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Сахалин
 
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Арсенал Тула
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Текстовая онлайн трансляция матча Сахалин - Арсенал Тула

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Сахалин - Арсенал Тула
Сахалин
4.3% (3)
Ничья:
10% (7)
Арсенал Тула
85.7% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал Тула:
28.6% (20)
Арсенал Тула:
25.7% (18)
Арсенал Тула:
22.9% (16)
Ничья:
7.1% (5)
Ничья:
2.9% (2)
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