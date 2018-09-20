Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Барселона

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Стадион: Бутарке
Предыдущие игры
Леганес (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.09.2018 Эйбар 1:0 Леганес П
- 16.09.2018 Леганес 0:1 Вильярреал П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 24.08.2018 Леганес 2:2 Реал Сосьедад П
- 20.08.2018 Атлетик Б 2:1 Леганес П
- 11.08.2018 Леганес 2:0 Райо Вальекано ТМК
- 04.08.2018 Сарагоса 2:5 Леганес ТМК
- 01.08.2018 Олимпиакос 0:0 Леганес ТМК
- 28.07.2018 Леганес 3:0 Райо Махадаонда ТМК
- 25.07.2018 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 21.07.2018 Леганес 1:1 Алькоркон ТМК
- 19.05.2018 Леганес 3:2 Бетис П
- 12.05.2018 Реал Сосьедад 3:2 Леганес П
- 07.05.2018 Леганес 0:3 Леванте П
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 20.04.2018 Леганес 0:0 Депортиво П
- 17.04.2018 Вильярреал 2:1 Леганес П
- 14.04.2018 Леганес 1:0 Сельта П
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
Барселона (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.09.2018 Барселона 2:2 Жирона П
- 18.09.2018 Барселона 4:0 ПСВ ЛЧ
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 28.05.2018 Индепенденте 0:0 Барселона СД
- 21.05.2018 Барселона 2:1 Сантос Ап СД
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад П
- 16.05.2018 Мамелоди Сандаунс 1:3 Барселона ТМК
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 12.05.2018 Пласидо де Кастро 3:2 Барселона СД
- 09.05.2018 Барселона 5:1 Вильярреал П
- 07.05.2018 Барселона 3:1 Пласидо де Кастро СД
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Леганес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Барселона: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес Примера
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона Примера
- 19.02.2017 Барселона 2:1 Леганес Примера
- 17.09.2016 Леганес 1:5 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Эйбар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Валенсия
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - БарселонаДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Леганес - Барселона
Леганес
3.5% (2)
Ничья:
1.8% (1)
Барселона
94.7% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Барселона:
33.3% (19)
0:3 Барселона:
22.8% (13)
1:3 Барселона:
10.5% (6)
1:2 Барселона:
10.5% (6)
0:4 Барселона:
7% (4)
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