Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Ахмат

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СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 23.09.2018 Спартак-2 2:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 19.09.2018 Шинник 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 15.09.2018 Авангард Курск 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.09.2018 СКА-Хабаровск 2:2 Сочи ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Луч ФПД
- 22.08.2018 Луч 0:2 СКА-Хабаровск К
- 18.08.2018 Чертаново 2:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 04.08.2018 СКА-Хабаровск 2:1 Мордовия ФПД
- 29.07.2018 СКА-Хабаровск 1:1 Сибирь ФПД
- 22.07.2018 Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.07.2018 СКА-Хабаровск 3:0 Армавир ФПД
- 13.05.2018 Зенит 6:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 05.05.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Краснодар ПЛ
- 30.04.2018 Уфа 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
Ахмат (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 03.07.2018 Швац 1:4 Ахмат ТМК
- 26.06.2018 Лудогорец 3:1 Ахмат ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 13.05.2018 Амкар 0:0 Ахмат ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Ахмат ПЛ
Последние игры между собой
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Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - АхматДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 8 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Ахмат
СКА-Хабаровск
30.4% (21)
Ничья:
13% (9)
Ахмат
56.5% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ахмат:
31.9% (22)
2:1 СКА-Хабаровск:
20.3% (14)
0:1 Ахмат:
15.9% (11)
1:1 Ничья:
13% (9)
1:0 СКА-Хабаровск:
8.7% (6)
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