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Стадион:
Севилья
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Севилья
22.2% (12)
Ничья:
14.8% (8)
Реал Мадрид
63% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
44.4% (24)
Севилья:
13% (7)
Ничья:
7.4% (4)
Реал Мадрид:
5.6% (3)
Реал Мадрид:
5.6% (3)
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