Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 12102
2:2
Второй тайм: 89'
1:0
6' ГолРауль де Томас
1:1
19' ГолИглесиас Борха
1:2
45' ГолГранеро Эстебан
2:2
48' ПенальтиКакута Гаэль
58' Желтая карточкаБебе Тьягу
65' Желтая карточкаКомесанья Санти
79' Желтая карточкаГранеро Эстебан
83' Желтая карточкаРока Марк
88' Желтая карточкаСанчес Виктор
88' Желтая карточкаГарсия Альваро III
Второй тайм
89'
89'
Перес Эрнан из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
88'
Гарсия Альваро III получил желтую карточку от судьи
88'
Судья сигнализирует, что Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Перес Эрнан
88'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
87'
Судья свистит. Санчес Виктор атаковал сзади соперника. Это Гарсия Альваро III заработал своей команде штрафной
87'
Тактическая замена. Рока Марк уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
87'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
86'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 12102 болельщиков
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
84'
84'
Эмбарба Адриан пробил со штрафного прямо в стенку
83'
Рока Марк получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
82'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
82'
82'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
82'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
81'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
Гранеро Эстебан получил желтую карточку от судьи
79'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол играет слишком грубо. Рауль де Томас оказался на газоне.
78'
78'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Бебе Тьягу уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
77'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
76'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
76'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
75'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
75'
Шанс! Комесанья Санти из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
74'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
74'
Эмбарба Адриан нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
74'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
74'
73'
73'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
73'
72'
72'
72'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
71'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
70'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
70'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
69'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
68'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол пасует в штрафную, но Гарсия Альберто выходит и ловит мяч.
68'
Бебе Тьягу пробует нанести удар издали, но Лопес Диего ловит мяч
68'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
67'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Хави Лопеc задерживает мяч рукой
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
65'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
65'
Комесанья Санти получил желтую карточку от судьи
65'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
64'
63'
63'
Налдо Гомес из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
63'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой справа.
62'
Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
62'
61'
Какой промах! Дидак Вилья имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
61'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
60'
60'
Эрмосо Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
59'
59'
Райо Вальекано начинает контратаку
59'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает пас партнеру.
58'
Бебе Тьягу получил желтую карточку от судьи
58'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
58'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
57'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
57'
57'
57'
56'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
56'
Имбула Ганелли наказан за толчок Гранеро Эстебан
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
54'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
54'
53'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
52'
51'
51'
51'
51'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
50'
Баптистао Лео из команды Эспаньол играет слишком грубо. Морено Алекс оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
48'
Г О О О О Л - Какута Гаэль из команды Райо Вальекано забивает с точки!
47'
ПЕНАЛЬТИ - Дидак Вилья из команды Эспаньол привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Адвинкула Луис.
47'
Отличные скиллы показывает Адвинкула Луис, обводя своих соперников
46'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Г О О О О Л - Гранеро Эстебан забивает!
46'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Баптистао Лео из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Рауль де Томас наказан за толчок Дидак Вилья
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
44'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Райо Вальекано начинает контратаку
44'
44'
43'
43'
Адвинкула Луис возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Адвинкула Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Адвинкула Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Дидак Вилья пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
41'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает пас партнеру.
41'
41'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Дидак Вилья задерживает мяч рукой
39'
38'
38'
37'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
37'
Бебе Тьягу мяч отрикошетил от ворот
37'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
36'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
36'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
35'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
34'
Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
34'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
32'
32'
Какута Гаэль бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
32'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
30'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано разыграл угловой с правого угла.
30'
Адвинкула Луис мяч отрикошетил от ворот
29'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Гарсия Альберто не удержал его в руках.
29'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
28'
28'
27'
27'
27'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
26'
Гарсия Серхио наказан за толчок Адвинкула Луис
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
25'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Лопес Диего ошибается в защите.
24'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано пасует в штрафную, но Лопес Диего выходит и ловит мяч.
24'
24'
Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали
24'
24'
24'
Санчес Виктор из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
23'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано в офсайде
22'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
22'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
21'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
19'
Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает!
19'
Эрмосо Марио бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
19'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает отличный кросс...
19'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
19'
Гранеро Эстебан мяч отрикошетил от ворот
18'
Комесанья Санти задерживает мяч рукой
17'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
17'
17'
16'
Хави Лопеc из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
16'
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
14'
14'
Отличные скиллы показывает Дидак Вилья, обводя своих соперников
14'
14'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
13'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
13'
13'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
11'
11'
10'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
10'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
Дидак Вилья из команды Эспаньол пасует в штрафную, но Гарсия Альберто выходит и ловит мяч.
9'
9'
8'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
8'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
8'
Налдо Гомес делает длинную передачу вперед
7'
7'
6'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Рауль де Томас из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
4'
4'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
3'
2'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
2'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Эспаньол начинает контратаку
1'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эспаньол начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:2 Эспаньол
Райо Вальекано
24% (43)
Ничья:
44.1% (79)
Эспаньол
31.8% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38% (68)
0:1 Эспаньол:
14% (25)
2:1 Райо Вальекано:
11.7% (21)
1:2 Эспаньол:
11.7% (21)
1:0 Райо Вальекано:
8.9% (16)
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