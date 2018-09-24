Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Уфа

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Нижний Новгород (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 23.09.2018 Ротор 2:1 Нижний Новгород ФПД
- 19.09.2018 Нижний Новгород 1:1 Химки ФПД
- 15.09.2018 Факел 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Шинник 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 26.08.2018 Нижний Новгород 0:1 Авангард Курск ФПД
- 22.08.2018 Челябинск 0:1 Нижний Новгород К
- 18.08.2018 Сочи 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Нижний Новгород 0:0 Луч ФПД
- 04.08.2018 Нижний Новгород 2:1 Чертаново ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Нижний Новгород 2:1 Тюмень ФПД
- 17.07.2018 Мордовия 2:2 Нижний Новгород ФПД
- 22.05.2012 Нижний Новгород 0:0 Волга НН
- 18.05.2012 Волга НН 2:1 Нижний Новгород
- 12.05.2012 Торпедо Москва 3:0 Нижний Новгород ПД
- 08.05.2012 Нижний Новгород 1:1 Урал ПД
- 03.05.2012 Динамо Брянск 1:2 Нижний Новгород ПД
- 29.04.2012 Нижний Новгород 0:2 Мордовия ПД
Уфа (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 30.08.2018 Уфа 1:1 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Глазго Рейнджерс 1:0 Уфа ЛЕ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 16.08.2018 Прогрес 2:2 Уфа ЛЕ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.08.2018 Уфа 2:1 Прогрес ЛЕ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 02.08.2018 Домжале 1:1 Уфа ЛЕ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.07.2018 Уфа 0:0 Домжале ЛЕ
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
- 17.07.2018 Уфа 2:3 Истанбул Башакшехир ТМК
- 13.07.2018 Уфа 2:1 Пршибрам ТМК
- 12.07.2018 Уфа 0:1 Мюнхен-1860 ТМК
- 04.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Уфа ТМК
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
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Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - УфаДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Нижний Новгород - Уфа
Нижний Новгород
31.8% (21)
Ничья:
18.2% (12)
Уфа
50% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Уфа:
34.8% (23)
2:1 Нижний Новгород:
16.7% (11)
1:1 Ничья:
16.7% (11)
0:1 Уфа:
12.1% (8)
1:0 Нижний Новгород:
9.1% (6)
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