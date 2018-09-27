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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11358
Жирона
0:1
Конец матча
Бетис
0'
37' Желтая карточка
Будебуз Ряд
0:1
64' Гол
Морон Лорен
70' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
73' Желтая карточка
Алькала Педро
90' Желтая карточка
Пау Лопес
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
93'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
93'
Бетис контролирует мяч.
93'
Соперник делает почти голевой пас, но Пау Лопес из команды Бетис начеку и спасает ситуацию.
92'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гарсия Алеш делает длинную передачу вперед
92'
Почти гол! Стуани Кристиан пробил головой по воротам, но Пау Лопес спас!
92'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
92'
Робертс Патрик из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Желтая карточка
91'
Пау Лопес получил желтую карточку от судьи
Офсайд
91'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
90'
Плохо сыграл Манди Аисса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
90'
Адай Бенитес из команды Жирона подал угловой слева.
90'
Думбия Сейду нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
89'
Удар от ворот произведет Жирона
89'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Хоакин Санчес!
88'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
88'
Думбия Сейду из команды Жирона делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Бетис
87'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Думбия Сейду и Робертс Патрик из команды Жирона.
86'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Гарсия Хави
Фол, нарушение
85'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис играет слишком грубо. Адай Бенитес оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
85'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
84'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
83'
Каналес Серхио мяч отрикошетил от ворот
83'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Буну Яссин ошибается в защите.
82'
Тактическая замена. Порро Педро уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
Офсайд
82'
Фирпо Жуниор из команды Бетис в офсайде
82'
Ло Чельсо Джовани нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
82'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
81'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
81'
Бетис контролирует мяч.
80'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
79'
Герреро Франсис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Жирона контролирует мяч.
78'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Бетис контролирует мяч.
76'
Жирона начинает контратаку
76'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
76'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Ло Чельсо Джовани
75'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
74'
Гуардадо Андрес ошибается в защите.
74'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
74'
Тактическая замена. Гранель Алекс уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
74'
Тактическая замена. Алькала Педро уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
Желтая карточка
73'
Алькала Педро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Алькала Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
73'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
73'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Будебуз Ряд из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Адай Бенитес заработал фол
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
70'
Бетис контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
70'
Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Фирпо Жуниор из команды Бетис играет слишком грубо. Порро Педро оказался на газоне.
69'
Бетис контролирует мяч.
69'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Бетис контролирует мяч.
68'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Порро Педро
66'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Соарес Дуглас из команды Жирона подал угловой слева.
66'
Каналес Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
66'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
66'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
66'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Стуани Кристиан нанес удар в каркас ворот!
66'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Тактическая замена. Инуи Такаси уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
64'
Герреро Франсис сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Морон Лорен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
64'
Герреро Франсис из команды Бетис делает отличный кросс...
64'
Гуардадо Андрес из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 11358 болельщиков
64'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
63'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Жирона
62'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
62'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает пас партнеру.
62'
Бетис начинает контратаку
61'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес прямо в штрафную.
61'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
61'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
60'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
60'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
59'
Удар от ворот произведет Жирона
59'
Морон Лорен из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
59'
Каналес Серхио из команды Бетис делает пас партнеру.
58'
Удар от ворот произведет Жирона
58'
Плохо сыграл Алькала Педро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Морон Лорен
57'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Каналес Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
55'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Бартра Марк заработал фол
55'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Плохо сыграл Сидней - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
54'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
54'
Гуардадо Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Бетис контролирует мяч.
53'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Алькала Педро наказан за толчок Морон Лорен
51'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Жирона контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Бетис
51'
ШАНС! Гранель Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Адай Бенитес из команды Жирона делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
50'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
49'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
49'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Каналес Серхио наказан за толчок Порро Педро
48'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Герреро Франсис из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
48'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
47'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
46'
Жирона контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
45'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
45'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Бетис контролирует мяч.
44'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Манди Аисса
Офсайд
42'
Гарсия Борха I из команды Жирона в офсайде
42'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Бетис контролирует мяч.
41'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
40'
Бетис начинает контратаку
40'
Порту Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Пау Лопес выходит и ловит мяч.
40'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
39'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Соарес Дуглас из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
39'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
39'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
38'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
Желтая карточка
37'
Рефери не любит споров - именно за это Будебуз Ряд сейчас получил желтую
Фол, нарушение
37'
Будебуз Ряд из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Хуанпе Хуан пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Бетис
36'
Какой промах! Хуанпе Хуан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
36'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
36'
Инуи Такаси предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
34'
Хорошую попытку сделал Будебуз Ряд. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Фирпо Жуниор из команды Бетис делает пас партнеру.
33'
Бетис контролирует мяч.
33'
Инуи Такаси из команды Бетис направляет мяч в штрафную площадку, но Буну Яссин выбегает и ловит мяч
33'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
33'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
32'
Бетис нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Фол, нарушение
31'
Гранель Алекс задерживает мяч рукой
31'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Инуи Такаси из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сидней из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
30'
Морон Лорен из команды Бетис делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
30'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
29'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Жирона
28'
ШАНС! Каналес Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
27'
Бартра Марк из команды Бетис делает пас партнеру.
Фол, нарушение
25'
Гранель Алекс из команды Жирона играет слишком грубо. Каналес Серхио оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
25'
Сидней из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
24'
Бетис контролирует мяч.
23'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона играет слишком грубо. Морон Лорен оказался на газоне.
22'
Удар от ворот произведет Бетис
22'
Соарес Дуглас не смог попасть в створ ударом издали
21'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Морон Лорен из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Порро Педро
20'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
19'
Бартра Марк пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
18'
Бетис контролирует мяч.
Офсайд
18'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Будебуз Ряд из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хуанпе Хуан
17'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Отличные скиллы показывает Гарсия Борха I, обводя своих соперников
15'
Каналес Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
15'
Порро Педро из команды Жирона играет слишком грубо. Фирпо Жуниор оказался на газоне.
15'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
15'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Сидней заработал фол
14'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Жирона
13'
ШАНС! Инуи Такаси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фирпо Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Гранель Алекс наказан за толчок Каналес Серхио
12'
Бетис контролирует мяч.
12'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
12'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Бетис контролирует мяч.
10'
Бетис контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Гранель Алекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
8'
Каналес Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
8'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
7'
ШАНС! Морон Лорен вышел один-на-один с голкипером...
7'
Буну Яссин ошибается в защите.
7'
Бетис контролирует мяч.
6'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
5'
Порту Кристиан наказан за толчок Фирпо Жуниор
5'
Фирпо Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
3'
Бетис контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Жирона
2'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
2'
Каналес Серхио из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
2'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
1'
Бетис контролирует мяч.
1'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Жирона начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 0:1 Бетис
Жирона
56.2% (95)
Ничья:
32.5% (55)
Бетис
11.2% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
29.6% (50)
Ничья:
26.6% (45)
Жирона:
21.3% (36)
Бетис:
5.3% (9)
Бетис:
4.1% (7)
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