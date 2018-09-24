Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Зенит

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Волгарь (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.09.2018 Волгарь 2:1 Ангушт ВДЗЮ
- 16.09.2018 Черноморец Нв 0:1 Волгарь ВДЗЮ
- 09.09.2018 Волгарь 2:2 Спартак-Нальчик ВДЗЮ
- 05.09.2018 Волгарь 2:0 Краснодар-3 ВДЗЮ
- 02.09.2018 СКА Ростов-на-Дону 0:0 Волгарь ВДЗЮ
- 26.08.2018 Урожай 2:1 Волгарь ВДЗЮ
- 22.08.2018 Волгарь 0:0 Факел К
- 07.08.2018 Волгарь 2:1 Машук-КМВ К
- 03.08.2018 Волгарь 2:1 Академия им. В.Понедельника ВДЗЮ
- 30.07.2018 Волгарь 2:1 Легион-Динамо К
- 25.07.2018 Легион-Динамо 2:3 Волгарь ВДЗЮ
- 12.05.2018 Факел 2:1 Волгарь ФПД
- 06.05.2018 Волгарь 3:2 Зенит-2 ФПД
- 02.05.2018 Енисей 2:1 Волгарь ФПД
- 28.04.2018 Волгарь 0:1 Балтика ФПД
- 21.04.2018 Спартак-2 2:3 Волгарь ФПД
- 15.04.2018 Волгарь 1:2 Тамбов ФПД
- 11.04.2018 Оренбург 3:0 Волгарь ФПД
- 07.04.2018 Волгарь 0:0 Сибирь ФПД
- 31.03.2018 Тюмень 3:1 Волгарь ФПД
Зенит (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 17.07.2018 Зенит 3:2 Дженоа ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Саальфельден 0:1 Зенит ТМК
- 13.05.2018 Зенит 6:0 СКА-Хабаровск ПЛ
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Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - ЗенитДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Волгарь - Зенит
Волгарь
6.2% (4)
Ничья:
3.1% (2)
Зенит
90.8% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Зенит:
36.9% (24)
1:2 Зенит:
13.8% (9)
0:3 Зенит:
12.3% (8)
0:1 Зенит:
10.8% (7)
1:3 Зенит:
7.7% (5)
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