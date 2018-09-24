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Торпедо Москва
 
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Динамо Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Динамо Москва

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 49 минут.
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:
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Динамо Москва
Торпедо Москва
9.7% (6)
Ничья:
8.1% (5)
Динамо Москва
82.3% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
38.7% (24)
Динамо Москва:
21% (13)
Динамо Москва:
12.9% (8)
Торпедо Москва:
6.5% (4)
Ничья:
4.8% (3)
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