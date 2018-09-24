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Нижний Новгород
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Уфа

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Уфа
Нижний Новгород
31.8% (21)
Ничья:
18.2% (12)
Уфа
50% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Уфа:
34.8% (23)
Нижний Новгород:
16.7% (11)
Ничья:
16.7% (11)
Уфа:
12.1% (8)
Нижний Новгород:
9.1% (6)
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