Стадион: Сан-Паоло
1:0
4' ГолИнсинье Лоренцо
33' Желтая карточкаШтулац Лео
2:0
47' ГолМилик Аркадиуш
50' Желтая карточкаАлвеш Бруну
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Второй тайм
54'
Удар от ворот произведет Наполи
54'
Штулац Лео не смог попасть в створ ударом издали
54'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
52'
Удар от ворот произведет Парма
52'
Зелиньски Петр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Фабиан Руис из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Малку Кевин из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
51'
Отличные скиллы показывает Малку Кевин, обводя своих соперников
50'
Алвеш Бруну получил желтую карточку от судьи
50'
Алвеш Бруну из команды Парма играет слишком грубо. Инсинье Лоренцо оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Милик Аркадиуш
49'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гобби Массимо
47'
Инсинье Лоренцо сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!
47'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
47'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Максимович Никола
47'
Фабиан Руис пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
46'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
Аллан Маркес из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
44'
Удар от ворот произведет Парма
44'
Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
43'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
43'
Сепе Луиджи не дал случится голу! Руй Мариу должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
43'
Фабиан Руис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
42'
Милик Аркадиуш из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
42'
Наполи начинает контратаку
42'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Инсинье Лоренцо
41'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
40'
Барилла Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
40'
39'
39'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма в офсайде
38'
Удар от ворот произведет Наполи
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Максимович Никола
37'
37'
Иакопони Симоне из команды Парма делает пас партнеру.
37'
37'
36'
Удар от ворот произведет Парма
36'
Фабиан Руис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой слева.
35'
Должен был быть гол! Милик Аркадиуш имел отличный шанс, но Сепе Луиджи не дал голу состоятся!
35'
Зелиньски Петр из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
33'
Штулац Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Штулац Лео из команды Парма играет слишком грубо. Диавара Амаду оказался на газоне.
33'
Диавара Амаду из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
33'
Штулац Лео ошибается в защите.
33'
Удар от ворот произведет Парма
33'
Диавара Амаду не смог попасть в створ ударом издали
32'
Инсинье Лоренцо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
32'
Судья сигнализирует, что Милик Аркадиуш из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
31'
Инглезе Роберто наказан за толчок Максимович Никола
30'
Диавара Амаду нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
30'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
30'
29'
Удар от ворот произведет Парма
29'
Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали
28'
Судья сигнализирует, что Зелиньски Петр из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Чичиретти Амато
27'
Удар от ворот произведет Парма
27'
Инсинье Лоренцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
26'
Штулац Лео из команды Парма играет слишком грубо. Фабиан Руис оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Парма
25'
Малку Кевин не смог попасть в створ ударом издали
25'
25'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Аллан Маркес из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Аллан Маркес из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
24'
23'
Удар от ворот произведет Парма
23'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Барилла Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Парма
21'
Как он промахнулся? Зелиньски Петр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
20'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
17'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Руй Мариу мяча так и не получил
16'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
14'
Удар от ворот произведет Парма
14'
Диавара Амаду не смог попасть в створ ударом издали
13'
13'
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Руй Мариу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
12'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
11'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
11'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Инглезе Роберто
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
10'
9'
9'
8'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Малку Кевин из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Судья сигнализирует, что Зелиньски Петр из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
6'
6'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Малку Кевин из команды Наполи навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо забивает!
4'
4'
Фабиан Руис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
3'
3'
2'
2'
Удар от ворот произведет Парма
2'
Зелиньски Петр не смог попасть в створ ударом издали
2'
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Парма
Наполи
97.6% (166)
Ничья:
1.2% (2)
Парма
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
50.6% (86)
2:1 Наполи:
19.4% (33)
3:1 Наполи:
11.2% (19)
3:0 Наполи:
7.1% (12)
1:0 Наполи:
5.3% (9)
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