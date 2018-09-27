Стадион: Хосе Сорилья
1:1
Второй тайм: 53'
22' Желтая карточкаМоралес Луис
41' Желтая карточкаВукчевич Никола
0:1
47' ГолПостиго Серхио
1:1
51' ГолЧоп Дуйе
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Второй тайм
53'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
53'
Моралес Луис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Майораль Борха из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
52'
52'
51'
Унал Энес сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Чоп Дуйе из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Чоп Дуйе
51'
Унал Энес из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
50'
50'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
49'
ШАНС! Оскар Плано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Постиго Серхио из команды Леванте забил гол! Легко это для такого игрока, как Постиго Серхио
47'
Головой пробил Постиго Серхио, но голкипер отбил его в поле!
47'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
47'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
46'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид в офсайде
46'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
45'
Унал Энес из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Отличные скиллы показывает Унал Энес, обводя своих соперников
44'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает пас партнеру.
44'
Оскар Плано нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Суарес Тони нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Выглядело как неплохой момент. Суарес Тони из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
41'
Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Чоп Дуйе
41'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
41'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
40'
ШАНС! Алькарас Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Отличные скиллы показывает Алькарас Рубен, обводя своих соперников
39'
Матч возобновлен
39'
Суарес Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Суарес Тони, и мяч снова в игре
37'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мичель
36'
Оскар Плано наказан за толчок Луна Антонио
36'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Плохо сыграл Барди Энис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
33'
33'
ШАНС! Мичель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
32'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Отличные скиллы показывает Суарес Тони, обводя своих соперников
32'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
После дальнего удара, который нанес Унал Энес мяч отбит вратарем
30'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Моралес Луис, и мяч снова в игре
30'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
29'
Леванте начинает контратаку
29'
Вальядолид начинает контратаку
28'
Оскар Плано наказан за толчок Лопес Педро
28'
Леванте начинает контратаку
27'
27'
27'
ШАНС! Чоп Дуйе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
26'
Чема Родригес возвращается на поле.
26'
Удар от ворот произведет Вальядолид
26'
Рохер Марти из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Чема Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Чема Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Унал Энес наказан за толчок Чема Родригес
23'
23'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
22'
Моралес Луис получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
21'
20'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
20'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
18'
18'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
18'
17'
17'
Удар от ворот произведет Вальядолид
17'
Шанс! Луна Антонио из команды Леванте пробил головой, но мимо
16'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
16'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
13'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
13'
Чоп Дуйе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Мойано Хави из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
11'
11'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Луна Антонио
9'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
8'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
7'
7'
7'
7'
6'
6'
Начо Мартинес не смог попасть в створ ударом издали
5'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
5'
Майораль Борха из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Рохер Марти заработал фол
4'
4'
Оскар Плано не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
3'
Вукчевич Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
3'
2'
2'
Мичель не смог попасть в створ ударом издали
1'
Унал Энес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Лопес Педро оказался на газоне.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Вальядолид начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Леванте
Вальядолид
50.6% (85)
Ничья:
34.5% (58)
Леванте
14.9% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.2% (44)
2:1 Вальядолид:
22.6% (38)
1:0 Вальядолид:
20.2% (34)
1:2 Леванте:
8.3% (14)
0:0 Ничья:
5.4% (9)
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