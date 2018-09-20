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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Валенсия

До начала игры, которая состоится 29.09.2018, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад
31.9% (23)
Ничья:
37.5% (27)
Валенсия
30.6% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.6% (22)
Валенсия:
18.1% (13)
Реал Сосьедад:
12.5% (9)
Реал Сосьедад:
9.7% (7)
Валенсия:
9.7% (7)
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