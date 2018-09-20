Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Фрозиноне

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
Фрозиноне (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 15.09.2018 Фрозиноне 0:5 Сампдория СA
- 07.09.2018 Фрозиноне 4:1 Тернана ТМК
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 26.08.2018 Фрозиноне 0:0 Болонья СA
- 20.08.2018 Аталанта 4:0 Фрозиноне СA
- 12.08.2018 Фрозиноне 0:2 Судтироль К
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 01.08.2018 Детройт Сити 0:10 Фрозиноне ТМК
- 26.07.2018 Oakville Blue Devils 0:2 Фрозиноне ТМК
- 24.07.2018 Суперзвёзды Канады 0:2 Фрозиноне ТМК
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 3
|7
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Дженоа
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Рома
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 12
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ФрозинонеДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Рома - Фрозиноне
Рома
93% (53)
Ничья:
3.5% (2)
Фрозиноне
3.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
43.9% (25)
3:0 Рома:
15.8% (9)
1:0 Рома:
14% (8)
2:1 Рома:
10.5% (6)
1:1 Ничья:
3.5% (2)
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