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2:0
Второй тайм: 87'
1:0
11' ГолMathias Zunino
16' Желтая карточкаРолин Герман
32' Желтая карточкаMarcos Senesi
48' Желтая карточкаNicolas Reniero
2:0
54' ГолБергессио Гонсало
62' Желтая карточкаGabriel Rojas
70' Желтая карточкаMathias Zunino
76' Красная карточкаBautista Merlini
77' Желтая карточкаChristian Oliva
79' Желтая карточкаФусиле Хорхе
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11'
1:0
16'
32'
48'
54'
2:0
62'
70'
76'
77'
79'
Состав команд
Насьональ Монтевидео
- Основной состав
- 1 Конде Эстебан Нестор Вратарь
- 5 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 6 Ролин Герман Защитник
- 4 Фусиле Хорхе Защитник
- 14 Чори Кастро Полузащитник
- 22 Alfonso Espino Полузащитник
- 24 Бергессио Гонсало Нападающий
- 13 Mathias Zunino
- 11 Leandro Barcia
- 17 Christian Oliva
- 19 Santiago Romero I
- Запасные игроки
- 12 Luis Mejia Вратарь
- 3 Rodrigo Erramuspe Защитник
- 7 Агийяр Луис Полузащитник
- 10 Виудес Табаре Нападающий
- 16 Sebastian Rodriguez
- 18 Sebastian III
- 29 Brian Ocampo
Сан-Лоренсо
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 7 Колоччини Фабрисио Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 5 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 17 Поблет Херонимо Полузащитник
- 11 Моуче Пабло Нападающий
- 9 Бланди Николас Нападающий
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 14 Кастро Алексис Полузащитник
- 20 Bautista Merlini Полузащитник
- 24 Franco Moyano
- 21 Elias Pereyra
- 26 Adolfo Gaich
Предыдущие игры
Насьональ Монтевидео (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 30.09.2018 Насьональ Монтевидео 0:0 Эль-Танке Сислей П
- 16.09.2018 Насьональ Монтевидео 1:3 Монтевидео Уондерерс П
- 09.09.2018 Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео П
- 01.09.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Расинг Монтевидео П
- 27.08.2018 Дефенсор Спортинг 2:0 Насьональ Монтевидео П
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео КС
- 20.08.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Атлетико Прогресо П
- 15.08.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Сол де Америка КС
- 11.08.2018 Серро 1:2 Насьональ Монтевидео П
- 05.08.2018 Феникс 0:3 Насьональ Монтевидео П
- 29.07.2018 Насьональ Монтевидео 2:1 Рампла Хуниорс П
- 23.07.2018 Насьональ Монтевидео 3:2 Атлетико Торке П
- 19.07.2018 Сол де Америка 0:0 Насьональ Монтевидео КС
- 10.06.2018 Насьональ Монтевидео 3:2 Атлетико Торке П
- 06.06.2018 Данубио 0:2 Насьональ Монтевидео П
- 02.06.2018 Рампла Хуниорс 0:2 Насьональ Монтевидео П
- 31.05.2018 Насьональ Монтевидео 5:0 Расинг Монтевидео П
- 27.05.2018 Монтевидео Уондерерс 1:4 Насьональ Монтевидео П
- 25.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 19.05.2018 Насьональ Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео П
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 22.09.2018 Сан-Лоренсо 3:2 Патронато де Парана С
- 17.09.2018 Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 28.08.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо С
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео КС
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 16.08.2018 Депортес Темуко 1:0 Сан-Лоренсо КС
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 27.07.2018 Сан-Лоренсо 1:2 Депортес Темуко КС
- 17.07.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Кордова К
- 15.05.2018 Ривер Плейт 2:0 Сан-Лоренсо С
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Патронато де Парана 0:0 Сан-Лоренсо С
- 22.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
Последние игры между собой
Насьональ Монтевидео: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 23.08.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Насьональ Монтевидео Копа Судамерикана
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
82'
Насьональ Монтевидео делает замену. Leandro Barcia уходит с поля, а Виудес Табаре выходит на его замену.
79'
Фусиле Хорхе получил желтую карточку от судьи
77'
Christian Oliva получил желтую карточку от судьи
76'
УДАЛЕНИЕ! - Bautista Merlini увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
74'
Насьональ Монтевидео делает замену. Mathias Zunino уходит с поля, а Себастьян Фернандес выходит на его замену.
73'
Сан-Лоренсо делает замену. Рохас Ариэль II уходит с поля, а Bautista Merlini выходит на его замену.
70'
Mathias Zunino получил желтую карточку от судьи
62'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
58'
Сан-Лоренсо делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Adolfo Gaich выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Бергессио Гонсало бьет в цель!
48'
Gaston Reniero получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Сан-Лоренсо делает замену. Бланди Николас уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
32'
Marcos Senesi получил желтую карточку от судьи
16'
Ролин Герман получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Mathias Zunino бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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