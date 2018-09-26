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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Аталанта
0:0
Второй тайм: 49'
Торино
0'
31' Желтая карточка
Мейте Суалихо
48' Желтая карточка
Паломино Хосе
49'
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Второй тайм
Желтая карточка
48'
Паломино Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Паломино Хосе наказан за толчок Белотти Андреа
48'
Париджини Витторио из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Сапата Дуван из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
45'
Удар от ворот произведет Торино
45'
ШАНС! Паломино Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
44'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
43'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Ринкон Томас из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Сапата Дуван заработал фол
41'
Удар от ворот произведет Аталанта
41'
Отличный пас сделал Эйна Ола из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
40'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Аталанта
38'
Париджини Витторио из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
Плохо сыграл Бериша Этрит - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Опасность! Париджини Витторио из команды Торино отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
37'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Мейте Суалихо грубо играет против соперника. Пострадал Де Рон Мартен
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
31'
Мейте Суалихо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
31'
Мейте Суалихо из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Торино контролирует мяч.
30'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Сиригу Сальваторе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
29'
Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Аталанта начинает контратаку
29'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Опасность предотвращена - Паломино Хосе из команды Аталанта вступил в отбор удачно
28'
Торино начинает контратаку
28'
Хатебур Ханс из команды Аталанта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ригони Эмилиано мяча так и не получил
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
27'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Гомес Алехандро наказан за толчок Иццо Армандо
Фол, нарушение
25'
Хатебур Ханс задерживает мяч рукой
25'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Удар от ворот произведет Аталанта
24'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Торино
23'
Мазиелло Андреа не смог попасть в створ ударом издали
23'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
23'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
22'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Иццо Армандо атаковал сзади соперника. Это Сапата Дуван заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
21'
Опасность! Ригони Эмилиано из команды Аталанта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
20'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
18'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
18'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
18'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
17'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Госенс Робин оказался на газоне.
Офсайд
16'
Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
Фол, нарушение
16'
Сапата Дуван задерживает мяч рукой
15'
Сиригу Сальваторе ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Удар от ворот произведет Торино
15'
Белотти Андреа нанес удар чуть мимо. Близко!
15'
Базелли Даниэле из команды Торино делает пас партнеру.
14'
Торино начинает контратаку
14'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
13'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
12'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Аталанта
12'
Джиджи Коффи делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
11'
Паломино Хосе наказан за толчок Белотти Андреа
Офсайд
11'
Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
10'
Паломино Хосе из команды Аталанта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
10'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Торино
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Как он промахнулся? Ригони Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Сапата Дуван из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
9'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Аталанта контролирует мяч.
8'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
7'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
7'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
6'
Сапата Дуван наказан за толчок Иццо Армандо
6'
Игрок из команды Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Удар от ворот произведет Торино
5'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
5'
Гомес Алехандро из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
4'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
3'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
Фол, нарушение
2'
Хатебур Ханс наказан за толчок Париджини Витторио
2'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
2'
Де Сильвестри Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
1'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Торино
Аталанта
78.5% (135)
Ничья:
18.6% (32)
Торино
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
46.5% (80)
Аталанта:
22.1% (38)
Ничья:
14% (24)
Аталанта:
4.7% (8)
Ничья:
4.1% (7)
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