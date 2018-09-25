Стадион: Аноэта Зрители: 21510
2:2
Конец матча
1:0
5' ГолБаутиста Хон
15' Желтая карточкаСубельдия Игор
1:1
31' ГолАдвинкула Луис
1:2
36' ПенальтиТрехо Оскар
61' Желтая карточкаАдвинкула Луис
62' Желтая карточкаКакута Гаэль
77' Желтая карточкаМорено Эктор
2:2
78' ГолВиллиан Жозе
81' Желтая карточкаМерино Микель
89' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
90' Желтая карточкаТрехо Оскар
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Баутиста Хон нанес удар головой, но Гарсия Альберто спокойно отбил мяч.
94'
Морено Эктор делает длинную передачу вперед
93'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Райо Вальекано начинает контратаку
92'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
92'
Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи
92'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
91'
Судья сигнализирует, что Алегрия Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Ариц Элустондо
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Алегрия Алекс наказан за толчок Ариц Элустондо
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Морено Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи
89'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
88'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
87'
Судья свистит. Баутиста Хон атаковал сзади соперника. Это Морено Алекс заработал своей команде штрафной
86'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
86'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Морено Алекс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Алегрия Алекс
84'
84'
83'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад в офсайде
83'
ШАНС! Виллиан Жозе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
82'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
82'
81'
Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
81'
Безумный фол. Мерино Микель грубо играет против соперника. Пострадал Трехо Оскар
81'
Алегрия Алекс задерживает мяч рукой
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
78'
Сальдуа Хосеба сделал результативную передачу.
78'
ГОООООЛ - Виллиан Жозе Реал Сосьедад забивает ударом головой
78'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
77'
Судья подбегает и показывает Морено Эктор из команды Реал Сосьедад отложенную желтую карточку за фол.
77'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
77'
Тактическая замена. Сангальи Лука уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
76'
Тактическая замена. Рауль де Томас уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
76'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Ариц Элустондо нанес удар головой, но Гарсия Альберто спокойно отбил мяч.
75'
74'
Имбула Ганелли наказан за толчок Сальдуа Хосеба
74'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Оярсабаль Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
73'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Какута Гаэль нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
72'
Матч возобновлен
72'
71'
Бебе Тьягу получил травму и заменен. Эмбарба Адриан выходит на поле.
71'
Бебе Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Опасность предотвращена - Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
70'
Отличные скиллы показывает Бебе Тьягу, обводя своих соперников
70'
Виллиан Жозе нанес удар головой, но Гарсия Альберто спокойно отбил мяч.
69'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
68'
68'
68'
67'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Сальдуа Хосеба заработал фол
67'
67'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
66'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Виллиан Жозе оказался на газоне.
66'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Тактическая замена. Медран Альваро уходит с поля и его заменяет Имбула Ганелли
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
64'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
63'
63'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
63'
62'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
62'
Какута Гаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Тактическая замена. Субельдия Игор уходит с поля и его заменяет Ильяраменди Асьер
61'
Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
61'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
60'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
58'
58'
58'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
57'
57'
57'
57'
56'
56'
56'
Медран Альваро не смог попасть в створ ударом издали
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
54'
Судья сигнализирует, что Морено Эктор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 21510 болельщиков
53'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Трехо Оскар оказался на газоне.
52'
52'
Субельдия Игор не смог попасть в створ ударом издали
52'
Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
52'
52'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
49'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
49'
Рауль де Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
48'
48'
Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
47'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Морено Алекс
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
44'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Судья сигнализирует, что Медран Альваро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Субельдия Игор
42'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
42'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
41'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
40'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
39'
39'
38'
37'
36'
Г О О О О Л - Трехо Оскар из команды Райо Вальекано забивает с точки!
35'
ПЕНАЛЬТИ - Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бебе Тьягу.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
34'
34'
Пардо Рубен не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
33'
33'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
33'
Рауль де Томас наказан за толчок Ариц Элустондо
32'
31'
Г О О О О Л - Адвинкула Луис забивает!
31'
Рульи Херонимо ошибается в защите.
31'
30'
30'
30'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Мерино Микель пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
29'
Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
28'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
28'
27'
27'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
25'
25'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
24'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
24'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
24'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
23'
23'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
23'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кевин Родригес делает длинную передачу вперед
23'
22'
22'
22'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Сангальи Лука, обводя своих соперников
21'
21'
21'
21'
Отличные скиллы показывает Мерино Микель, обводя своих соперников
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
20'
20'
20'
Должен был быть гол! Мерино Микель имел отличный шанс, но Гарсия Альберто не дал голу состоятся!
19'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
18'
18'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
18'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
18'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Баутиста Хон мяча так и не получил
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи
15'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Трехо Оскар пострадал.
14'
14'
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Хорошую попытку сделал Рауль де Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
12'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
12'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
11'
10'
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
9'
Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали
9'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
9'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
7'
7'
6'
Судья сигнализирует, что Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
6'
5'
Сангальи Лука сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Баутиста Хон изменил счет на табло!
5'
Сангальи Лука разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пардо Рубен
3'
3'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
3'
2'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
1'
Судья свистит. Трехо Оскар атаковал сзади соперника. Это Сальдуа Хосеба заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано
Реал Сосьедад
91.9% (159)
Ничья:
6.4% (11)
Райо Вальекано
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
31.8% (55)
1:0 Реал Сосьедад:
26% (45)
2:0 Реал Сосьедад:
23.1% (40)
3:1 Реал Сосьедад:
6.9% (12)
1:1 Ничья:
4.6% (8)
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