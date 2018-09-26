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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
0:0
Второй тайм: 55'
Сампдория
0'
22' Желтая карточка
Чигарини Лука
30' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
55'
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Второй тайм
55'
ШАНС! Срна Дарио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Фариас Диего видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
54'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Мурру Никола
53'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
52'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
52'
Прает Деннис из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
51'
Квальярелла Фабио мяч отрикошетил от ворот
51'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
51'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Сампдория контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Удар от ворот произведет Сампдория
49'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Фариас Диего из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
48'
Удар от ворот произведет Кальяри
48'
Дефрель Грегоре не смог попасть в створ ударом издали
47'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
47'
Удар от ворот произведет Кальяри
47'
Мурру Никола не смог попасть в створ ударом издали
46'
Сампдория контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
46'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Сампдория
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Барелла Николо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
45'
Чигарини Лука из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
45'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
45'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Чигарини Лука из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
44'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
44'
Чигарини Лука из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Барелла Николо из команды Кальяри наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Кастро Лукас из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
43'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Прает Деннис наказан за толчок Срна Дарио
42'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
Угловой
42'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
42'
Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
41'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
41'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
39'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Срна Дарио
38'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
37'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Кальяри
35'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
35'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Почти гол! Фариас Диего пробил головой по воротам, но Аудеро Эмиль спас!
34'
Срна Дарио из команды Кальяри делает отличный кросс...
34'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
34'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
Офсайд
33'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
33'
Сампдория контролирует мяч.
33'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
32'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
32'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
32'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
Фол, нарушение
31'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Коллей Омар заработал фол
Желтая карточка
30'
Берешиньски Бартош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Берешиньски Бартош грубо играет против соперника. Пострадал Педру Жоау III
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
29'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
29'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
29'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
28'
Отличный пас сделал Прает Деннис из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Чигарини Лука пострадал.
27'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
26'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Рамирес Гастон из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
26'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Удар от ворот произведет Сампдория
25'
Срна Дарио не смог попасть в створ ударом издали
25'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
24'
Срна Дарио из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андерсен Йоаким из команды Сампдория.
24'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
23'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
Желтая карточка
22'
Чигарини Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Чигарини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Рамирес Гастон
22'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
21'
Срна Дарио наказан за толчок Мурру Никола
20'
Фариас Диего из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
19'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
19'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
19'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Кальяри
18'
ШАНС! Квальярелла Фабио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Мурру Никола из команды Сампдория делает пас партнеру.
18'
Мурру Никола из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
18'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Коллей Омар
16'
Удар от ворот произведет Кальяри
16'
ШАНС! Рамирес Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
16'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
15'
Сампдория начинает контратаку
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аудеро Эмиль из команды Сампдория.
15'
Чигарини Лука из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Сампдория контролирует мяч.
13'
Кальяри начинает контратаку
13'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
13'
Отличные скиллы показывает Экдаль Олбин, обводя своих соперников
12'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Срна Дарио из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Экдаль Олбин атаковал сзади соперника. Это Барелла Николо заработал своей команде штрафной
11'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Игра в одни ворота сейчас. Кальяри доминирует и владеет мячом
8'
Удар от ворот произведет Сампдория
8'
Шанс! Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
7'
Кастро Лукас из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Кальяри контролирует мяч.
7'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
6'
Удар от ворот произведет Сампдория
6'
Барелла Николо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный кросс...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
5'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
4'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает пас партнеру.
4'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Сампдория
4'
Какой промах! Паволетти Леонардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
4'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
4'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Фариас Диего из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
3'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Кальяри
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сампдория начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Сампдория
Кальяри
17.1% (29)
Ничья:
49.4% (84)
Сампдория
33.5% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.5% (74)
Сампдория:
22.4% (38)
Сампдория:
8.2% (14)
Кальяри:
7.6% (13)
Кальяри:
6.5% (11)
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