'
ГОООООЛ - Эрмосо Марио Эспаньол забивает ударом головой
68'
68'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
68'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
68'
68'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
67'
66'
Хордан Хоан получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Рока Марк
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
64'
64'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Матч возобновлен
64'
Кардона Марк получил травму и заменен. Шарлес Диас выходит на поле.
63'
Кардона Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
62'
Хорошую попытку сделал Пьятти Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
61'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Иглесиас Борха
60'
Тактическая замена. Милья Пере уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
60'
Баптистао Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
60'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Кукурелья Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Дмитрович Марко из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
58'
58'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Альварес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Милья Пере из команды Эйбар подал угловой слева.
55'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бигас Педро из команды Эйбар.
55'
Опасность предотвращена - Бигас Педро из команды Эйбар вступил в отбор удачно
55'
ШАНС! Гарсия Серхио вышел один-на-один с голкипером...
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 13547 болельщиков
54'
54'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
53'
Милья Пере из команды Эйбар в офсайде
53'
52'
52'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
51'
51'
Мелендо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
49'
49'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
49'
47'
47'
Милья Пере из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Серхио пострадал.
47'
Паулу Оливейра из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
46'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Кардона Марк из штрафной площади.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
44'
43'
Орельяна Фабиан нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
42'
Кукурелья Марк задерживает мяч рукой
41'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
41'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
41'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
40'
39'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Альварес Серхио из команды Эйбар играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
38'
Росалес Роберто из команды Эспаньол сыграл в стеночку. Дмитрович Марко не смог опередить голкипера.
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
33'
33'
Кукурелья Марк не смог попасть в створ ударом издали
33'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
32'
31'
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
31'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кардона Марк
29'
29'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
26'
26'
26'
Кардона Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Гарсия Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Бигас Педро пострадал.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Альварес Серхио
23'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
23'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
22'
21'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает неудачный навес.
21'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
21'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Судья сигнализирует, что Альварес Серхио из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
19'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
18'
Милья Пере из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
17'
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
15'
13'
13'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
Гарсия Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Альварес Серхио из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
9'
Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
9'
Дардер Серхи из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
8'
7'
Гарсия Серхио нанес удар головой, но Дмитрович Марко спокойно отбил мяч.
7'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
7'
Пьятти Пабло нанес удар издали, а Дмитрович Марко отбил его обратно в игру!
7'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Как он промахнулся? Баптистао Лео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Эспаньол начинает контратаку
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
4'
Кардона Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Милья Пере из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
3'
2'
2'
Шанс! Бигас Педро из команды Эйбар пробил головой, но мимо
1'
Милья Пере из команды Эйбар подал угловой слева.
1'
Милья Пере из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Эйбар
Эспаньол
79.8% (138)
Ничья:
16.8% (29)
Эйбар
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эспаньол:
42.8% (74)
2:1 Эспаньол:
22% (38)
1:1 Ничья:
15% (26)
2:0 Эспаньол:
10.4% (18)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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