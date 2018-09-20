Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Севилья (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 09.08.2018 Севилья 1:0 Жальгирис ЛЕ
- 04.08.2018 Севилья 2:1 Экстремадура ТМК
- 02.08.2018 Уйпешт 1:3 Севилья ЛЕ
- 26.07.2018 Севилья 4:0 Уйпешт ЛЕ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 17.07.2018 Мурсия 0:2 Севилья ТМК
- 14.07.2018 Севилья 1:1 Борнмут ТМК
- 21.05.2018 Депортиво Линарес 0:6 Севилья ТМК
- 19.05.2018 Севилья 1:0 Алавес П
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера
- 14.05.2017 Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера
- 15.01.2017 Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера
- 12.01.2017 Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля
- 04.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля
- 09.08.2016 Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА
- 20.03.2016 Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера
- 08.11.2015 Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера
- 02.05.2015 Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера
- 04.02.2015 Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера
- 12.08.2014 Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА
- 27.03.2014 Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера
- 31.10.2013 Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера
- 10.02.2013 Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера
- 16.09.2012 Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера
- 29.04.2012 Реал Мадрид 3:0 Севилья Примера
- 18.12.2011 Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
- 08.05.2011 Севилья 2:6 Реал Мадрид Примера
- 03.02.2011 Реал Мадрид 2:0 Севилья Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Эйбар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Валенсия
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Севилья
22.2% (12)
Ничья:
14.8% (8)
Реал Мадрид
63% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
44.4% (24)
2:1 Севилья:
13% (7)
1:1 Ничья:
7.4% (4)
0:1 Реал Мадрид:
5.6% (3)
0:2 Реал Мадрид:
5.6% (3)
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