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Сызрань-2003
 
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Ростов
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Текстовая онлайн трансляция матча Сызрань-2003 - Ростов

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Сызрань-2003 - Ростов
Сызрань-2003
9.2% (6)
Ничья:
1.5% (1)
Ростов
89.2% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
40% (26)
Ростов:
18.5% (12)
Ростов:
10.8% (7)
Ростов:
6.2% (4)
Сызрань-2003:
6.2% (4)
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