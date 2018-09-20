  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Ювентус
 
Позже
Болонья
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Ювентус
93.1% (54)
Ничья:
3.4% (2)
Болонья
3.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
48.3% (28)
Ювентус:
19% (11)
Ювентус:
12.1% (7)
Ювентус:
5.2% (3)
Ювентус:
5.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация