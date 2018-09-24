Текстовая онлайн трансляция матча Луки-Энергия - Енисей

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Луки-Энергия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.09.2018 Знамя Труда 1:0 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 14.09.2018 Луки-Энергия 0:0 Коломна ВДЗЗ
- 09.09.2018 Псков-747 1:1 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 03.09.2018 Луки-Энергия 1:3 Ленинградец ВДЗЗ
- 25.08.2018 Днепр Смоленск 1:0 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 22.08.2018 Луки-Энергия 0:0 Чертаново К
- 17.08.2018 Луки-Энергия 1:2 Локомотив-Казанка ВДЗЗ
- 10.08.2018 Торпедо Владимир 0:0 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 07.08.2018 Луки-Энергия 1:0 Звезда Санкт-Петербург К
- 03.08.2018 Луки-Энергия 3:0 Велес Москва ВДЗЗ
- 30.07.2018 Луки-Энергия 1:0 Псков-747 К
- 26.07.2018 Текстильщик 2:1 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 22.07.2018 Автофаворит 0:2 Луки-Энергия К
- 18.07.2018 Луки-Энергия 0:0 Долгопрудный ВДЗЗ
- 27.05.2018 Долгопрудный 4:1 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 20.05.2018 Луки-Энергия 0:1 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 16.05.2018 Днепр Смоленск 0:1 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 11.05.2018 Луки-Энергия 0:0 Текстильщик ВДЗЗ
- 04.05.2018 Муром 1:0 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 27.04.2018 Луки-Энергия 1:1 Псков-747 ВДЗЗ
Енисей (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 11.07.2018 Енисей 2:1 Долгопрудный ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2018 ХНК Горица 2:3 Енисей ТМК
- 26.06.2018 Зриньски 1:1 Енисей ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 12.05.2018 Енисей 2:1 Динамо СПб ФПД
- 06.05.2018 Шинник 2:2 Енисей ФПД
- 02.05.2018 Енисей 2:1 Волгарь ФПД
- 28.04.2018 Химки 2:1 Енисей ФПД
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Текстовая онлайн трансляция матча Луки-Энергия - ЕнисейДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.
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Прогнозы на матч Луки-Энергия - Енисей
Луки-Энергия
10.9% (7)
Ничья:
10.9% (7)
Енисей
78.1% (50)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Енисей:
31.3% (20)
1:2 Енисей:
20.3% (13)
0:2 Енисей:
18.8% (12)
1:1 Ничья:
9.4% (6)
1:0 Луки-Энергия:
6.3% (4)
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