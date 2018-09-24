Текстовая онлайн трансляция матча Сахалин - Арсенал Тула

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Сахалин (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 19.09.2018 Иртыш Омск 1:0 Сахалин ВДЗВ
- 16.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Сахалин ВДЗВ
- 09.09.2018 Сахалин 3:1 Чита ВДЗВ
- 06.09.2018 Сахалин 3:0 Зенит Иркутск ВДЗВ
- 29.08.2018 Зенит Иркутск 0:1 Сахалин ВДЗВ
- 26.08.2018 Чита 1:2 Сахалин ВДЗВ
- 22.08.2018 Сахалин 3:0 Зенит Иркутск К
- 18.08.2018 Сахалин 1:1 Динамо Барнаул ВДЗВ
- 15.08.2018 Сахалин 0:0 Иртыш Омск ВДЗВ
- 11.08.2018 Благовещенск 0:3 Сахалин К
- 07.08.2018 Сахалин 2:1 Сибирь-2 ВДЗВ
- 27.05.2018 Чита 0:1 Сахалин ВДЗВ
- 24.05.2018 Зенит Иркутск 0:3 Сахалин ВДЗВ
- 17.05.2018 Сахалин 5:1 Динамо Барнаул ВДЗВ
- 14.05.2018 Сахалин 5:1 Иртыш Омск ВДЗВ
- 30.04.2018 Сахалин 2:1 Смена Комсомольск ВДЗВ
- 27.04.2018 Сахалин 3:0 Смена Комсомольск ВДЗВ
- 17.04.2018 Иртыш Омск 0:2 Сахалин ВДЗВ
- 14.04.2018 Динамо Барнаул 0:1 Сахалин ВДЗВ
- 12.10.2017 Сахалин 3:1 Зенит Иркутск ВДЗВ
Арсенал Тула (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 16.07.2018 Утрехт 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 29.06.2018 Вёргль 0:3 Арсенал Тула ТМК
- 26.06.2018 Арсенал Тула 1:1 В-Варен Нагасаки ТМК
- 13.05.2018 Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 06.05.2018 ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 22.04.2018 Арсенал Тула 3:3 Зенит ПЛ
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
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Текстовая онлайн трансляция матча Сахалин - Арсенал ТулаДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Сахалин - Арсенал Тула
Сахалин
4.3% (3)
Ничья:
10% (7)
Арсенал Тула
85.7% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Арсенал Тула:
28.6% (20)
1:2 Арсенал Тула:
25.7% (18)
0:2 Арсенал Тула:
22.9% (16)
1:1 Ничья:
7.1% (5)
0:0 Ничья:
2.9% (2)
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