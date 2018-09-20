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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Сельта

До начала игры, которая состоится 26.09.2018, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.
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Прогнозы на матч Валенсия - Сельта
Валенсия
81.5% (44)
Ничья:
5.6% (3)
Сельта
13% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
44.4% (24)
Валенсия:
16.7% (9)
Валенсия:
14.8% (8)
Сельта:
5.6% (3)
Ничья:
3.7% (2)
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