Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Фиорентина

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
Фиорентина (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 22.09.2018 Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013 СA
- 19.09.2018 Сампдория 1:1 Фиорентина СA
- 15.09.2018 Наполи 1:0 Фиорентина СA
- 02.09.2018 Фиорентина 1:0 Удинезе СA
- 26.08.2018 Фиорентина 6:1 Кьево СA
- 22.08.2018 Ареццо 1:2 Фиорентина ТМК
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Фортуна 1:1 Фиорентина ТМК
- 01.08.2018 Хераклес 0:2 Фиорентина ТМК
- 28.07.2018 Фиорентина 0:0 Фулхэм ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 20.07.2018 Фиорентина 11:0 Реал Виченца ТМК
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 14.07.2018 Борго-а-Буджано 0:17 Фиорентина ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Фиорентина 0:1 Кальяри СA
- 06.05.2018 Дженоа 2:3 Фиорентина СA
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A
- 20.08.2017 Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A
- 22.04.2017 Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A
- 28.11.2016 Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A
- 14.02.2016 Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A
- 27.09.2015 Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A
- 01.03.2015 Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A
- 05.10.2014 Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A
- 15.02.2014 Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A
- 26.09.2013 Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A
- 17.02.2013 Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A
- 30.09.2012 Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A
- 22.04.2012 Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A
- 10.12.2011 Интер Милан 2:0 Фиорентина Серия A
- 08.05.2011 Интер Милан 3:1 Фиорентина Серия A
- 16.02.2011 Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A
- 13.04.2010 Фиорентина 0:1 Интер Милан Кубок
- 10.04.2010 Фиорентина 2:2 Интер Милан Серия A
- 03.02.2010 Интер Милан 1:0 Фиорентина Кубок
- 29.11.2009 Интер Милан 1:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Наполи
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|6.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 3
|7
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|13.
|Торино
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - ФиорентинаДо начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина
Интер Милан
74.1% (43)
Ничья:
17.2% (10)
Фиорентина
8.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Интер Милан:
51.7% (30)
1:1 Ничья:
17.2% (10)
1:0 Интер Милан:
13.8% (8)
1:2 Фиорентина:
6.9% (4)
2:0 Интер Милан:
6.9% (4)
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