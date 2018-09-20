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Стадион:
Леганес
 
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Барселона
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Барселона

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Леганес - Барселона
Леганес
3.5% (2)
Ничья:
1.8% (1)
Барселона
94.7% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
33.3% (19)
Барселона:
22.8% (13)
Барселона:
10.5% (6)
Барселона:
10.5% (6)
Барселона:
7% (4)
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