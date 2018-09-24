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Чайка Песчанокопское
 
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Анжи
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Текстовая онлайн трансляция матча Чайка Песчанокопское - Анжи

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Чайка Песчанокопское - Анжи
Чайка Песчанокопское
14.1% (9)
Ничья:
10.9% (7)
Анжи
75% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Анжи:
31.3% (20)
Анжи:
18.8% (12)
Анжи:
18.8% (12)
Чайка Песчанокопское:
7.8% (5)
Ничья:
6.3% (4)
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