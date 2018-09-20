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Стадион:
Рома
 
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Фрозиноне
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фрозиноне

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Рома - Фрозиноне
Рома
93% (53)
Ничья:
3.5% (2)
Фрозиноне
3.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
43.9% (25)
Рома:
15.8% (9)
Рома:
14% (8)
Рома:
10.5% (6)
Ничья:
3.5% (2)
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