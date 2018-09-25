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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 21510
Реал Сосьедад
2:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
1:0
5' Гол
Баутиста Хон
15' Желтая карточка
Субельдия Игор
1:1
31' Гол
Адвинкула Луис
1:2
36' Пенальти
Трехо Оскар
61' Желтая карточка
Адвинкула Луис
62' Желтая карточка
Какута Гаэль
77' Желтая карточка
Морено Эктор
2:2
78' Гол
Виллиан Жозе
81' Желтая карточка
Мерино Микель
89' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
90' Желтая карточка
Трехо Оскар
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
94'
Баутиста Хон нанес удар головой, но Гарсия Альберто спокойно отбил мяч.
94'
Морено Эктор делает длинную передачу вперед
93'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Райо Вальекано начинает контратаку
92'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
Желтая карточка
92'
Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи
92'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Алегрия Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Ариц Элустондо
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Алегрия Алекс наказан за толчок Ариц Элустондо
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
89'
Морено Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
89'
Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
88'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
87'
Судья свистит. Баутиста Хон атаковал сзади соперника. Это Морено Алекс заработал своей команде штрафной
Офсайд
86'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
86'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
85'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
85'
Морено Алекс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
85'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Алегрия Алекс
84'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Офсайд
83'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад в офсайде
83'
ШАНС! Виллиан Жозе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
82'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Желтая карточка
81'
Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Мерино Микель грубо играет против соперника. Пострадал Трехо Оскар
Фол, нарушение
81'
Алегрия Алекс задерживает мяч рукой
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
78'
Сальдуа Хосеба сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГОООООЛ - Виллиан Жозе Реал Сосьедад забивает ударом головой
78'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
77'
Судья подбегает и показывает Морено Эктор из команды Реал Сосьедад отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
77'
Тактическая замена. Сангальи Лука уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
76'
Тактическая замена. Рауль де Томас уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
Офсайд
76'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
75'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
75'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Ариц Элустондо нанес удар головой, но Гарсия Альберто спокойно отбил мяч.
75'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Имбула Ганелли наказан за толчок Сальдуа Хосеба
74'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
73'
Оярсабаль Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
73'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
72'
Какута Гаэль нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
72'
Матч возобновлен
72'
Райо Вальекано контролирует мяч.
71'
Бебе Тьягу получил травму и заменен. Эмбарба Адриан выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Бебе Тьягу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
71'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Опасность предотвращена - Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
70'
Отличные скиллы показывает Бебе Тьягу, обводя своих соперников
70'
Виллиан Жозе нанес удар головой, но Гарсия Альберто спокойно отбил мяч.
Угловой
69'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
68'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
68'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Сальдуа Хосеба заработал фол
67'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
67'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Виллиан Жозе оказался на газоне.
66'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
65'
Тактическая замена. Медран Альваро уходит с поля и его заменяет Имбула Ганелли
65'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
64'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
63'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе
63'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
Желтая карточка
62'
Какута Гаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
61'
Тактическая замена. Субельдия Игор уходит с поля и его заменяет Ильяраменди Асьер
Желтая карточка
61'
Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
60'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
60'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
58'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
58'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
58'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
57'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
57'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
57'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
56'
Медран Альваро не смог попасть в створ ударом издали
55'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Морено Эктор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 21510 болельщиков
Фол, нарушение
53'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Трехо Оскар оказался на газоне.
52'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
52'
Субельдия Игор не смог попасть в створ ударом издали
52'
Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
52'
Амат Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
49'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
49'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
49'
Рауль де Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
48'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
48'
Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Рульи Херонимо держит все под контролем
Фол, нарушение
47'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Морено Алекс
46'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
46'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
46'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
45'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
44'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
44'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
44'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Медран Альваро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Субельдия Игор
42'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
42'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
42'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
41'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
41'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
41'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
40'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
39'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Трехо Оскар из команды Райо Вальекано забивает с точки!
Фол, нарушение
35'
ПЕНАЛЬТИ - Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бебе Тьягу.
35'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
35'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Райо Вальекано контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
34'
Пардо Рубен не смог попасть в створ ударом издали
34'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
33'
Амат Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Рауль де Томас наказан за толчок Ариц Элустондо
32'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Адвинкула Луис забивает!
31'
Рульи Херонимо ошибается в защите.
31'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
30'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
30'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
30'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Мерино Микель пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
29'
Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
28'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
28'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
27'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
25'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
25'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
25'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
25'
Райо Вальекано контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
24'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
24'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
23'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
23'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кевин Родригес делает длинную передачу вперед
23'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
22'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
22'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Сангальи Лука, обводя своих соперников
21'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
21'
Амат Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Отличные скиллы показывает Мерино Микель, обводя своих соперников
20'
Райо Вальекано контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
20'
Должен был быть гол! Мерино Микель имел отличный шанс, но Гарсия Альберто не дал голу состоятся!
19'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Угловой
18'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
18'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
17'
Райо Вальекано контролирует мяч.
16'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Баутиста Хон мяча так и не получил
16'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
16'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
15'
Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Трехо Оскар пострадал.
14'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Хорошую попытку сделал Рауль де Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
12'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
12'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
11'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
10'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Офсайд
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
10'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
9'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
9'
Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали
9'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
9'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
8'
Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
7'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
7'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
6'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
5'
Сангальи Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Баутиста Хон изменил счет на табло!
5'
Сангальи Лука разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Райо Вальекано контролирует мяч.
4'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Пардо Рубен
3'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
3'
Райо Вальекано контролирует мяч.
2'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
1'
Судья свистит. Трехо Оскар атаковал сзади соперника. Это Сальдуа Хосеба заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано
Реал Сосьедад
91.9% (159)
Ничья:
6.4% (11)
Райо Вальекано
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
31.8% (55)
Реал Сосьедад:
26% (45)
Реал Сосьедад:
23.1% (40)
Реал Сосьедад:
6.9% (12)
Ничья:
4.6% (8)
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