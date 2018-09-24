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Тамбов
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Крылья Советов

До начала игры, которая состоится 27.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 43 минуты.
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:
Прогнозы на матч Тамбов - Крылья Советов
Тамбов
44% (33)
Ничья:
18.7% (14)
Крылья Советов
37.3% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
21.3% (16)
Тамбов:
18.7% (14)
Тамбов:
17.3% (13)
Ничья:
16% (12)
Крылья Советов:
10.7% (8)
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