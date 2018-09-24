Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Рубин

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Химки (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.09.2018 Химки 2:3 Армавир ФПД
- 19.09.2018 Нижний Новгород 1:1 Химки ФПД
- 15.09.2018 Химки 3:3 Балтика ФПД
- 08.09.2018 Зенит-2 2:2 Химки ФПД
- 31.08.2018 Химки 1:1 Ротор ФПД
- 26.08.2018 Сибирь 1:2 Химки ФПД
- 22.08.2018 Текстильщик 2:3 Химки К
- 18.08.2018 Факел 2:0 Химки ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Шинник 0:1 Химки ФПД
- 04.08.2018 Химки 3:1 Авангард Курск ФПД
- 29.07.2018 Сочи 3:2 Химки ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Луч 0:1 Химки ФПД
- 12.05.2018 Ротор 3:1 Химки ФПД
- 06.05.2018 Химки 1:3 Факел ФПД
- 02.05.2018 Зенит-2 1:0 Химки ФПД
- 28.04.2018 Химки 2:1 Енисей ФПД
- 21.04.2018 Балтика 0:0 Химки ФПД
- 16.04.2018 Химки 1:0 Спартак-2 ФПД
Рубин (последние 20 матчей: +7 =11 -2)
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 26.06.2018 Рубин 2:0 Пролетер ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
- 07.05.2018 Рубин 0:0 Уфа ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Химки: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.10.2009 Рубин 2:1 Химки Премьер-лига
- 06.07.2009 Химки 2:3 Рубин Премьер-лига
- 23.08.2008 Рубин 2:0 Химки Премьер-лига
- 12.04.2008 Химки 0:4 Рубин Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Химки - РубинДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Химки - Рубин
Химки
14.3% (9)
Ничья:
19% (12)
Рубин
66.7% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рубин:
36.5% (23)
0:1 Рубин:
17.5% (11)
1:1 Ничья:
14.3% (9)
1:0 Химки:
9.5% (6)
0:2 Рубин:
6.3% (4)
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