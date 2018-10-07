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Тюмень
 
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ЦСКА Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - ЦСКА Москва

До начала игры, которая состоится 10.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Тюмень - ЦСКА Москва
Тюмень
2.1% (2)
Ничья:
5.2% (5)
ЦСКА Москва
92.8% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
33% (32)
ЦСКА Москва:
33% (32)
ЦСКА Москва:
15.5% (15)
Ничья:
5.2% (5)
ЦСКА Москва:
4.1% (4)
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