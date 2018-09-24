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Балтика
 
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Локомотив Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Локомотив Москва

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Балтика - Локомотив Москва
Балтика
8.1% (5)
Ничья:
11.3% (7)
Локомотив Москва
80.6% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Локомотив Москва:
27.4% (17)
Локомотив Москва:
22.6% (14)
Локомотив Москва:
19.4% (12)
Ничья:
8.1% (5)
Балтика:
3.2% (2)
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