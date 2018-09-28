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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 12102
Райо Вальекано
2:2
Второй тайм: 89'
Эспаньол
0'
1:0
6' Гол
Рауль де Томас
1:1
19' Гол
Иглесиас Борха
1:2
45' Гол
Гранеро Эстебан
2:2
48' Пенальти
Какута Гаэль
58' Желтая карточка
Бебе Тьягу
65' Желтая карточка
Комесанья Санти
79' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
83' Желтая карточка
Рока Марк
88' Желтая карточка
Санчес Виктор
88' Желтая карточка
Гарсия Альваро III
89'
Второй тайм
89'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
89'
Перес Эрнан из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
88'
Гарсия Альваро III получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Перес Эрнан
88'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья свистит. Санчес Виктор атаковал сзади соперника. Это Гарсия Альваро III заработал своей команде штрафной
87'
Тактическая замена. Рока Марк уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
Фол, нарушение
87'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
86'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 12102 болельщиков
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Эмбарба Адриан пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
83'
Рока Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
82'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
82'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
82'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
81'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
79'
Гранеро Эстебан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол играет слишком грубо. Рауль де Томас оказался на газоне.
78'
Райо Вальекано контролирует мяч.
78'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Бебе Тьягу уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
Фол, нарушение
77'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
76'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
76'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
75'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Удар от ворот произведет Эспаньол
75'
Шанс! Комесанья Санти из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
Угловой
74'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
74'
Эмбарба Адриан нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
74'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
74'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
73'
Эспаньол контролирует мяч.
73'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
73'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
70'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
68'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол пасует в штрафную, но Гарсия Альберто выходит и ловит мяч.
68'
Бебе Тьягу пробует нанести удар издали, но Лопес Диего ловит мяч
68'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
67'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Хави Лопеc задерживает мяч рукой
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
65'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
Желтая карточка
65'
Комесанья Санти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
64'
Эспаньол контролирует мяч.
63'
Райо Вальекано контролирует мяч.
63'
Налдо Гомес из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
63'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
63'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой справа.
62'
Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
62'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Какой промах! Дидак Вилья имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
61'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
60'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
60'
Эрмосо Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Райо Вальекано начинает контратаку
59'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает пас партнеру.
Желтая карточка
58'
Бебе Тьягу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
58'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
57'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
57'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
57'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
56'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
56'
Имбула Ганелли наказан за толчок Гранеро Эстебан
55'
Эспаньол контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
54'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
54'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
52'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
51'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
Фол, нарушение
50'
Баптистао Лео из команды Эспаньол играет слишком грубо. Морено Алекс оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Какута Гаэль из команды Райо Вальекано забивает с точки!
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ - Дидак Вилья из команды Эспаньол привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Адвинкула Луис.
47'
Отличные скиллы показывает Адвинкула Луис, обводя своих соперников
46'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
46'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Гранеро Эстебан забивает!
46'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Баптистао Лео из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
45'
Рауль де Томас наказан за толчок Дидак Вилья
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Райо Вальекано начинает контратаку
44'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Травма, повреждение
43'
Адвинкула Луис возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Адвинкула Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Адвинкула Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Дидак Вилья пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
41'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает пас партнеру.
41'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Райо Вальекано контролирует мяч.
40'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Дидак Вилья задерживает мяч рукой
39'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Райо Вальекано контролирует мяч.
38'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
37'
Бебе Тьягу мяч отрикошетил от ворот
37'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
36'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
36'
Райо Вальекано контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
34'
Налдо Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
34'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
33'
Райо Вальекано контролирует мяч.
32'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Какута Гаэль бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Удар от ворот произведет Эспаньол
30'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
30'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано разыграл угловой с правого угла.
30'
Адвинкула Луис мяч отрикошетил от ворот
29'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Гарсия Альберто не удержал его в руках.
29'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
28'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Райо Вальекано контролирует мяч.
27'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
26'
Гарсия Серхио наказан за толчок Адвинкула Луис
26'
Райо Вальекано контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
25'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Лопес Диего ошибается в защите.
24'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано пасует в штрафную, но Лопес Диего выходит и ловит мяч.
24'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
24'
Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали
24'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
24'
Санчес Виктор из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Офсайд
23'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано в офсайде
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
Фол, нарушение
21'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
21'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает!
19'
Эрмосо Марио бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
19'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает отличный кросс...
Угловой
19'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
19'
Гранеро Эстебан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
18'
Комесанья Санти задерживает мяч рукой
17'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
17'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
16'
Хави Лопеc из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
16'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает пас партнеру.
15'
Эспаньол контролирует мяч.
15'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Рока Марк из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает пас партнеру.
14'
Отличные скиллы показывает Дидак Вилья, обводя своих соперников
14'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
13'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
13'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
13'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Рока Марк из команды Эспаньол делает пас партнеру.
12'
Эспаньол контролирует мяч.
12'
Эспаньол контролирует мяч.
11'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
10'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
10'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
10'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает пас партнеру.
10'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
10'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
Дидак Вилья из команды Эспаньол пасует в штрафную, но Гарсия Альберто выходит и ловит мяч.
9'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Эспаньол
8'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
8'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
8'
Налдо Гомес делает длинную передачу вперед
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Эспаньол контролирует мяч.
6'
Трехо Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Рауль де Томас из команды Райо Вальекано переиграл вратаря дальним ударом!
5'
Эспаньол контролирует мяч.
5'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
Эспаньол контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Эспаньол
4'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Райо Вальекано контролирует мяч.
3'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
2'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Эспаньол начинает контратаку
1'
Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эспаньол начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:2 Эспаньол
Райо Вальекано
24% (43)
Ничья:
44.1% (79)
Эспаньол
31.8% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38% (68)
Эспаньол:
14% (25)
Райо Вальекано:
11.7% (21)
Эспаньол:
11.7% (21)
Райо Вальекано:
8.9% (16)
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