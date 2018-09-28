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0:2
Конец матча
14' Желтая карточкаСеччини Эмануэль
19' Желтая карточкаAlexander Barboza
59' Желтая карточкаКалелло Адриан
0:1
75' ГолAlexander Barboza
82' Желтая карточкаБертоло Николас
88' Желтая карточкаCiro Rius
0:2
90' ГолIgnacio Aliseda
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14'
59'
75'
0:1
82'
88'
90'
0:2
Состав команд
Банфилд
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 5 Сеччини Эмануэль Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 28 Калелло Адриан Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Нападающий
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- 30 Jorge Rodriguez I
- 3 Claudio Bravo III
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 25 Alexis Maldonado Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 7 Marcelo Torres
- 15 Nicolas Linares
Дефенса и Хустисия
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 15 Lucas Bareiro Защитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 21 Domingo Blanco Полузащитник
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 20 Gaston Togni
- 24 Lisandro Martinez
- 29 Nicolas Fernandez I
- Запасные игроки
- 23 Nicolas Avellaneda Вратарь
- 25 Gonzalo Diaz Полузащитник
- 11 Eugenio Isnaldo Полузащитник
- 3 Nicolas Digiano
- 18 Nahuel Molina
- 28 Ignacio Aliseda
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 01.08.2018 Эль Насьональ 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 19.07.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Эль Насьональ КС
- 18.05.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Митре К
- 12.05.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди С
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Дефенса и Хустисия: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Копа Судамерикана
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига
- 15.10.2016 Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера
- 08.03.2015 Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера
- 16.08.2014 Банфилд 2:3 Дефенса и Хустисия Примера
- 20.03.2014 Дефенса и Хустисия 5:3 Банфилд Примера Б
- 18.09.2013 Банфилд 3:0 Дефенса и Хустисия Примера Б
- 15.06.2013 Дефенса и Хустисия 2:4 Банфилд Примера Б
- 03.02.2013 Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия Примера Б
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Ignacio Aliseda бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Nahuel Molina выходит на его замену.
88'
Сиру Риус получил желтую карточку от судьи
86'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Гонсало Орландо Диаз выходит на его замену.
85'
Банфилд делает замену. Сеччини Эмануэль уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
82'
Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
80'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
77'
Банфилд делает замену. Калински Энсо уходит с поля, а Датоло Хесус выходит на его замену.
59'
Калелло Адриан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
14'
Сеччини Эмануэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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