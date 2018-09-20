Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Валенсия

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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.09.2018 Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано П
- 21.09.2018 Уэска 0:1 Реал Сосьедад П
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 07.09.2018 Реал Сосьедад 2:1 Сошо ТМК
- 07.09.2018 Алавес 0:1 Реал Сосьедад ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.08.2018 Леганес 2:2 Реал Сосьедад П
- 18.08.2018 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад П
- 12.08.2018 Фрайбург 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 11.08.2018 Штуттгарт 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 08.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 01.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сарагоса ТМК
- 28.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна ТМК
- 25.07.2018 Реал Унион 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 20.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Эйбар ТМК
- 14.07.2018 Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад-2 ТМК
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад П
- 12.05.2018 Реал Сосьедад 3:2 Леганес П
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 Лозанна-Спорт 0:0 Валенсия ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 20.05.2018 Валенсия 2:1 Депортиво П
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 09.05.2018 Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Валенсия ТМК
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 5
Валенсия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 10
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия Примера
- 26.04.2017 Валенсия 2:3 Реал Сосьедад Примера
- 10.12.2016 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия Примера
- 13.05.2016 Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 10.01.2016 Реал Сосьедад 2:0 Валенсия Примера
- 01.03.2015 Валенсия 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 28.09.2014 Реал Сосьедад 1:1 Валенсия Примера
- 17.03.2014 Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера
- 19.10.2013 Валенсия 1:2 Реал Сосьедад Примера
- 28.04.2013 Реал Сосьедад 4:2 Валенсия Примера
- 01.12.2012 Валенсия 2:5 Реал Сосьедад Примера
- 12.05.2012 Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера
- 15.01.2012 Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 07.05.2011 Валенсия 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 19.12.2010 Реал Сосьедад 1:2 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|Алавес
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|8.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|Эйбар
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Леганес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад
31.9% (23)
Ничья:
37.5% (27)
Валенсия
30.6% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.6% (22)
1:2 Валенсия:
18.1% (13)
2:1 Реал Сосьедад:
12.5% (9)
1:0 Реал Сосьедад:
9.7% (7)
0:1 Валенсия:
9.7% (7)
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