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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/8 финала
Банфилд
0:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
14' Желтая карточка
Сеччини Эмануэль
19' Желтая карточка
Alexander Barboza
59' Желтая карточка
Калелло Адриан
0:1
75' Гол
Alexander Barboza
82' Желтая карточка
Бертоло Николас
88' Желтая карточка
Ciro Rius
0:2
90' Гол
Ignacio Aliseda
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ignacio Aliseda бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Nahuel Molina выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Сиру Риус получил желтую карточку от судьи
86'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Гонсало Орландо Диаз выходит на его замену.
85'
Банфилд делает замену. Сеччини Эмануэль уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
80'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Juan Alvarez выходит на его замену.
77'
Банфилд делает замену. Калински Энсо уходит с поля, а Датоло Хесус выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Калелло Адриан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Сеччини Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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