Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - ЦСКА Москва

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Тюмень (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 06.10.2018 Спартак-2 0:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2018 Тюмень 3:2 Шинник ФПД
- 23.09.2018 Авангард Курск 2:0 Тюмень ФПД
- 19.09.2018 Тюмень 2:1 Сочи ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Тюмень 0:0 Луч ФПД
- 01.09.2018 Чертаново 4:0 Тюмень ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Тюмень 2:1 Сибирь К
- 18.08.2018 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
- 12.08.2018 Тюмень 1:1 Мордовия ФПД
- 08.08.2018 Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 04.08.2018 Тюмень 0:1 Краснодар-2 ФПД
- 29.07.2018 Тюмень 1:0 Армавир ФПД
- 22.07.2018 Нижний Новгород 2:1 Тюмень ФПД
- 17.07.2018 Тюмень 4:1 Балтика ФПД
- 12.05.2018 Балтика 3:1 Тюмень ФПД
- 06.05.2018 Тюмень 2:1 Спартак-2 ФПД
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
- 28.04.2018 Тюмень 1:2 Оренбург ФПД
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 15.07.2018 ЦСКА Москва 4:1 Бешикташ ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 07.07.2018 Копенгаген 4:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.06.2018 Адмира 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
Последние игры между собой
Тюмень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 31.10.2012 ЦСКА Москва 3:0 Тюмень Кубок
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Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 10.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Тюмень - ЦСКА Москва
Тюмень
2.1% (2)
Ничья:
5.2% (5)
ЦСКА Москва
92.8% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
33% (32)
0:2 ЦСКА Москва:
33% (32)
0:1 ЦСКА Москва:
15.5% (15)
1:1 Ничья:
5.2% (5)
0:3 ЦСКА Москва:
4.1% (4)
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