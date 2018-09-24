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Волгарь
 
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Зенит
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Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Зенит

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Волгарь - Зенит
Волгарь
6.2% (4)
Ничья:
3.1% (2)
Зенит
90.8% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
36.9% (24)
Зенит:
13.8% (9)
Зенит:
12.3% (8)
Зенит:
10.8% (7)
Зенит:
7.7% (5)
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