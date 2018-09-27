  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
СПАЛ 2013
0:2
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
59' Гол
Адьяпонг Клод
66' Желтая карточка
Куртич Ясмин
0:2
90' Гол
Матри Алессандро
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
96'
Бриньола Энрико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Луис Эвертон оказался на газоне.
96'
Отличные скиллы показывает Бриньола Энрико, обводя своих соперников
96'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
94'
Петанья Андреа наказан за толчок Марлон
94'
Антенуччи Мирко пробил со штрафного прямо в стенку
92'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
92'
Сассуоло начинает контратаку
92'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
92'
Марлон задерживает мяч рукой
92'
Хорошую попытку сделал Джуричич Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
ШАНС! Джуричич Филип вышел один-на-один с голкипером...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Матри Алессандро забивает!
90'
Матри Алессандро нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
90'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
89'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
89'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Матри Алессандро нанес удар в каркас ворот!
88'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
88'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Луис Эвертон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Бриньола Энрико из команды Сассуоло подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
86'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
86'
Сассуоло начинает контратаку
86'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Рожерио да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
85'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
84'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бриньола Энрико
83'
Удар от ворот произведет Сассуоло
83'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
Офсайд
82'
Лирола Поль из команды Сассуоло в офсайде
81'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
81'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Луис Эвертон из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Сассуоло
79'
Тактическая замена. Бога Джереми уходит с поля и его заменяет Бриньола Энрико
78'
Валоти Матиа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
77'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Сассуоло
77'
Луис Эвертон не смог попасть в створ ударом издали
77'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Бабакар Хоума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
76'
Рожерио да Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
74'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
74'
Тактическая замена. Вальдифиори Мирко уходит с поля и его заменяет Луис Эвертон
73'
Тактическая замена. Адьяпонг Клод уходит с поля и его заменяет Лирола Поль
Фол, нарушение
73'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Викари Франческо пострадал.
73'
Удар от ворот произведет Сассуоло
72'
Вальдифиори Мирко не смог попасть в створ ударом издали
72'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
72'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Сассуоло контролирует мяч.
71'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
71'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
70'
Маньяни Джанджакомо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Бога Джереми из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Матч возобновлен
68'
Куртич Ясмин получил травму и заменен. Валоти Матиа выходит на поле.
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Куртич Ясмин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
66'
Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Маньянелли Франческо пострадал.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
64'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 в офсайде
64'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
63'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
62'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Травма, повреждение
61'
Фелипе Диас возвращается на поле.
61'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Адьяпонг Клод забивает!
59'
Бабакар Хоума нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
59'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает пас партнеру.
59'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
57'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
57'
Бурабия Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Шимич Лоренцо из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
54'
Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Рожерио да Силва из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
Офсайд
54'
Бога Джереми из команды Сассуоло в офсайде
53'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
53'
Викари Франческо наказан за толчок Консильи Андреа
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
51'
Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Петанья Андреа из штрафной площади.
51'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
51'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
51'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
Сассуоло контролирует мяч.
48'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
47'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Рожерио да Силва ошибается в защите.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
46'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой справа.
45'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
44'
Плохо сыграл Джуричич Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бога Джереми из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Вальдифиори Мирко
42'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Бога Джереми из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
41'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Отличные скиллы показывает Джуричич Филип, обводя своих соперников
39'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
39'
Бога Джереми из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
38'
Рожерио да Силва наказан за толчок Лаццари Мануэль
37'
Сассуоло контролирует мяч.
37'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
36'
Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой справа.
36'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой справа.
36'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой справа.
35'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Фол, нарушение
33'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Куртич Ясмин оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
33'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
33'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
32'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013.
32'
Шимич Лоренцо ошибается в защите.
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Бога Джереми нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Куртич Ясмин
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
30'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
29'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
29'
Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло подал угловой слева.
28'
Шимич Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Феррари Джанмарко из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Вальдифиори Мирко
27'
Сассуоло контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
26'
Маньянелли Франческо ошибается в защите.
26'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
24'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Бога Джереми наказан за толчок Лаццари Мануэль
22'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
22'
Бурабия Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
21'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
20'
Фелипе Диас бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
19'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
Угловой
19'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
19'
Маньянелли Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
18'
Сассуоло контролирует мяч.
Офсайд
17'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
17'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
16'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Сассуоло контролирует мяч.
15'
Сассуоло контролирует мяч.
15'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
14'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
13'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
12'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Офсайд
12'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
12'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Шимич Лоренцо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бога Джереми
11'
Отличные скиллы показывает Бога Джереми, обводя своих соперников
10'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
9'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает пас партнеру.
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Удар от ворот произведет Сассуоло
8'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Сассуоло контролирует мяч.
Офсайд
6'
Джуричич Филип из команды Сассуоло в офсайде
5'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
4'
Удар от ворот произведет Сассуоло
4'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
4'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
4'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
3'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
2'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает пас партнеру.
2'
Бога Джереми из команды Сассуоло делает пас партнеру.
1'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сассуоло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло
СПАЛ 2013
38.9% (65)
Ничья:
40.7% (68)
Сассуоло
20.4% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.5% (56)
СПАЛ 2013:
19.8% (33)
СПАЛ 2013:
16.2% (27)
Сассуоло:
9.6% (16)
Сассуоло:
6% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация