Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Уэска

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
Уэска (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 21.09.2018 Уэска 0:1 Реал Сосьедад П
- 14.09.2018 Уэска 0:1 Райо Вальекано П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 27.08.2018 Атлетик Б 2:2 Уэска П
- 19.08.2018 Эйбар 1:2 Уэска П
- 11.08.2018 Уэска 2:1 Алавес ТМК
- 08.08.2018 Уэска 1:2 Реал Овьедо ТМК
- 04.08.2018 Уэска 2:1 Эйбар ТМК
- 28.07.2018 Нумансия 5:1 Уэска ТМК
- 25.07.2018 Уэска 0:1 Осасуна ТМК
- 21.07.2018 Лерида 2:3 Уэска ТМК
- 14.07.2018 Уэска 5:0 Атлетико Монсон ТМК
- 02.06.2018 Реал Овьедо 2:1 Уэска С
- 27.05.2018 Уэска 0:1 Химнастик С
- 21.05.2018 Луго 0:2 Уэска С
- 13.05.2018 Уэска 1:1 Алькоркон С
- 05.05.2018 Кордова 2:4 Уэска С
- 28.04.2018 Уэска 2:1 Гранада С
- 21.04.2018 Тенерифе 2:4 Уэска С
- 16.04.2018 Уэска 2:1 Барселона-2 С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|Севилья
|6:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Эйбар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Леванте
|1:6 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Валенсия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - УэскаДо начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Уэска
Атлетико М
93.2% (55)
Ничья:
3.4% (2)
Уэска
3.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
49.2% (29)
3:0 Атлетико М:
13.6% (8)
2:1 Атлетико М:
11.9% (7)
1:0 Атлетико М:
8.5% (5)
3:1 Атлетико М:
5.1% (3)
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