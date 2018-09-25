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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 13547
Эспаньол
1:0
Конец матча
Эйбар
0'
25' Желтая карточка
Гарсия Серхио
60' Желтая карточка
Баптистао Лео
66' Желтая карточка
Хордан Хоан
1:0
68' Гол
Эрмосо Марио
74' Желтая карточка
Бигас Педро
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
93'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Эскаланте Гонсало
92'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
92'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
ШАНС! Иглесиас Борха вышел один-на-один с голкипером...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
90'
Рока Марк из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
90'
Дмитрович Марко отбил мяч на угловой после удара Дардер Серхи из штрафной площади.
Угловой
90'
Рока Марк из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
89'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
87'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Рока Марк наказан за толчок Арбилья Анайц
86'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Санчес Виктор наказан за толчок Де Бласис Пабло
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Энрич Серхи наказан за толчок Дуарте Оскар
83'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Паулу Оливейра из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
83'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Эспаньол
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Удар от ворот произведет Эспаньол
79'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
79'
Эйбар делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
78'
Тактическая замена. Альварес Серхио уходит с поля и его заменяет Энрич Серхи
78'
Хордан Хоан не смог попасть в створ ударом издали
78'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
77'
Эйбар контролирует мяч.
77'
Соперник делает почти голевой пас, но Лопес Диего из команды Эспаньол начеку и спасает ситуацию.
77'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Бигас Педро из команды Эйбар должен радоваться, что не удален с поля за такое действие
Желтая карточка
74'
Бигас Педро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Бигас Педро грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
73'
Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Эскаланте Гонсало пострадал.
72'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Мелендо Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГОООООЛ - Эрмосо Марио Эспаньол забивает ударом головой
68'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
68'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
68'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой слева.
68'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
67'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
66'
Хордан Хоан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Рока Марк
66'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
64'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Матч возобновлен
64'
Кардона Марк получил травму и заменен. Шарлес Диас выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Кардона Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Эйбар контролирует мяч.
62'
Хорошую попытку сделал Пьятти Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
61'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Иглесиас Борха
60'
Тактическая замена. Милья Пере уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
Желтая карточка
60'
Баптистао Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Кукурелья Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
59'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Дмитрович Марко из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Альварес Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Милья Пере из команды Эйбар подал угловой слева.
55'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бигас Педро из команды Эйбар.
55'
Опасность предотвращена - Бигас Педро из команды Эйбар вступил в отбор удачно
55'
ШАНС! Гарсия Серхио вышел один-на-один с голкипером...
55'
Рока Марк из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 13547 болельщиков
54'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
54'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
Офсайд
53'
Милья Пере из команды Эйбар в офсайде
53'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Эйбар
52'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
51'
Эйбар контролирует мяч.
51'
Мелендо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Удар от ворот произведет Эйбар
49'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
49'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Милья Пере из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Гарсия Серхио пострадал.
47'
Паулу Оливейра из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
Угловой
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
46'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Кардона Марк из штрафной площади.
46'
Эспаньол контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
45'
Рока Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
44'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Орельяна Фабиан нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Кукурелья Марк задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
41'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
41'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Эйбар контролирует мяч.
40'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
39'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Альварес Серхио из команды Эйбар играет слишком грубо. Мелендо Оскар оказался на газоне.
38'
Росалес Роберто из команды Эспаньол сыграл в стеночку. Дмитрович Марко не смог опередить голкипера.
36'
Эспаньол контролирует мяч.
35'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Эспаньол
33'
Кукурелья Марк не смог попасть в створ ударом издали
33'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Эйбар контролирует мяч.
32'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кардона Марк
29'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
26'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кардона Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
25'
Гарсия Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
25'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Бигас Педро пострадал.
24'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Альварес Серхио
23'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
23'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Эспаньол
21'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает неудачный навес.
Офсайд
21'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
21'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Альварес Серхио из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
19'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
19'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
18'
Милья Пере из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Эйбар контролирует мяч.
17'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Эспаньол контролирует мяч.
17'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Эспаньол контролирует мяч.
13'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
12'
Гарсия Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Альварес Серхио из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
11'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Эспаньол контролирует мяч.
9'
Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
9'
Дардер Серхи из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
8'
Эйбар контролирует мяч.
7'
Гарсия Серхио нанес удар головой, но Дмитрович Марко спокойно отбил мяч.
7'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
7'
Пьятти Пабло нанес удар издали, а Дмитрович Марко отбил его обратно в игру!
7'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Удар от ворот произведет Эйбар
6'
Как он промахнулся? Баптистао Лео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Эспаньол начинает контратаку
5'
Эспаньол контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
4'
Удар от ворот произведет Эспаньол
4'
Кардона Марк из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Милья Пере из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
3'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Эспаньол
2'
Шанс! Бигас Педро из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
1'
Милья Пере из команды Эйбар подал угловой слева.
1'
Милья Пере из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Эйбар
Эспаньол
79.8% (138)
Ничья:
16.8% (29)
Эйбар
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
42.8% (74)
Эспаньол:
22% (38)
Ничья:
15% (26)
Эспаньол:
10.4% (18)
Ничья:
1.7% (3)
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