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Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Милан

До начала игры, которая состоится 27.09.2018, осталось 2 дня 20 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Эмполи - Милан
Эмполи
6.7% (5)
Ничья:
13.3% (10)
Милан
80% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
41.3% (31)
Милан:
18.7% (14)
Милан:
14.7% (11)
Ничья:
12% (9)
Эмполи:
2.7% (2)
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