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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 39672
Атлетик Б
0:3
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
65' Гол
Форнальс Пабло
73' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
76' Желтая карточка
Виктор Руис
0:2
80' Гол
Фунес Мори
0:3
89' Гол
Экамби Карл Токо
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 39672 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
93'
Удар от ворот произведет Вильярреал
93'
Капа Андер из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Фунес Мори не смог попасть в створ ударом издали
91'
Унай Симон не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Унай Симон сделал отличный сейв
91'
ШАНС! Экамби Карл Токо вышел один-на-один с голкипером...
91'
Вильярреал начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
90'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
90'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
89'
Фантастический гол, где все сам сделал Экамби Карл Токо!
89'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
89'
ШАНС! Экамби Карл Токо вышел один-на-один с голкипером...
89'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
89'
Вильярреал начинает контратаку
88'
Тактическая замена. Морено Херард уходит с поля и его заменяет Педраса Альфонсо
87'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
86'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Удар от ворот произведет Вильярреал
85'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
84'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Де Маркос Оскар уходит с поля и его заменяет Гурусета Горка
80'
Касорла Санти сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГОООООЛ - Фунес Мори Вильярреал забивает ударом головой
Угловой
80'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
80'
Марио Гаспар мяч отрикошетил от ворот
79'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
79'
Вильярреал начинает контратаку
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
78'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Касорла Санти из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
77'
Удар от ворот произведет Вильярреал
77'
Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали
77'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
[player1] навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Виктор Руис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Виктор Руис из команды Вильярреал играет слишком грубо. Уильямс Иньяки оказался на газоне.
Офсайд
75'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
74'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
Де Маркос Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
73'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Экамби Карл Токо оказался на газоне.
73'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б подал угловой справа.
72'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Унай Симон не дал случится голу! Морено Херард должен был забивать, но Унай Симон сделал отличный сейв
71'
Морено Херард из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
71'
Вильярреал начинает контратаку
70'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Касорла Санти из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
69'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
69'
Капа Андер из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
68'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Итурраспе Андер уходит с поля и его заменяет Лопес Унаи
66'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
Описание гола
65'
ГОООООЛ - Форнальс Пабло из команды Вильярреал забивает из-за штрафной площади
65'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
64'
Тактическая замена. Лаюн Мигель уходит с поля и его заменяет Касорла Санти
64'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Вильярреал
62'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Удар от ворот произведет Вильярреал
61'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
61'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Бакка Карлос уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
59'
Коста Хауме нарушает правила. Де Маркос Оскар пострадал
58'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
58'
Фунес Мори из команды Вильярреал делает неудачный навес.
58'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
58'
Вильярреал начинает контратаку
58'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
57'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Вильярреал начинает контратаку
57'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
56'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Удар от ворот произведет Вильярреал
55'
Беньят Эчебария не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
55'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
55'
После удара головой, который сделал Уильямс Иньяки мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
54'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
54'
Асенхо Серхио отбил мяч на угловой после удара Юри Берчиче из штрафной площади.
54'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
53'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
52'
Опасность предотвращена - Нуньес Унай из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
52'
Опасность! Форнальс Пабло из команды Вильярреал отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
51'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
50'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Атлетик Б начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
49'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Отличные скиллы показывает Форнальс Пабло, обводя своих соперников
48'
Удар от ворот произведет Вильярреал
48'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
48'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Беньят Эчебария оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
48'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
47'
Капа Андер из команды Атлетик Б в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
46'
Форнальс Пабло нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
46'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
45'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
45'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
44'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
43'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
42'
Лаюн Мигель не смог попасть в створ ударом издали
42'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
40'
Шанс! Альваро Гонсалес из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал подал угловой слева.
40'
Унай Симон отбил мяч на угловой после удара Форнальс Пабло из штрафной площади.
40'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
40'
Фунес Мори делает длинную передачу вперед
39'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
38'
Коста Хауме из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал подал угловой слева.
37'
Бакка Карлос мяч отрикошетил от ворот
37'
Бакка Карлос из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
37'
Вильярреал начинает контратаку
36'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Травма, повреждение
35'
Альваро Гонсалес возвращается на поле.
35'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Альваро Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Альваро Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
33'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
33'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
32'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
31'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Вильярреал контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
Удар от ворот произведет Вильярреал
30'
ШАНС! Муньяин Икер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Морено Херард наказан за толчок Иньиго Мартинес
28'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
Фол, нарушение
27'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Лаюн Мигель заработал фол
27'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
27'
Какой промах! Фунес Мори имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
27'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал подал угловой слева.
26'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Вильярреал контролирует мяч.
24'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Фунес Мори
24'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Атлетик Б контролирует мяч.
22'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
21'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Угловой
20'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
20'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Капа Андер
18'
Юри Берчиче бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
18'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лаюн Мигель из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
17'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
17'
Фунес Мори не смог попасть в створ ударом издали
17'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
14'
Коста Хауме нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
13'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
11'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
10'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бакка Карлос и Морено Херард из команды Вильярреал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Атлетик Б начинает контратаку
Фол, нарушение
9'
Морено Херард задерживает мяч рукой
8'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
Асенхо Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
5'
Фунес Мори из команды Вильярреал играет слишком грубо. Гарсия Рауль оказался на газоне.
4'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
4'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Атлетик Б контролирует мяч.
2'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вильярреал начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:3 Вильярреал
Атлетик Б
66.7% (114)
Ничья:
25.1% (43)
Вильярреал
8.2% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
34.5% (59)
Атлетик Б:
24.6% (42)
Ничья:
22.8% (39)
Вильярреал:
6.4% (11)
Атлетик Б:
5.8% (10)
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