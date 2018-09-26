Стадион: Сан-Мамес Зрители: 39672
0:3
Конец матча
0:1
65' ГолФорнальс Пабло
73' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
76' Желтая карточкаВиктор Руис
0:2
80' ГолФунес Мори
0:3
89' ГолЭкамби Карл Токо
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 39672 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
93'
93'
Капа Андер из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
92'
92'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Фунес Мори не смог попасть в створ ударом издали
91'
Унай Симон не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Унай Симон сделал отличный сейв
91'
ШАНС! Экамби Карл Токо вышел один-на-один с голкипером...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
90'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
89'
Фантастический гол, где все сам сделал Экамби Карл Токо!
89'
Форнальс Пабло сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
89'
ШАНС! Экамби Карл Токо вышел один-на-один с голкипером...
89'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
89'
88'
Тактическая замена. Морено Херард уходит с поля и его заменяет Педраса Альфонсо
87'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
86'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
84'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
82'
81'
Тактическая замена. Де Маркос Оскар уходит с поля и его заменяет Гурусета Горка
80'
Касорла Санти сделал результативную передачу.
80'
ГОООООЛ - Фунес Мори Вильярреал забивает ударом головой
80'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
80'
Марио Гаспар мяч отрикошетил от ворот
79'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает пас партнеру.
79'
78'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
78'
77'
Судья сигнализирует, что Касорла Санти из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
77'
77'
Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали
77'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
[player1] навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Виктор Руис получил желтую карточку от судьи
76'
Виктор Руис из команды Вильярреал играет слишком грубо. Уильямс Иньяки оказался на газоне.
75'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
74'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
74'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
73'
Де Маркос Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Экамби Карл Токо оказался на газоне.
73'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б подал угловой справа.
72'
Лопес Унаи из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Унай Симон не дал случится голу! Морено Херард должен был забивать, но Унай Симон сделал отличный сейв
71'
Морено Херард из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
71'
70'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
70'
Судья сигнализирует, что Касорла Санти из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
69'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
69'
Капа Андер из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
68'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Итурраспе Андер уходит с поля и его заменяет Лопес Унаи
66'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
65'
ГОООООЛ - Форнальс Пабло из команды Вильярреал забивает из-за штрафной площади
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
64'
Тактическая замена. Лаюн Мигель уходит с поля и его заменяет Касорла Санти
64'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
62'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
ШАНС! Уильямс Иньяки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
61'
60'
Тактическая замена. Бакка Карлос уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
Коста Хауме нарушает правила. Де Маркос Оскар пострадал
58'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
58'
Фунес Мори из команды Вильярреал делает неудачный навес.
58'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
58'
58'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
57'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
56'
56'
56'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
55'
Беньят Эчебария не смог попасть в створ ударом издали
55'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
55'
После удара головой, который сделал Уильямс Иньяки мяч выносится вратарем на угловой
54'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
54'
Асенхо Серхио отбил мяч на угловой после удара Юри Берчиче из штрафной площади.
54'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
53'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
52'
Опасность предотвращена - Нуньес Унай из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно
52'
Опасность! Форнальс Пабло из команды Вильярреал отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
51'
51'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
50'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Атлетик Б начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
49'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Отличные скиллы показывает Форнальс Пабло, обводя своих соперников
48'
48'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
48'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
48'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
46'
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Беньят Эчебария оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
48'
47'
Капа Андер из команды Атлетик Б в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
46'
Форнальс Пабло нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
46'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
45'
45'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
43'
43'
42'
Лаюн Мигель не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
40'
Шанс! Альваро Гонсалес из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
40'
40'
Унай Симон отбил мяч на угловой после удара Форнальс Пабло из штрафной площади.
40'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
40'
Фунес Мори делает длинную передачу вперед
39'
38'
38'
Коста Хауме из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Бакка Карлос мяч отрикошетил от ворот
37'
Бакка Карлос из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Альваро Гонсалес возвращается на поле.
35'
Матч возобновится спорным мячом
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Альваро Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Альваро Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
33'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
32'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
31'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Вильярреал контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
30'
ШАНС! Муньяин Икер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
29'
Морено Херард наказан за толчок Иньиго Мартинес
28'
28'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
27'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Лаюн Мигель заработал фол
27'
27'
Какой промах! Фунес Мори имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
26'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Вильярреал контролирует мяч.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Фунес Мори
24'
23'
Атлетик Б контролирует мяч.
22'
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
20'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
19'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Капа Андер
18'
Юри Берчиче бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
18'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Лаюн Мигель из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
17'
17'
Фунес Мори не смог попасть в створ ударом издали
17'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
14'
14'
14'
Коста Хауме нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
11'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
10'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бакка Карлос и Морено Херард из команды Вильярреал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Атлетик Б начинает контратаку
9'
Морено Херард задерживает мяч рукой
8'
8'
8'
Матч возобновлен
5'
Асенхо Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Фунес Мори из команды Вильярреал играет слишком грубо. Гарсия Рауль оказался на газоне.
4'
4'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Атлетик Б контролирует мяч.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вильярреал начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:3 Вильярреал
Атлетик Б
66.7% (114)
Ничья:
25.1% (43)
Вильярреал
8.2% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
34.5% (59)
1:0 Атлетик Б:
24.6% (42)
1:1 Ничья:
22.8% (39)
1:2 Вильярреал:
6.4% (11)
2:0 Атлетик Б:
5.8% (10)
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