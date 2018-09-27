Стадион: Монтиливи Зрители: 11358
37' Желтая карточкаБудебуз Ряд
0:1
64' ГолМорон Лорен
70' Желтая карточкаФирпо Жуниор
73' Желтая карточкаАлькала Педро
90' Желтая карточкаПау Лопес
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
93'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
93'
Бетис контролирует мяч.
93'
Соперник делает почти голевой пас, но Пау Лопес из команды Бетис начеку и спасает ситуацию.
92'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гарсия Алеш делает длинную передачу вперед
92'
Почти гол! Стуани Кристиан пробил головой по воротам, но Пау Лопес спас!
92'
92'
Робертс Патрик из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Пау Лопес получил желтую карточку от судьи
91'
90'
Плохо сыграл Манди Аисса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Адай Бенитес из команды Жирона подал угловой слева.
90'
Думбия Сейду нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
89'
89'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Хоакин Санчес!
88'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
88'
Думбия Сейду из команды Жирона делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Бетис
87'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Думбия Сейду и Робертс Патрик из команды Жирона.
86'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Гарсия Хави
85'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис играет слишком грубо. Адай Бенитес оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
85'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
85'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
84'
83'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
83'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
83'
Каналес Серхио мяч отрикошетил от ворот
83'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Буну Яссин ошибается в защите.
82'
Тактическая замена. Порро Педро уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
82'
Фирпо Жуниор из команды Бетис в офсайде
82'
Ло Чельсо Джовани нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
82'
81'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
81'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
81'
Бетис контролирует мяч.
80'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
79'
Герреро Франсис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
78'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Бетис контролирует мяч.
76'
Жирона начинает контратаку
76'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
76'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Ло Чельсо Джовани
75'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
74'
Гуардадо Андрес ошибается в защите.
74'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
74'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
74'
Тактическая замена. Алькала Педро уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
73'
Алькала Педро получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Алькала Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
73'
73'
72'
Будебуз Ряд из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Адай Бенитес заработал фол
71'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
70'
Бетис контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
70'
Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи
70'
Фирпо Жуниор из команды Бетис играет слишком грубо. Порро Педро оказался на газоне.
69'
Бетис контролирует мяч.
69'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Бетис контролирует мяч.
68'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Порро Педро
66'
66'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
66'
66'
66'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
66'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Стуани Кристиан нанес удар в каркас ворот!
66'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
64'
Герреро Франсис сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Морон Лорен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
64'
Герреро Франсис из команды Бетис делает отличный кросс...
64'
Гуардадо Андрес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 11358 болельщиков
64'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
63'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
62'
62'
62'
Бетис начинает контратаку
61'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
61'
61'
60'
60'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
60'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
59'
59'
Морон Лорен из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
59'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
58'
58'
Плохо сыграл Алькала Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
57'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Морон Лорен
57'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Бартра Марк заработал фол
55'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Плохо сыграл Сидней - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
54'
Гуардадо Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Бетис контролирует мяч.
53'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Алькала Педро наказан за толчок Морон Лорен
51'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
51'
Удар от ворот произведет Бетис
51'
ШАНС! Гранель Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Адай Бенитес из команды Жирона делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
50'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
50'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
49'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Каналес Серхио наказан за толчок Порро Педро
48'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Герреро Франсис из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
48'
47'
47'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
46'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
45'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
45'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Бетис контролирует мяч.
44'
Бетис контролирует мяч.
43'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Манди Аисса
42'
Гарсия Борха I из команды Жирона в офсайде
42'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Бетис контролирует мяч.
41'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
40'
Бетис начинает контратаку
40'
Порту Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Пау Лопес выходит и ловит мяч.
40'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
39'
39'
Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
39'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
38'
37'
Рефери не любит споров - именно за это Будебуз Ряд сейчас получил желтую
37'
Будебуз Ряд из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Хуанпе Хуан пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Бетис
36'
Какой промах! Хуанпе Хуан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
36'
Инуи Такаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
34'
Хорошую попытку сделал Будебуз Ряд. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
33'
Бетис контролирует мяч.
33'
Инуи Такаси из команды Бетис направляет мяч в штрафную площадку, но Буну Яссин выбегает и ловит мяч
33'
33'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
32'
Бетис нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
31'
Гранель Алекс задерживает мяч рукой
31'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Инуи Такаси из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сидней из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
30'
Морон Лорен из команды Бетис делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
30'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
29'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
28'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
27'
Бартра Марк из команды Бетис делает пас партнеру.
25'
Гранель Алекс из команды Жирона играет слишком грубо. Каналес Серхио оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
25'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
24'
Бетис контролирует мяч.
23'
23'
23'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона играет слишком грубо. Морон Лорен оказался на газоне.
22'
Удар от ворот произведет Бетис
22'
Соарес Дуглас не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Морон Лорен из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Порро Педро
20'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
19'
Бартра Марк пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
18'
Бетис контролирует мяч.
18'
17'
Судья сигнализирует, что Будебуз Ряд из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хуанпе Хуан
17'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Отличные скиллы показывает Гарсия Борха I, обводя своих соперников
15'
15'
Порро Педро из команды Жирона играет слишком грубо. Фирпо Жуниор оказался на газоне.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
15'
Бетис контролирует мяч.
14'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Сидней заработал фол
14'
14'
13'
ШАНС! Инуи Такаси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
13'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
13'
Гранель Алекс наказан за толчок Каналес Серхио
12'
Бетис контролирует мяч.
12'
12'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
12'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Бетис контролирует мяч.
10'
Бетис контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Гранель Алекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
8'
8'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
7'
ШАНС! Морон Лорен вышел один-на-один с голкипером...
7'
Буну Яссин ошибается в защите.
7'
Бетис контролирует мяч.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Порту Кристиан наказан за толчок Фирпо Жуниор
5'
Фирпо Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
4'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
3'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
3'
Бетис контролирует мяч.
3'
2'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
2'
2'
1'
Бетис контролирует мяч.
1'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Жирона начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 0:1 Бетис
Жирона
56.2% (95)
Ничья:
32.5% (55)
Бетис
11.2% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Жирона:
29.6% (50)
1:1 Ничья:
26.6% (45)
1:0 Жирона:
21.3% (36)
1:2 Бетис:
5.3% (9)
0:1 Бетис:
4.1% (7)
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