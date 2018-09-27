Стадион: Мендисорроса Зрители: 18373
0:0
41' Не забитый пенальтиИбай Гомес
45' Желтая карточкаМубарак Вакасо
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Второй тайм
49'
Анхель Луис из команды Хетафе играет слишком грубо. Химо Наварро оказался на газоне.
49'
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48'
48'
48'
Дуарте Рубен из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
48'
Брашанац Дарко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Дьене Даконам из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Собрино Рубен заработал фол
46'
46'
Отличный пас сделал Кабрера Леандро из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Шанс! Дьедью Амат из команды Хетафе пробил головой, но мимо
47'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Команда Хетафе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
Мубарак Вакасо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
45'
Безумный фол. Мубарак Вакасо грубо играет против соперника. Пострадал Портильо Франсиско
44'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
43'
Судья сигнализирует, что Кабрера Леандро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
43'
Дамиан Суарес взял и забрал мяч на выходе
43'
Лагуардия Виктор делает длинную передачу вперед
42'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
42'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
СПАСЕНО - Ибай Гомес пробил пенальти, но Сория Давид отбивает!
41'
ПЕНАЛЬТИ - Арамбарри Мауро из команды Хетафе привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кальери Хонатан.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
40'
Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
40'
Алавес начинает контратаку
40'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дамиан Суарес нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
39'
38'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
37'
Собрино Рубен из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
36'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
35'
Анхель Луис из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дьене Даконам делает длинную передачу вперед
34'
34'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Кабрера Леандро пострадал.
32'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
31'
Дьене Даконам из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Брашанац Дарко пострадал.
31'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
31'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе подал угловой справа.
30'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
29'
29'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
29'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
27'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
27'
Пачеко Фернандо не дал случится голу! Мата Хайме должен был забивать, но Пачеко Фернандо сделал отличный сейв
26'
Анхель Луис нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
25'
Мата Хайме из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Химо Наварро заработал фол
24'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
23'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
22'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
21'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Кабрера Леандро из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
20'
19'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Ибай Гомес из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
18'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
18'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
17'
Анхель Луис из команды Хетафе делает навес прямо в штрафную.
17'
16'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Арамбарри Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
ШАНС! Анхель Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Сория Давид делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
Дуарте Рубен из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Отличные скиллы показывает Хони Родригес, обводя своих соперников
14'
13'
Судья свистит. Дьене Даконам атаковал сзади соперника. Это Кальери Хонатан заработал своей команде штрафной
12'
12'
11'
11'
ШАНС! Мата Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Дьене Даконам из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Отличные скиллы показывает Дьене Даконам, обводя своих соперников
11'
Дьене Даконам из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
11'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
10'
Мубарак Вакасо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Отличный пас сделал Дуарте Рубен из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
8'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Хони Родригес из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
8'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Дьене Даконам из команды Хетафе играет слишком грубо. Кальери Хонатан оказался на газоне.
7'
6'
Мата Хайме пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
6'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
6'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
4'
4'
4'
Максимович Неманья наказан за толчок Брашанац Дарко
4'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
2'
Судья сигнализирует, что Мата Хайме из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хетафе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Хетафе
Алавес
48.8% (82)
Ничья:
39.3% (66)
Хетафе
11.9% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.1% (54)
1:0 Алавес:
24.4% (41)
2:1 Алавес:
17.3% (29)
1:2 Хетафе:
6.5% (11)
0:0 Ничья:
6% (10)
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