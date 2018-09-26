Стадион: Дачия-Арена
42' Желтая карточкаЛулич Сенад
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Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
44'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
43'
43'
Шанс! Ласанья Кевин из команды Удинезе пробил головой, но мимо
43'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Лулич Сенад получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мачис Дарвин
41'
41'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
40'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
39'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
39'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
39'
38'
38'
37'
36'
36'
36'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
35'
34'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
34'
Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Плохо сыграл Скуффет Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
33'
32'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
32'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Лулич Сенад
31'
31'
Шанс! Пароло Марко из команды Лацио пробил головой, но мимо
31'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
29'
28'
Шанс! Альберто Луис из команды Лацио пробил головой, но мимо
28'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
27'
Судья сигнализирует, что Самир Каэтано из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Пароло Марко
26'
26'
Альберто Луис из команды Лацио пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Судья сигнализирует, что Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Кайседо Фелипе
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
23'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Корреа Хоакин из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
21'
21'
Корреа Хоакин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Матч возобновлен
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Де Пауль Родриго исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
18'
Уоллас Оливейра наказан за толчок Ласанья Кевин
18'
18'
17'
17'
16'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мачис Дарвин
16'
15'
Лулич Сенад из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
14'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
14'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Самир Каэтано из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Альберто Луис
9'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
9'
8'
Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
7'
7'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
6'
5'
5'
5'
Корреа Хоакин нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
4'
4'
3'
3'
2'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Удинезе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Лацио
Удинезе
8.7% (15)
Ничья:
26.6% (46)
Лацио
64.7% (112)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
39.3% (68)
1:1 Ничья:
22% (38)
0:1 Лацио:
16.8% (29)
2:1 Удинезе:
4.6% (8)
2:2 Ничья:
3.5% (6)
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