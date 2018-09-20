Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Juventus U23 ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
Болонья (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 16.09.2018 Дженоа 1:0 Болонья СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Фрозиноне 0:0 Болонья СA
- 19.08.2018 Болонья 0:1 СПАЛ 2013 СA
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 04.08.2018 Болонья 1:0 Нюрнберг ТМК
- 31.07.2018 Хаддерсфилд Таун 2:1 Болонья ТМК
- 22.07.2018 Болонья 2:0 Саутгемптон (до 23 лет) ТМК
- 21.07.2018 Болонья 9:0 Комано-Терме ТМК
- 15.07.2018 Болонья 4:0 Ла-Фиорита ТМК
- 12.07.2018 Болонья 6:0 Пинцоло ТМК
- 20.05.2018 Удинезе 1:0 Болонья СA
- 13.05.2018 Болонья 1:2 Кьево СA
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 13
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья Серия A
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус Серия A
- 27.05.2017 Болонья 1:2 Ювентус Серия A
- 08.01.2017 Ювентус 3:0 Болонья Серия A
- 19.02.2016 Болонья 0:0 Ювентус Серия A
- 04.10.2015 Ювентус 3:1 Болонья Серия A
- 19.04.2014 Ювентус 1:0 Болонья Серия A
- 06.12.2013 Болонья 0:2 Ювентус Серия A
- 16.03.2013 Болонья 0:2 Ювентус Серия A
- 31.10.2012 Ювентус 2:1 Болонья Серия A
- 07.03.2012 Болонья 1:1 Ювентус Серия A
- 09.12.2011 Ювентус 2:1 Болонья Кубок
- 21.09.2011 Ювентус 1:1 Болонья Серия A
- 26.02.2011 Ювентус 0:2 Болонья Серия A
- 24.10.2010 Болонья 0:0 Ювентус Серия A
- 21.02.2010 Болонья 1:2 Ювентус Серия A
- 27.09.2009 Ювентус 1:1 Болонья Серия A
- 14.03.2009 Ювентус 4:1 Болонья Серия A
- 29.10.2008 Болонья 1:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 3
|7
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Дженоа
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Рома
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 12
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - БолоньяДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
Ювентус
93.1% (54)
Ничья:
3.4% (2)
Болонья
3.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
48.3% (28)
3:0 Ювентус:
19% (11)
2:1 Ювентус:
12.1% (7)
1:0 Ювентус:
5.2% (3)
3:1 Ювентус:
5.2% (3)
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