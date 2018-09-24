Текстовая онлайн трансляция матча Чайка Песчанокопское - Анжи

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Чайка Песчанокопское (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 21.09.2018 Краснодар-3 0:1 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 10.09.2018 Академия им. В.Понедельника 0:2 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 02.09.2018 Чайка Песчанокопское 4:2 Легион-Динамо ВДЗЮ
- 26.08.2018 Спартак Владикавказ 2:3 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 22.08.2018 Чайка Песчанокопское 2:0 Армавир К
- 18.08.2018 Чайка Песчанокопское 3:1 Машук-КМВ ВДЗЮ
- 11.08.2018 Динамо Ставрополь 1:4 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 07.08.2018 Спартак Владикавказ 1:3 Чайка Песчанокопское К
- 03.08.2018 Чайка Песчанокопское 1:0 Дружба ВДЗЮ
- 30.07.2018 Чайка Песчанокопское 5:0 СКА Ростов-на-Дону К
- 25.07.2018 Чайка Песчанокопское 1:1 СКА Ростов-на-Дону ВДЗЮ
- 09.07.2018 Чайка Песчанокопское 1:0 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 27.05.2018 Спартак Владикавказ 0:2 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 20.05.2018 Чайка Песчанокопское 2:1 Легион-Динамо ВДЗЮ
- 16.05.2018 Биолог-Новокубанск 0:2 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 11.05.2018 Черноморец Нв 1:0 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 04.05.2018 Чайка Песчанокопское 5:0 Динамо Ставрополь ВДЗЮ
- 28.04.2018 Кубань-2 0:5 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 21.04.2018 Чайка Песчанокопское 2:0 Академия им. В.Понедельника ВДЗЮ
Анжи (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
Последние игры между собой
Чайка Песчанокопское: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Анжи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское Товарищеские матчи. Клубы
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Текстовая онлайн трансляция матча Чайка Песчанокопское - АнжиДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Чайка Песчанокопское - Анжи
Чайка Песчанокопское
14.1% (9)
Ничья:
10.9% (7)
Анжи
75% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Анжи:
31.3% (20)
1:2 Анжи:
18.8% (12)
0:2 Анжи:
18.8% (12)
1:0 Чайка Песчанокопское:
7.8% (5)
1:1 Ничья:
6.3% (4)
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