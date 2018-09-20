Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Сельта

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 Лозанна-Спорт 0:0 Валенсия ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 20.05.2018 Валенсия 2:1 Депортиво П
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 09.05.2018 Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Валенсия ТМК
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
Сельта (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 22.09.2018 Сельта 3:3 Вальядолид П
- 17.09.2018 Жирона 3:2 Сельта П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 27.08.2018 Леванте 1:2 Сельта П
- 18.08.2018 Сельта 1:1 Эспаньол П
- 11.08.2018 Сельта 1:2 Майнц ТМК
- 04.08.2018 Фулхэм 2:2 Сельта ТМК
- 01.08.2018 Саутгемптон 3:2 Сельта ТМК
- 27.07.2018 Брага 0:0 Сельта ТМК
- 21.07.2018 Сельта 1:1 Кордова ТМК
- 19.05.2018 Сельта 4:2 Леванте П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 05.05.2018 Сельта 1:1 Депортиво П
- 28.04.2018 Вильярреал 4:1 Сельта П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 17.04.2018 Сельта 2:2 Барселона П
- 14.04.2018 Леганес 1:0 Сельта П
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 31.03.2018 Атлетик Б 1:1 Сельта П
- 18.03.2018 Сельта 0:0 Малага П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия Примера
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта Примера
- 06.04.2017 Валенсия 3:2 Сельта Примера
- 12.01.2017 Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля
- 03.01.2017 Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия Примера
- 20.03.2016 Валенсия 0:2 Сельта Примера
- 07.11.2015 Сельта 1:5 Валенсия Примера
- 17.05.2015 Валенсия 1:1 Сельта Примера
- 10.01.2015 Сельта 1:1 Валенсия Примера
- 18.05.2014 Валенсия 2:1 Сельта Примера
- 11.01.2014 Сельта 2:1 Валенсия Примера
- 09.02.2013 Сельта 0:1 Валенсия Примера
- 15.09.2012 Валенсия 2:1 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Эйбар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Валенсия
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - СельтаДо начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Валенсия - Сельта
Валенсия
81.5% (44)
Ничья:
5.6% (3)
Сельта
13% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
44.4% (24)
1:0 Валенсия:
16.7% (9)
2:0 Валенсия:
14.8% (8)
1:2 Сельта:
5.6% (3)
1:1 Ничья:
3.7% (2)
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