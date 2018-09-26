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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Наполи
2:0
Второй тайм: 55'
Парма
0'
1:0
4' Гол
Инсинье Лоренцо
33' Желтая карточка
Штулац Лео
2:0
47' Гол
Милик Аркадиуш
50' Желтая карточка
Алвеш Бруну
55'
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Второй тайм
54'
Удар от ворот произведет Наполи
54'
Штулац Лео не смог попасть в створ ударом издали
54'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
52'
Удар от ворот произведет Парма
52'
Зелиньски Петр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Фабиан Руис из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Малку Кевин из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
51'
Отличные скиллы показывает Малку Кевин, обводя своих соперников
Желтая карточка
50'
Алвеш Бруну получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Алвеш Бруну из команды Парма играет слишком грубо. Инсинье Лоренцо оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Милик Аркадиуш
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гобби Массимо
47'
Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!
47'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Максимович Никола
47'
Фабиан Руис пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
46'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
Аллан Маркес из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
44'
Удар от ворот произведет Парма
44'
Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
43'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сепе Луиджи не дал случится голу! Руй Мариу должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
43'
Фабиан Руис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
42'
Милик Аркадиуш из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
42'
Наполи начинает контратаку
42'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Инсинье Лоренцо
41'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
40'
Барилла Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
40'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Наполи контролирует мяч.
Офсайд
39'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма в офсайде
38'
Удар от ворот произведет Наполи
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Максимович Никола
37'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
37'
Иакопони Симоне из команды Парма делает пас партнеру.
37'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
37'
Наполи имеет хороший шанс забить.
36'
Удар от ворот произведет Парма
36'
Фабиан Руис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
35'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Милик Аркадиуш имел отличный шанс, но Сепе Луиджи не дал голу состоятся!
35'
Зелиньски Петр из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Желтая карточка
33'
Штулац Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Штулац Лео из команды Парма играет слишком грубо. Диавара Амаду оказался на газоне.
33'
Диавара Амаду из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
33'
Штулац Лео ошибается в защите.
33'
Удар от ворот произведет Парма
33'
Диавара Амаду не смог попасть в створ ударом издали
32'
Инсинье Лоренцо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Милик Аркадиуш из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
30'
Диавара Амаду нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
30'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
30'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Парма
29'
Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Зелиньски Петр из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Чичиретти Амато
27'
Удар от ворот произведет Парма
27'
Инсинье Лоренцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
Фол, нарушение
26'
Штулац Лео из команды Парма играет слишком грубо. Фабиан Руис оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Парма
25'
Малку Кевин не смог попасть в створ ударом издали
25'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Аллан Маркес из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Аллан Маркес из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
24'
Наполи контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Парма
23'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Барилла Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Парма
21'
Как он промахнулся? Зелиньски Петр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Наполи имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Наполи контролирует мяч.
18'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
18'
Наполи контролирует мяч.
17'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
17'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Руй Мариу мяча так и не получил
Офсайд
16'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
16'
Наполи имеет хороший шанс забить.
16'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
14'
Удар от ворот произведет Парма
14'
Диавара Амаду не смог попасть в створ ударом издали
13'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Наполи имеет хороший шанс забить.
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Руй Мариу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
12'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
11'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Инглезе Роберто
10'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
9'
Руй Мариу из команды Наполи навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
8'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Зелиньски Петр из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
6'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Малку Кевин из команды Наполи навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Наполи контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо забивает!
4'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
4'
Фабиан Руис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
3'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
2'
Наполи контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Парма
2'
Зелиньски Петр не смог попасть в створ ударом издали
2'
Наполи имеет хороший шанс забить.
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Парма
Наполи
97.6% (166)
Ничья:
1.2% (2)
Парма
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
50.6% (86)
Наполи:
19.4% (33)
Наполи:
11.2% (19)
Наполи:
7.1% (12)
Наполи:
5.3% (9)
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