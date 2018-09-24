Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Динамо Москва

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Торпедо Москва (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 22.09.2018 Торпедо Москва 1:0 Динамо Брянск ВДЗЦ
- 15.09.2018 Металлург Липецк 0:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 10.09.2018 Торпедо Москва 2:1 Химик Новомосковск ВДЗЦ
- 02.09.2018 Торпедо Москва 3:0 Калуга ВДЗЦ
- 26.08.2018 Торпедо Москва 1:0 Квант ВДЗЦ
- 22.08.2018 Торпедо Москва 2:0 Шинник К
- 17.08.2018 Сокол 0:2 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 11.08.2018 Торпедо Москва 1:0 Рязань ВДЗЦ
- 07.08.2018 Рязань 0:3 Торпедо Москва К
- 03.08.2018 Салют 0:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 30.07.2018 Торпедо Москва 1:0 Торпедо Владимир К
- 26.07.2018 Торпедо Москва 1:0 Строгино ВДЗЦ
- 27.05.2018 Торпедо Москва 1:2 Энергомаш ВДЗЦ
- 20.05.2018 Сатурн 1:1 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 16.05.2018 Торпедо Москва 1:0 Зоркий ВДЗЦ
- 11.05.2018 Динамо Брянск 0:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 04.05.2018 Торпедо Москва 1:1 Арарат Москва ВДЗЦ
- 28.04.2018 Торпедо Москва 0:0 Рязань ВДЗЦ
- 24.04.2018 Калуга 1:2 Торпедо Москва ВДЗЦ
- 21.04.2018 Зенит Пенза 0:3 Торпедо Москва ВДЗЦ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
Последние игры между собой
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Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Динамо МоскваДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 49 минут.
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Динамо Москва
Торпедо Москва
9.7% (6)
Ничья:
8.1% (5)
Динамо Москва
82.3% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Москва:
38.7% (24)
0:1 Динамо Москва:
21% (13)
0:2 Динамо Москва:
12.9% (8)
2:1 Торпедо Москва:
6.5% (4)
1:1 Ничья:
4.8% (3)
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