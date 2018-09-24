Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Милан

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Стадион: Карло Кастеллани
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 21.09.2018 Сассуоло 3:1 Эмполи СA
- 16.09.2018 Эмполи 0:1 Лацио СA
- 06.09.2018 Ареццо 1:1 Эмполи ТМК
- 02.09.2018 Кьево 0:0 Эмполи СA
- 26.08.2018 Дженоа 2:1 Эмполи СA
- 19.08.2018 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Спортинг Л 1:1 Эмполи ТМК
- 01.08.2018 Эмполи 2:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 21.07.2018 Эмполи 0:0 Про Верчелли ТМК
- 18.07.2018 Монтелупо 0:5 Эмполи ТМК
- 14.07.2018 Лампо 0:9 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Чезена 2:3 Эмполи СB
Милан (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи Серия A
- 26.11.2016 Эмполи 1:4 Милан Серия A
- 23.01.2016 Эмполи 2:2 Милан Серия A
- 29.08.2015 Милан 2:1 Эмполи Серия A
- 15.02.2015 Милан 1:1 Эмполи Серия A
- 23.09.2014 Эмполи 2:2 Милан Серия A
- 09.03.2008 Эмполи 1:3 Милан Серия A
- 21.10.2007 Милан 0:1 Эмполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 3
|7
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Дженоа
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Рома
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 12
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - МиланДо начала игры, которая состоится 27.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Эмполи - Милан
Эмполи
6.7% (5)
Ничья:
13.3% (10)
Милан
80% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
41.3% (31)
0:1 Милан:
18.7% (14)
0:2 Милан:
14.7% (11)
1:1 Ничья:
12% (9)
2:1 Эмполи:
2.7% (2)
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