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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Фиорентина

До начала игры, которая состоится 25.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина
Интер Милан
74.1% (43)
Ничья:
17.2% (10)
Фиорентина
8.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
51.7% (30)
Ничья:
17.2% (10)
Интер Милан:
13.8% (8)
Фиорентина:
6.9% (4)
Интер Милан:
6.9% (4)
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