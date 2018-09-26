Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
31' Желтая карточкаМейте Суалихо
48' Желтая карточкаПаломино Хосе
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Второй тайм
48'
Паломино Хосе получил желтую карточку от судьи
48'
Паломино Хосе наказан за толчок Белотти Андреа
48'
Париджини Витторио из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Сапата Дуван из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
45'
45'
ШАНС! Паломино Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
44'
44'
43'
43'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
43'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
Ринкон Томас из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Сапата Дуван заработал фол
41'
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
39'
39'
38'
Париджини Витторио из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
Плохо сыграл Бериша Этрит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Опасность! Париджини Витторио из команды Торино отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
36'
35'
Безумный фол. Мейте Суалихо грубо играет против соперника. Пострадал Де Рон Мартен
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Мейте Суалихо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
31'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
31'
Мейте Суалихо из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Торино контролирует мяч.
30'
30'
Матч возобновлен
30'
Сиригу Сальваторе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
29'
Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Аталанта начинает контратаку
29'
28'
Опасность предотвращена - Паломино Хосе из команды Аталанта вступил в отбор удачно
28'
Торино начинает контратаку
28'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ригони Эмилиано мяча так и не получил
27'
Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
27'
26'
Гомес Алехандро наказан за толчок Иццо Армандо
25'
Хатебур Ханс задерживает мяч рукой
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
24'
23'
23'
Мазиелло Андреа не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
23'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
23'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
22'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья свистит. Иццо Армандо атаковал сзади соперника. Это Сапата Дуван заработал своей команде штрафной
21'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
21'
Опасность! Ригони Эмилиано из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
20'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
18'
18'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
18'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
17'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Госенс Робин оказался на газоне.
16'
Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
16'
Сапата Дуван задерживает мяч рукой
15'
Сиригу Сальваторе ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
15'
Белотти Андреа нанес удар чуть мимо. Близко!
15'
Базелли Даниэле из команды Торино делает пас партнеру.
14'
Торино начинает контратаку
14'
13'
13'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
12'
Джиджи Коффи делает длинную передачу вперед
11'
Паломино Хосе наказан за толчок Белотти Андреа
11'
Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
10'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Как он промахнулся? Ригони Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
9'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Аталанта контролирует мяч.
8'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
7'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
7'
6'
Сапата Дуван наказан за толчок Иццо Армандо
6'
Игрок из команды Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
5'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
5'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
4'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
4'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
3'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
3'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
2'
Хатебур Ханс наказан за толчок Париджини Витторио
2'
2'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
2'
Де Сильвестри Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Торино
Аталанта
78.5% (135)
Ничья:
18.6% (32)
Торино
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
46.5% (80)
1:0 Аталанта:
22.1% (38)
1:1 Ничья:
14% (24)
2:0 Аталанта:
4.7% (8)
2:2 Ничья:
4.1% (7)
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