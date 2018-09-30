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  5. Серия B
Стадион:
Козенца
1:1
Второй тайм: 90+'
Перуджа
0'
1:0
13' Гол
Гарритано Лука
25' Желтая карточка
Domenico Mungo
36' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
1:1
72' Гол
Майкл Кингсли
85' Желтая карточка
Luca Palmiero
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
85'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
83'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Andrea Bianchimano выходит на его замену.
77'
Козенца делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Мирко Бруччини выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Майкл Кингсли бьет в цель!
70'
Козенца делает замену. Капела Анибал уходит с поля, а Тиритиельо Андреа выходит на его замену.
67'
Перуджа делает замену. Pasquale Mazzocchi уходит с поля, а Террани Джованни выходит на его замену.
62'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Перес Леонардо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Перуджа делает замену. Marco Moscati уходит с поля, а Майкл Кингсли выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Бьянко Раффаэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Domenico Mungo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Гарритано Лука бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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