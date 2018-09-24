  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Кубок
  6. 1/16 финала
Химки
 
Позже
Рубин
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Рубин

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Химки - Рубин
Химки
14.3% (9)
Ничья:
19% (12)
Рубин
66.7% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
36.5% (23)
Рубин:
17.5% (11)
Ничья:
14.3% (9)
Химки:
9.5% (6)
Рубин:
6.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация