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Стадион: Зрители: 18373
Алавес
0:0
Второй тайм: 49'
Хетафе
0'
0:0
41' Не забитый пенальти
Ибай Гомес
45' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
49'
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Второй тайм
Фол, нарушение
49'
Анхель Луис из команды Хетафе играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
49'
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48'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Хетафе
48'
Дуарте Рубен из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
48'
Брашанац Дарко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Дьене Даконам из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Собрино Рубен заработал фол
46'
Удар от ворот произведет Алавес
46'
Отличный пас сделал Кабрера Леандро из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Шанс! Дьедью Амат из команды Хетафе пробил головой, но мимо
47'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
46'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Желтая карточка
45'
Мубарак Вакасо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Мубарак Вакасо грубо играет против соперника. Пострадал Портильо Франсиско
44'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Кабрера Леандро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
43'
Дамиан Суарес взял и забрал мяч на выходе
43'
Лагуардия Виктор делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
42'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Описание гола
41'
СПАСЕНО - Ибай Гомес пробил пенальти, но Сория Давид отбивает!
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ - Арамбарри Мауро из команды Хетафе привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кальери Хонатан.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
40'
Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
40'
Алавес начинает контратаку
40'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дамиан Суарес нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
39'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Удар от ворот произведет Алавес
38'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
37'
Собрино Рубен из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Хетафе контролирует мяч.
37'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
36'
Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
36'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
35'
Алавес имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
35'
Анхель Луис из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дьене Даконам делает длинную передачу вперед
34'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
33'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Кабрера Леандро пострадал.
Офсайд
32'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
Фол, нарушение
31'
Дьене Даконам из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Брашанац Дарко пострадал.
31'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе подал угловой справа.
30'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Алавес
Офсайд
29'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
29'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
28'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
27'
Пачеко Фернандо не дал случится голу! Мата Хайме должен был забивать, но Пачеко Фернандо сделал отличный сейв
26'
Анхель Луис нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
26'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
25'
Мата Хайме из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
Офсайд
24'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
22'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Кабрера Леандро из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
20'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
20'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Ибай Гомес из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
18'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
18'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Алавес имеет хороший шанс забить.
17'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
17'
Хетафе контролирует мяч.
16'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Арамбарри Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
16'
Алавес имеет хороший шанс забить.
15'
Удар от ворот произведет Алавес
15'
ШАНС! Анхель Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Сория Давид делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Дуарте Рубен из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Отличные скиллы показывает Хони Родригес, обводя своих соперников
14'
Алавес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Дьене Даконам атаковал сзади соперника. Это Кальери Хонатан заработал своей команде штрафной
12'
Хетафе контролирует мяч.
12'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Алавес
11'
ШАНС! Мата Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Дьене Даконам из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Отличные скиллы показывает Дьене Даконам, обводя своих соперников
11'
Дьене Даконам из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
11'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
10'
Мубарак Вакасо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Отличный пас сделал Дуарте Рубен из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
8'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хони Родригес из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
8'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Дьене Даконам из команды Хетафе играет слишком грубо. Кальери Хонатан оказался на газоне.
7'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Мата Хайме пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
6'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
6'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
5'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Хетафе
4'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Мата Хайме из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
1'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хетафе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Хетафе
Алавес
48.8% (82)
Ничья:
39.3% (66)
Хетафе
11.9% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.1% (54)
Алавес:
24.4% (41)
Алавес:
17.3% (29)
Хетафе:
6.5% (11)
Ничья:
6% (10)
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