- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Вито
1:0
13' ГолГарритано Лука
25' Желтая карточкаDomenico Mungo
36' Желтая карточкаБьянко Раффаэле
1:1
72' ГолМайкл Кингсли
85' Желтая карточкаLuca Palmiero
|
13'
1:0
25'
36'
72'
1:1
85'
Состав команд
Козенца 3-5-2
- Основной состав
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 4 Капела Анибал Защитник
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 18 Matteo Legittimo Защитник
- 2 Angelo Corsi Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 6 Luca Palmiero Полузащитник
- 24 Гарритано Лука Полузащитник
- 11 Tommaso D'Orazio Полузащитник
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 21 Mirko Bruccini Полузащитник
- 30 Luca Verna Полузащитник
- 27 Беарцотти Энрико Полузащитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 10 Matteo Di Piazza
- 5 Ricardo Idda
- 14 Тиритиельо Андреа
- 16 Alain Pierre Baclet
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 3 Феличоли Джанфилиппо Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 10 Видо Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 1 Леали Никола Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 25 Nicola Falasco Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Нападающий
- 28 Christian Kouan
- 20 Andrea Bianchimano
- 13 Filippo Sgarbi
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Козенца (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
- 11.05.2018 Козенца 2:1 Сикула Леонцио СCППО
- 06.05.2018 Козенца 4:2 Трапани СC
- 29.04.2018 Виртус Франкавилла 1:5 Козенца СC
- 22.04.2018 Козенца 0:3 Ренде СC
- 15.04.2018 Сикула Леонцио 0:1 Козенца СC
- 08.04.2018 Козенца 0:0 Катанзаро СC
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
Козенца
Перуджа
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|3.
|Верона
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Кремонезе
|0:0
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|8.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|12.
|Фоджа
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Падова
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
85'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
83'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Andrea Bianchimano выходит на его замену.
77'
Козенца делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Мирко Бруччини выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Майкл Кингсли бьет в цель!
70'
Козенца делает замену. Капела Анибал уходит с поля, а Тиритиельо Андреа выходит на его замену.
67'
Перуджа делает замену. Pasquale Mazzocchi уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
62'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Перес Леонардо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Перуджа делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Майкл Кингсли выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
25'
Domenico Mungo получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Гарритано Лука бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация