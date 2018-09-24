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Луки-Энергия
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Луки-Энергия - Енисей

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.
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:
Прогнозы на матч Луки-Энергия - Енисей
Луки-Энергия
10.9% (7)
Ничья:
10.9% (7)
Енисей
78.1% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
31.3% (20)
Енисей:
20.3% (13)
Енисей:
18.8% (12)
Ничья:
9.4% (6)
Луки-Энергия:
6.3% (4)
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