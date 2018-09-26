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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
0:0
Перерыв
Лацио
0'
42' Желтая карточка
Лулич Сенад
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Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Лацио контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Лацио контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Лацио
43'
Шанс! Ласанья Кевин из команды Удинезе пробил головой, но мимо
43'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Лулич Сенад получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мачис Дарвин
41'
Удинезе контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Ласанья Кевин
40'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
39'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
Удар от ворот произведет Лацио
39'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
39'
Удинезе начинает контратаку
38'
Удинезе начинает контратаку
38'
Лацио контролирует мяч.
37'
Лацио контролирует мяч.
36'
Лацио контролирует мяч.
36'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Лацио
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
35'
Удинезе контролирует мяч.
34'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
34'
Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Плохо сыграл Скуффет Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Удинезе контролирует мяч.
33'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
32'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Лулич Сенад
31'
Удар от ворот произведет Удинезе
31'
Шанс! Пароло Марко из команды Лацио пробил головой, но мимо
31'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
30'
Удинезе контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
29'
Лацио контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Удинезе
28'
Шанс! Альберто Луис из команды Лацио пробил головой, но мимо
28'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
28'
Лацио контролирует мяч.
27'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удинезе начинает контратаку
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Самир Каэтано из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Пароло Марко
26'
Удар от ворот произведет Удинезе
26'
Альберто Луис из команды Лацио пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Кайседо Фелипе
24'
Удинезе контролирует мяч.
24'
Удинезе контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
23'
Удинезе начинает контратаку
22'
Лацио контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Корреа Хоакин из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
21'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Корреа Хоакин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
21'
Матч возобновлен
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Де Пауль Родриго исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
18'
Уоллас Оливейра наказан за толчок Ласанья Кевин
18'
Удинезе контролирует мяч.
18'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удинезе контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мачис Дарвин
16'
Удар от ворот произведет Удинезе
15'
Лулич Сенад из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Лацио контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
14'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Лацио контролирует мяч.
14'
Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
13'
Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Самир Каэтано из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
12'
Удинезе контролирует мяч.
12'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удинезе контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Удинезе
11'
Лацио контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
10'
Удинезе контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Альберто Луис
9'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
9'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
8'
Луис Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Удинезе
7'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Лацио контролирует мяч.
6'
Лацио контролирует мяч.
5'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Корреа Хоакин нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Удинезе контролирует мяч.
4'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удинезе контролирует мяч.
3'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Лацио
2'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Удинезе контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Удинезе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Лацио
Удинезе
8.7% (15)
Ничья:
26.6% (46)
Лацио
64.7% (112)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
39.3% (68)
Ничья:
22% (38)
Лацио:
16.8% (29)
Удинезе:
4.6% (8)
Ничья:
3.5% (6)
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