Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Спартак Москва

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Черноморец Нв (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 22.09.2018 Спартак-Нальчик 1:3 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 16.09.2018 Черноморец Нв 0:1 Волгарь ВДЗЮ
- 09.09.2018 Урожай 1:0 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 02.09.2018 Черноморец Нв 7:0 Краснодар-3 ВДЗЮ
- 22.08.2018 Черноморец Нв 2:1 Сочи К
- 18.08.2018 Черноморец Нв 5:0 Академия им. В.Понедельника ВДЗЮ
- 11.08.2018 Легион-Динамо 0:1 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 07.08.2018 Дружба 0:1 Черноморец Нв К
- 03.08.2018 Черноморец Нв 2:2 Спартак Владикавказ ВДЗЮ
- 30.07.2018 Черноморец Нв 2:0 Кубань Холдинг К
- 25.07.2018 Машук-КМВ 2:1 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 27.05.2018 Черноморец Нв 0:1 Анжи-2 ВДЗЮ
- 20.05.2018 Биолог-Новокубанск 0:2 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 16.05.2018 Машук-КМВ 0:2 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 11.05.2018 Черноморец Нв 1:0 Чайка Песчанокопское ВДЗЮ
- 04.05.2018 Дружба 2:1 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 28.04.2018 Черноморец Нв 5:0 Динамо Ставрополь ВДЗЮ
- 21.04.2018 Краснодар-2 1:1 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 14.04.2018 Кубань-2 1:0 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 09.04.2018 СКА Ростов-на-Дону 0:1 Черноморец Нв ВДЗЮ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 21.07.2018 Спартак Москва 1:1 Ашдод ТМК
- 20.07.2018 Трабзонспор 1:4 Спартак Москва ТМК
- 16.07.2018 Рудар Веленье 1:3 Спартак Москва ТМК
- 15.07.2018 Пролетер 0:3 Спартак Москва ТМК
- 11.07.2018 Словацко 0:1 Спартак Москва ТМК
- 10.07.2018 Риека 3:1 Спартак Москва ТМК
- 01.07.2018 Спартак Москва 2:0 Авангард Курск ТМК
- 30.06.2018 Спартак Москва 2:0 Ротор ТМК
- 27.06.2018 Спартак Москва 2:1 Строгино ТМК
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Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Черноморец Нв - Спартак Москва
Черноморец Нв
3.1% (2)
Ничья:
3.1% (2)
Спартак Москва
93.8% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Спартак Москва:
39.1% (25)
1:2 Спартак Москва:
17.2% (11)
0:3 Спартак Москва:
10.9% (7)
0:1 Спартак Москва:
9.4% (6)
1:3 Спартак Москва:
6.3% (4)
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