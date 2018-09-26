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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
2:0
Второй тайм: 55'
Кьево
0'
3' Желтая карточка
Лерис Мехди
12' Желтая карточка
Кришито Доменико
15' Желтая карточка
Куаме Кристиан
30' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
31' Желтая карточка
Пандев Горан
37' Желтая карточка
Пентек Кшиштоф
1:0
42' Гол
Пентек Кшиштоф
2:0
54' Гол
Пандев Горан
55'
Второй тайм
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Пандев Горан забивает!
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Депаоли Фабио из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
Офсайд
52'
Лерис Мехди из команды Кьево в офсайде
Угловой
52'
Радованович Иван из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
52'
Перейра Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличные скиллы показывает Радованович Иван, обводя своих соперников
52'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
51'
Степински Мариуш из команды Кьево в офсайде
51'
Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
51'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа играет слишком грубо. Россеттини Лука оказался на газоне.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Сполли Николас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ригони Никола из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
49'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Кьево контролирует мяч.
48'
Матч возобновлен
48'
Томович Ненад получил травму и заменен. Депаоли Фабио выходит на поле.
Травма, повреждение
47'
Томович Ненад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Кьево контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
46'
Шанс! Кришито Доменико из команды Дженоа пробил головой, но мимо
45'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Хетемай Перпарим грубо играет против соперника. Пострадал Кришито Доменико
44'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф изменил счет на табло!
42'
Опасность! Лазович Дарко из команды Дженоа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
41'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
41'
Удар от ворот произведет Дженоа
41'
Лерис Мехди из команды Кьево наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
40'
Барба Федерико из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Хетемай Перпарим из команды Кьево подал угловой слева.
39'
Раду Йонуц отбил мяч на угловой после удара Радованович Иван из штрафной площади.
39'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
39'
Лерис Мехди из команды Кьево подал угловой слева.
38'
Пентек Кшиштоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Джаккерини Эммануэле, обводя своих соперников
38'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
37'
Пентек Кшиштоф получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
37'
Пентек Кшиштоф упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
36'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Джаккерини Эммануэле из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Пентек Кшиштоф из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
34'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
ШАНС! Лазович Дарко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Сантиметры! Удар с лета нанес Пентек Кшиштоф, но попал в штангу!
34'
Опасность! Перейра Педру II из команды Дженоа отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ромуло Соуза
33'
Удар от ворот произведет Дженоа
33'
Шанс! Хетемай Перпарим из команды Кьево пробил головой, но мимо
33'
Лерис Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Пандев Горан получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Пандев Горан грубо играет против соперника. Пострадал Каччаторе Фабрицио
31'
Томович Ненад из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
30'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Хетемай Перпарим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Хетемай Перпарим грубо играет против соперника. Пострадал Ромуло Соуза
29'
Кьево контролирует мяч.
Угловой
28'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
28'
Томович Ненад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Степински Мариуш из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Кришито Доменико пострадал.
27'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
25'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
25'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Перейра Педру II из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
25'
Опасность предотвращена - Россеттини Лука из команды Кьево вступил в отбор удачно
25'
Отличные скиллы показывает Пандев Горан, обводя своих соперников
24'
Дженоа контролирует мяч.
23'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Кьево
22'
Пентек Кшиштоф не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ромуло Соуза из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Хетемай Перпарим из команды Кьево сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
20'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Ромуло Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Кришито Доменико из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Дженоа контролирует мяч.
18'
Дженоа контролирует мяч.
18'
Дженоа контролирует мяч.
17'
Россеттини Лука из команды Кьево хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
17'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
15'
Куаме Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Куаме Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Радованович Иван
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Перейра Педру II
15'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
15'
Отличный пас сделал Каччаторе Фабрицио из команды Кьево. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
12'
Кришито Доменико получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
12'
Кришито Доменико наказан за толчок Ригони Никола
12'
Куаме Кристиан нанес удар головой, но Соррентино Стефано спокойно отбил мяч.
Угловой
12'
Перейра Педру II из команды Дженоа подал угловой справа.
11'
Ригони Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
10'
Удар от ворот произведет Дженоа
10'
Как он промахнулся? Джаккерини Эммануэле имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Дженоа контролирует мяч.
8'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Дженоа контролирует мяч.
6'
Дженоа контролирует мяч.
6'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Кьево
5'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
Пандев Горан из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
5'
Перейра Педру II из команды Дженоа подал угловой слева.
5'
Томович Ненад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Перейра Педру II из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
5'
Россеттини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
3'
Лерис Мехди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
3'
Безумный фол. Лерис Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Педру II
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дженоа контролирует мяч.
1'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Дженоа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 2:0 Кьево
Дженоа
84.7% (144)
Ничья:
14.1% (24)
Кьево
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
39.4% (67)
Дженоа:
27.6% (47)
Дженоа:
14.7% (25)
Ничья:
10% (17)
Ничья:
2.4% (4)
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