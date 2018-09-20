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Стадион:
Атлетико М
 
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Уэска
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Уэска

До начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Уэска
Атлетико М
93.2% (55)
Ничья:
3.4% (2)
Уэска
3.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
49.2% (29)
Атлетико М:
13.6% (8)
Атлетико М:
11.9% (7)
Атлетико М:
8.5% (5)
Атлетико М:
5.1% (3)
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