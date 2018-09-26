Стадион: Сарденья Арена
22' Желтая карточкаЧигарини Лука
30' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
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Второй тайм
55'
ШАНС! Срна Дарио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Фариас Диего видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
54'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
53'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Мурру Никола
53'
53'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чигарини Лука
52'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Прает Деннис из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
51'
Квальярелла Фабио мяч отрикошетил от ворот
51'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
49'
49'
Фариас Диего из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
49'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
48'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Барелла Николо
48'
48'
Дефрель Грегоре не смог попасть в створ ударом издали
47'
47'
47'
Мурру Никола не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
47'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Барелла Николо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Чигарини Лука из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
45'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Чигарини Лука из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
44'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
44'
Чигарини Лука из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Барелла Николо из команды Кальяри наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Кастро Лукас из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Прает Деннис наказан за толчок Срна Дарио
42'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
42'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
42'
Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
38'
Квальярелла Фабио наказан за толчок Срна Дарио
38'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Почти гол! Фариас Диего пробил головой по воротам, но Аудеро Эмиль спас!
34'
Срна Дарио из команды Кальяри делает отличный кросс...
34'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
33'
Фариас Диего из команды Кальяри в офсайде
33'
33'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
32'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
32'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
32'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
31'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Коллей Омар заработал фол
30'
Берешиньски Бартош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Безумный фол. Берешиньски Бартош грубо играет против соперника. Пострадал Педру Жоау III
30'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
29'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фариас Диего из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
29'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
28'
Отличный пас сделал Прает Деннис из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Чигарини Лука пострадал.
27'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
26'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Рамирес Гастон из команды Сампдория забрасывает мяч в штрафную.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
25'
Срна Дарио не смог попасть в створ ударом издали
25'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
24'
Срна Дарио из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
24'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андерсен Йоаким из команды Сампдория.
24'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Чигарини Лука из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
23'
23'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
22'
Чигарини Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
22'
Безумный фол. Чигарини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Рамирес Гастон
22'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
21'
Срна Дарио наказан за толчок Мурру Никола
20'
Фариас Диего из команды Кальяри наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Судья сигнализирует, что Кастро Лукас из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
19'
Кастро Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
19'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
18'
18'
ШАНС! Квальярелла Фабио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Мурру Никола из команды Сампдория делает пас партнеру.
18'
Мурру Никола из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
18'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
16'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Коллей Омар
16'
16'
ШАНС! Рамирес Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
16'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
15'
Сампдория начинает контратаку
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аудеро Эмиль из команды Сампдория.
15'
Чигарини Лука из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
13'
Кальяри начинает контратаку
13'
13'
Отличные скиллы показывает Экдаль Олбин, обводя своих соперников
12'
12'
Срна Дарио из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Судья свистит. Экдаль Олбин атаковал сзади соперника. Это Барелла Николо заработал своей команде штрафной
11'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
8'
Игра в одни ворота сейчас. Кальяри доминирует и владеет мячом
8'
8'
Шанс! Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой, но мимо
8'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
7'
Кастро Лукас из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Кальяри контролирует мяч.
7'
6'
6'
Барелла Николо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
6'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный кросс...
5'
Судья сигнализирует, что Чигарини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
4'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает пас партнеру.
4'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
4'
Какой промах! Паволетти Леонардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
4'
4'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Фариас Диего из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Сампдория
Кальяри
17.1% (29)
Ничья:
49.4% (84)
Сампдория
33.5% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.5% (74)
1:2 Сампдория:
22.4% (38)
0:1 Сампдория:
8.2% (14)
2:1 Кальяри:
7.6% (13)
1:0 Кальяри:
6.5% (11)
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