Стадион: Луиджи Феррарис
3' Желтая карточкаЛерис Мехди
12' Желтая карточкаКришито Доменико
15' Желтая карточкаКуаме Кристиан
30' Желтая карточкаХетемай Перпарим
31' Желтая карточкаПандев Горан
37' Желтая карточкаПентек Кшиштоф
1:0
42' ГолПентек Кшиштоф
2:0
54' ГолПандев Горан
Второй тайм
54'
Г О О О О Л - Пандев Горан забивает!
53'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
52'
Лерис Мехди из команды Кьево в офсайде
52'
Радованович Иван из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
52'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличные скиллы показывает Радованович Иван, обводя своих соперников
52'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
51'
Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
51'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа играет слишком грубо. Россеттини Лука оказался на газоне.
50'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
50'
Судья сигнализирует, что Сполли Николас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
49'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
49'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Кьево контролирует мяч.
48'
Матч возобновлен
48'
Томович Ненад получил травму и заменен. Депаоли Фабио выходит на поле.
47'
Томович Ненад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Кьево контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
46'
Шанс! Кришито Доменико из команды Дженоа пробил головой, но мимо
45'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Безумный фол. Хетемай Перпарим грубо играет против соперника. Пострадал Кришито Доменико
44'
42'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф изменил счет на табло!
42'
Опасность! Лазович Дарко из команды Дженоа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
41'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
41'
41'
Лерис Мехди из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
40'
Барба Федерико из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хетемай Перпарим из команды Кьево подал угловой слева.
39'
Раду Йонуц отбил мяч на угловой после удара Радованович Иван из штрафной площади.
39'
39'
Лерис Мехди из команды Кьево подал угловой слева.
38'
Пентек Кшиштоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Джаккерини Эммануэле, обводя своих соперников
38'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
37'
Пентек Кшиштоф получает желтую карточку за нырок
37'
Пентек Кшиштоф упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
36'
36'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
35'
Судья сигнализирует, что Пентек Кшиштоф из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
ШАНС! Лазович Дарко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Сантиметры! Удар с лета нанес Пентек Кшиштоф, но попал в штангу!
34'
Опасность! Перейра Педру II из команды Дженоа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
33'
33'
Шанс! Хетемай Перпарим из команды Кьево пробил головой, но мимо
33'
Лерис Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Пандев Горан получает желтую карточку за толчок соперника.
31'
Безумный фол. Пандев Горан грубо играет против соперника. Пострадал Каччаторе Фабрицио
31'
Томович Ненад из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
30'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Хетемай Перпарим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
30'
Безумный фол. Хетемай Перпарим грубо играет против соперника. Пострадал Ромуло Соуза
29'
Кьево контролирует мяч.
28'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
28'
Томович Ненад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Кришито Доменико пострадал.
27'
27'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
25'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
25'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
25'
Перейра Педру II из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
25'
Опасность предотвращена - Россеттини Лука из команды Кьево вступил в отбор удачно
25'
Отличные скиллы показывает Пандев Горан, обводя своих соперников
24'
23'
22'
Удар от ворот произведет Кьево
22'
Пентек Кшиштоф не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ромуло Соуза из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
20'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
20'
20'
Ромуло Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Кришито Доменико из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
18'
17'
Россеттини Лука из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
17'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
15'
Куаме Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
15'
Безумный фол. Куаме Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Радованович Иван
15'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Перейра Педру II
15'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
15'
Отличный пас сделал Каччаторе Фабрицио из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
12'
Кришито Доменико получает желтую карточку за толчок соперника.
12'
Кришито Доменико наказан за толчок Ригони Никола
12'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Соррентино Стефано спокойно отбил мяч.
12'
Перейра Педру II из команды Дженоа подал угловой справа.
11'
Ригони Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
10'
10'
Как он промахнулся? Джаккерини Эммануэле имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
8'
7'
7'
7'
6'
6'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Кьево
5'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
Пандев Горан из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Перейра Педру II из команды Дженоа подал угловой слева.
5'
Томович Ненад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Перейра Педру II из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
5'
Россеттини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Лерис Мехди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
3'
Безумный фол. Лерис Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Педру II
3'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
1'
Дженоа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 2:0 Кьево
Дженоа
84.7% (144)
Ничья:
14.1% (24)
Кьево
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дженоа:
39.4% (67)
2:1 Дженоа:
27.6% (47)
2:0 Дженоа:
14.7% (25)
1:1 Ничья:
10% (17)
0:0 Ничья:
2.4% (4)
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