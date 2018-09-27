Стадион: Паоло Мацца
0:1
59' ГолАдьяпонг Клод
66' Желтая карточкаКуртич Ясмин
0:2
90' ГолМатри Алессандро
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
96'
Бриньола Энрико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Луис Эвертон оказался на газоне.
96'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
96'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Петанья Андреа наказан за толчок Марлон
94'
Антенуччи Мирко пробил со штрафного прямо в стенку
92'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
92'
Сассуоло начинает контратаку
92'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
92'
Марлон задерживает мяч рукой
92'
Хорошую попытку сделал Джуричич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
ШАНС! Джуричич Филип вышел один-на-один с голкипером...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Г О О О О Л - Матри Алессандро забивает!
90'
Матри Алессандро нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
89'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Матри Алессандро нанес удар в каркас ворот!
88'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
88'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
88'
88'
87'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бриньола Энрико из команды Сассуоло подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
86'
86'
86'
Сассуоло начинает контратаку
86'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
86'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Рожерио да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
85'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
84'
84'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
83'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бриньола Энрико
83'
83'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
82'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
81'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
79'
79'
Тактическая замена. Бога Джереми уходит с поля и его заменяет Бриньола Энрико
78'
Валоти Матиа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
77'
77'
77'
Луис Эвертон не смог попасть в створ ударом издали
77'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
76'
Рожерио да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
74'
74'
Тактическая замена. Вальдифиори Мирко уходит с поля и его заменяет Луис Эвертон
73'
Тактическая замена. Адьяпонг Клод уходит с поля и его заменяет Лирола Поль
73'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Викари Франческо пострадал.
73'
72'
Вальдифиори Мирко не смог попасть в створ ударом издали
72'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
72'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
71'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
70'
Маньяни Джанджакомо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
70'
Бога Джереми из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
68'
Матч возобновлен
68'
Куртич Ясмин получил травму и заменен. Валоти Матиа выходит на поле.
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Куртич Ясмин получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
65'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Маньянелли Франческо пострадал.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 в офсайде
64'
63'
63'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
62'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 в офсайде
61'
Фелипе Диас возвращается на поле.
61'
Матч возобновлен
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Г О О О О Л - Адьяпонг Клод забивает!
59'
Бабакар Хоума нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
59'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает пас партнеру.
59'
58'
58'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
58'
Антенуччи Мирко наказан за толчок Феррари Джанмарко
57'
Маньяни Джанджакомо наказан за толчок Антенуччи Мирко
57'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Бурабия Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Шимич Лоренцо из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
54'
Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Судья сигнализирует, что Рожерио да Силва из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
54'
Бога Джереми из команды Сассуоло в офсайде
53'
Матч возобновлен
53'
Викари Франческо наказан за толчок Консильи Андреа
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
51'
Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Петанья Андреа из штрафной площади.
51'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
51'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
48'
48'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
47'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Рожерио да Силва ошибается в защите.
46'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
46'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
45'
45'
45'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
44'
Плохо сыграл Джуричич Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Бога Джереми из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Вальдифиори Мирко
42'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Отличные скиллы показывает Джуричич Филип, обводя своих соперников
39'
39'
Бога Джереми из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Рожерио да Силва наказан за толчок Лаццари Мануэль
37'
37'
37'
37'
37'
36'
36'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
36'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
35'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
33'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Куртич Ясмин оказался на газоне.
33'
33'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
33'
32'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013.
32'
Шимич Лоренцо ошибается в защите.
32'
31'
Бога Джереми нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
30'
Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
30'
29'
29'
29'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой слева.
28'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Вальдифиори Мирко
27'
26'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
26'
Маньянелли Франческо ошибается в защите.
26'
25'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
24'
Антенуччи Мирко наказан за толчок Маньяни Джанджакомо
24'
23'
Бога Джереми наказан за толчок Лаццари Мануэль
22'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
22'
Бурабия Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Судья сигнализирует, что Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
20'
Фелипе Диас бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
19'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
19'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
19'
Маньянелли Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
17'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
17'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
16'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
14'
13'
13'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
12'
11'
Судья сигнализирует, что Шимич Лоренцо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
11'
Отличные скиллы показывает Бога Джереми, обводя своих соперников
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
9'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает пас партнеру.
9'
8'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
7'
Куртич Ясмин наказан за толчок Маньянелли Франческо
6'
Джуричич Филип из команды Сассуоло в офсайде
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
4'
4'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
4'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
3'
3'
3'
2'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает пас партнеру.
2'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает пас партнеру.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сассуоло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло
СПАЛ 2013
38.9% (65)
Ничья:
40.7% (68)
Сассуоло
20.4% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.5% (56)
1:0 СПАЛ 2013:
19.8% (33)
2:1 СПАЛ 2013:
16.2% (27)
1:2 Сассуоло:
9.6% (16)
0:1 Сассуоло:
6% (10)
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