Текстовая онлайн трансляция матча Сызрань-2003 - Ростов

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Сызрань-2003 (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.09.2018 Лада-Тольятти 1:3 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 16.09.2018 Сызрань-2003 3:1 Носта ВДЗУП
- 09.09.2018 Нефтехимик 1:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 02.09.2018 Сызрань-2003 3:0 Уфа-2 ВДЗУП
- 26.08.2018 Зенит-Ижевск 1:3 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 22.08.2018 Сызрань-2003 1:1 Ротор К
- 18.08.2018 Сызрань-2003 0:0 КамАЗ ВДЗУП
- 11.08.2018 Звезда Пермь 0:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 07.08.2018 Лада-Тольятти 0:3 Сызрань-2003 К
- 03.08.2018 Сызрань-2003 2:1 Урал-2 ВДЗУП
- 30.07.2018 Сокол 2:3 Сызрань-2003 К
- 19.07.2018 Волга Ульяновск 2:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 27.05.2018 Челябинск 1:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 16.05.2018 Мордовия 1:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 11.05.2018 Сызрань-2003 2:0 Урал-2 ВДЗУП
- 04.05.2018 Оренбург-2 0:2 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 28.04.2018 Нефтехимик 2:2 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 21.04.2018 Сызрань-2003 3:0 Крылья-Советов-2 ВДЗУП
- 15.04.2018 КамАЗ 2:0 Сызрань-2003 ВДЗУП
- 10.04.2018 Сызрань-2003 1:0 Носта ВДЗУП
Ростов (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
Последние игры между собой
Сызрань-2003: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ростов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.09.2014 Сызрань-2003 3:0 Ростов Кубок
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Текстовая онлайн трансляция матча Сызрань-2003 - РостовДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Сызрань-2003 - Ростов
Сызрань-2003
9.2% (6)
Ничья:
1.5% (1)
Ростов
89.2% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ростов:
40% (26)
0:1 Ростов:
18.5% (12)
1:2 Ростов:
10.8% (7)
0:3 Ростов:
6.2% (4)
1:0 Сызрань-2003:
6.2% (4)
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