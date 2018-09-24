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Черноморец Нв
 
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Спартак Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Спартак Москва

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Черноморец Нв - Спартак Москва
Черноморец Нв
3.1% (2)
Ничья:
3.1% (2)
Спартак Москва
93.8% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
39.1% (25)
Спартак Москва:
17.2% (11)
Спартак Москва:
10.9% (7)
Спартак Москва:
9.4% (6)
Спартак Москва:
6.3% (4)
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