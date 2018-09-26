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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/8 финала
Насьональ Монтевидео
2:0
Второй тайм: 87'
Сан-Лоренсо
0'
1:0
11' Гол
Mathias Zunino
16' Желтая карточка
Ролин Герман
32' Желтая карточка
Marcos Senesi
48' Желтая карточка
Nicolas Reniero
2:0
54' Гол
Бергессио Гонсало
62' Желтая карточка
Gabriel Rojas
70' Желтая карточка
Mathias Zunino
76' Красная карточка
Bautista Merlini
77' Желтая карточка
Christian Oliva
79' Желтая карточка
Фусиле Хорхе
87'
Второй тайм
82'
Насьональ Монтевидео делает замену. Leandro Barcia уходит с поля, а Виудес Табаре выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Фусиле Хорхе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Christian Oliva получил желтую карточку от судьи
76'
УДАЛЕНИЕ! - Bautista Merlini увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
74'
Насьональ Монтевидео делает замену. Mathias Zunino уходит с поля, а Себастьян Фернандес выходит на его замену.
73'
Сан-Лоренсо делает замену. Рохас Ариэль II уходит с поля, а Bautista Merlini выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Mathias Zunino получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
58'
Сан-Лоренсо делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Adolfo Gaich выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Бергессио Гонсало бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Gaston Reniero получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Сан-Лоренсо делает замену. Бланди Николас уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Marcos Senesi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Ролин Герман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Mathias Zunino бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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