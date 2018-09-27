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  5. Примера
Стадион:
Вальядолид
1:1
Второй тайм: 53'
Леванте
0'
22' Желтая карточка
Моралес Луис
41' Желтая карточка
Вукчевич Никола
0:1
47' Гол
Постиго Серхио
1:1
51' Гол
Чоп Дуйе
53'
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Второй тайм
Угловой
53'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
53'
Моралес Луис нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Майораль Борха из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
52'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Унал Энес сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Чоп Дуйе из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Чоп Дуйе
51'
Унал Энес из команды Вальядолид делает передачу одноклубнику.
50'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
50'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
Удар от ворот произведет Леванте
49'
ШАНС! Оскар Плано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Постиго Серхио из команды Леванте забил гол! Легко это для такого игрока, как Постиго Серхио
47'
Головой пробил Постиго Серхио, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
47'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
47'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Офсайд
46'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид в офсайде
46'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Офсайд
45'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
45'
Унал Энес из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Отличные скиллы показывает Унал Энес, обводя своих соперников
44'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает пас партнеру.
44'
Оскар Плано нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
44'
Суарес Тони нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Леванте
42'
Выглядело как неплохой момент. Суарес Тони из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Желтая карточка
41'
Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Чоп Дуйе
41'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
41'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Удар от ворот произведет Леванте
40'
ШАНС! Алькарас Рубен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Отличные скиллы показывает Алькарас Рубен, обводя своих соперников
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Суарес Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Суарес Тони, и мяч снова в игре
37'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
37'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мичель
Фол, нарушение
36'
Оскар Плано наказан за толчок Луна Антонио
36'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
36'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Плохо сыграл Барди Энис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
33'
Удар от ворот произведет Леванте
33'
ШАНС! Мичель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
33'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
32'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Отличные скиллы показывает Суарес Тони, обводя своих соперников
32'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
31'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
30'
После дальнего удара, который нанес Унал Энес мяч отбит вратарем
30'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Вратарь парирует удар, который нанес Моралес Луис, и мяч снова в игре
30'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
29'
Леванте начинает контратаку
29'
Вальядолид начинает контратаку
Фол, нарушение
28'
Оскар Плано наказан за толчок Лопес Педро
28'
Леванте начинает контратаку
27'
Вальядолид контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Леванте
27'
ШАНС! Чоп Дуйе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
26'
Чема Родригес возвращается на поле.
26'
Удар от ворот произведет Вальядолид
26'
Рохер Марти из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Чема Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Травма, повреждение
25'
Чема Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Унал Энес наказан за толчок Чема Родригес
23'
Леванте контролирует мяч.
23'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Вальядолид контролирует мяч.
Желтая карточка
22'
Моралес Луис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
21'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
20'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
19'
Леванте контролирует мяч.
18'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
18'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
17'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Вальядолид
17'
Шанс! Луна Антонио из команды Леванте пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
16'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
Угловой
13'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
13'
Чоп Дуйе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
13'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Мойано Хави из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
11'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
11'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
11'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Луна Антонио
9'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
8'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Леванте контролирует мяч.
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Леванте
6'
Начо Мартинес не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
5'
Майораль Борха из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Рохер Марти заработал фол
4'
Удар от ворот произведет Леванте
4'
Оскар Плано не смог попасть в створ ударом издали
4'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
3'
Вукчевич Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
3'
Вальядолид контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Леванте
2'
Мичель не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
1'
Унал Энес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Лопес Педро оказался на газоне.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Вальядолид начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Леванте
Вальядолид
50.6% (85)
Ничья:
34.5% (58)
Леванте
14.9% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.2% (44)
Вальядолид:
22.6% (38)
Вальядолид:
20.2% (34)
Леванте:
8.3% (14)
Ничья:
5.4% (9)
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